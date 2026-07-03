Đang ăn cơm rang, cô gái sốc khi thấy thứ "đáng sợ" trong đĩa

Vừa ăn được vài miếng cơm rang, cô gái bất ngờ chết lặng khi phát hiện một "vật thể lạ" ngay trong đĩa thức ăn, khiến bữa ăn tưởng chừng bình thường nhanh chóng biến thành một tình huống gây sốc.

Một phụ nữ Singapore cho biết đã hoảng hốt khi phát hiện một vật thể mà cô nghi là "xác thằn lằn" trong phần cơm rang vừa mua, chỉ sau khi ăn được vài miếng đầu tiên.

Theo lời kể của người phụ nữ (giấu tên), sự việc xảy ra vào ngày 28/6 khi cô đặt món cơm rang từ một chi nhánh quán ăn nằm trong trung tâm thương mại tại Singapore. Mọi thứ ban đầu diễn ra bình thường cho đến khi cô ăn được khoảng ba miếng và bất ngờ phát hiện một dị vật lạ trong đĩa thức ăn.

Thấy con thằn lằn cô lập tức dừng ăn và báo sự việc cho bộ phận chăm sóc khách hàng của nhà hàng. Sau đó, toàn bộ phần thức ăn được bỏ đi, đồng thời cô yêu cầu cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm về sự cố.

Ban đầu, phía nhà hàng đề xuất tặng hai bữa ăn miễn phí như một hình thức xin lỗi. Tuy nhiên, khách hàng từ chối và yêu cầu hoàn tiền toàn bộ, đồng thời khẳng định không muốn quay lại sử dụng dịch vụ của quán.

Trước phản ánh này, nhà hàng đã tiến hành điều tra nội bộ, bao gồm kiểm tra hệ thống camera an ninh và phối hợp với đơn vị kiểm soát côn trùng để rà soát khu vực bếp. Kết quả ban đầu cho thấy không phát hiện dấu hiệu của động vật bò sát tại cơ sở.

Phía doanh nghiệp cũng cho biết thực phẩm được chế biến tươi và tuân thủ quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy xảy ra tình trạng nhiễm bẩn từ trong quá trình vận hành.

Vụ việc đã được báo cáo lên Cơ quan An toàn Thực phẩm Singapore. Cơ quan này cho biết đang tiến hành điều tra và sẽ có biện pháp xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, an toàn thực phẩm là trách nhiệm chung giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, theo Mothership.