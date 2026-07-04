Bác sĩ ung thư: Có những nguy cơ ung thư nằm trong tầm kiểm soát, hãy hạn chế 2 thứ này

Theo tổ chức Cancer Research UK, khoảng 4 trong 10 ca ung thư có thể phòng ngừa được thông qua thay đổi lối sống.

Một bác sĩ chuyên khoa ung thư cho biết việc cắt giảm hai nhóm thực phẩm trong chế độ ăn có thể góp phần giảm nguy cơ mắc ung thư.

Bác sĩ Jiri Kubes, chuyên gia xạ trị ung thư, cho biết mặc dù nhiều yếu tố gây ung thư như di truyền và tuổi tác nằm ngoài khả năng kiểm soát của mỗi người, nhưng chế độ ăn uống và lối sống vẫn đóng vai trò quan trọng.

Ông nói: "Một số nguyên nhân gây ung thư nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, chẳng hạn như yếu tố di truyền và tuổi tác. Tuy nhiên, chế độ ăn uống và lối sống cũng góp phần làm thay đổi nguy cơ mắc bệnh.”

"Thịt chế biến sẵn và đồ uống có cồn đều đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm các tác nhân gây ung thư. Vì vậy, hạn chế tiêu thụ hai nhóm thực phẩm này sẽ có lợi hơn cho sức khỏe tổng thể."

Rượu bia có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư

Theo bác sĩ Kubes, uống rượu bia có thể làm tổn thương tế bào và cản trở quá trình sửa chữa tự nhiên của cơ thể. Rượu cũng có thể làm rối loạn hormone, khiến tế bào phân chia thường xuyên hơn, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành ung thư.

Ông cho biết: "Uống rượu làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư gan và ung thư đại tràng. Hiện chưa xác định được mức tiêu thụ nào là hoàn toàn an toàn, nhưng chúng ta biết rằng uống càng nhiều thì nguy cơ càng cao."

Thịt chế biến sẵn cũng được WHO xếp vào nhóm gây ung thư

Đối với thịt chế biến sẵn, WHO cho biết đã có đủ bằng chứng chứng minh nhóm thực phẩm này có liên quan đến ung thư đại trực tràng.

Thịt chế biến sẵn là các loại thịt đã được bảo quản bằng phương pháp hun khói, ướp muối, lên men hoặc xử lý để kéo dài thời hạn sử dụng.

Một số thực phẩm thuộc nhóm này gồm:

- Giăm bông.

- Xúc xích.

- Thịt bò hộp (corned beef).

Theo bác sĩ Kubes: "Khuyến cáo hiện nay là chỉ nên ăn thịt chế biến sẵn ở mức vừa phải. Bên cạnh việc cắt giảm nhóm thực phẩm này, mọi người nên duy trì chế độ ăn lành mạnh với nhiều rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt."

Mọi người nên duy trì chế độ ăn lành mạnh với nhiều rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

Theo hướng dẫn của cơ quan y tế Anh, những người đang tiêu thụ trên 90 g thịt chế biến sẵn mỗi ngày nên giảm xuống còn khoảng 70 g/ngày.

Duy trì cân nặng hợp lý cũng rất quan trọng

Ngoài chế độ ăn, bác sĩ Kubes nhấn mạnh việc duy trì cân nặng khỏe mạnh và vận động thường xuyên cũng góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, trong đó có ung thư.

Ông khuyến cáo: "Nếu lo ngại về nguy cơ mắc bất kỳ loại ung thư nào hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường, bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn."