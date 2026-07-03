Bộ Y tế lên tiếng về dịch bệnh do virus Hanta

Tối 3/7, Bộ Y tế phát đi thông tin cập nhật về bệnh do virus Hanta, cho biết ổ dịch liên quan đến tàu du lịch MV Hondius đã được WHO xác nhận khống chế thành công. Dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc chủng virus Andes, ngành y tế vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ và khuyến cáo chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa thông báo ổ dịch do virus Hanta, chủng Andes (ANDV), liên quan đến tàu du lịch MV Hondius đã được kiểm soát hoàn toàn và không còn là nguy cơ đối với y tế công cộng. Bộ Y tế cho biết Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do chủng virus này, đồng thời tiếp tục duy trì các biện pháp giám sát nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ xâm nhập.

Theo bản tin cập nhật của WHO công bố ngày 2/7/2026, từ khi ổ dịch được thông báo vào ngày 2/5 đến ngày 2/7, đã ghi nhận tổng cộng 13 trường hợp mắc, trong đó có 12 ca được xét nghiệm xác định nhiễm virus Andes và một trường hợp nghi ngờ. Ba bệnh nhân đã tử vong.

Trong số 10 trường hợp phải nhập viện điều trị, 8 người đã khỏi bệnh và xuất viện, 2 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị. Tất cả các ca mắc đều là những người có mặt trên tàu du lịch MV Hondius.

WHO cho biết toàn bộ những người tiếp xúc gần đã hoàn thành thời gian theo dõi sức khỏe 42 ngày theo hướng dẫn mà không ghi nhận thêm trường hợp lây nhiễm thứ phát. Điều này cho thấy chuỗi lây truyền đã được cắt đứt và ổ dịch đã được kiểm soát hiệu quả. WHO cũng đánh giá sẽ không tiếp tục ghi nhận các trường hợp lây truyền liên quan đến ổ dịch này.

Theo đánh giá của WHO, virus Andes vẫn lưu hành tại một số quốc gia Nam Mỹ. Tuy nhiên, khả năng lây truyền từ người sang người của chủng virus này ở mức hạn chế, chủ yếu xảy ra khi có tiếp xúc gần và kéo dài, chưa ghi nhận các đợt bùng phát lây lan trên diện rộng. Môi trường khép kín trên tàu du lịch được cho là yếu tố thuận lợi dẫn đến chuỗi lây truyền giới hạn trong đợt bùng phát vừa qua.

Đối với Việt Nam, Bộ Y tế cho biết đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do chủng virus Andes, cũng như chưa có công dân Việt Nam nào liên quan đến ổ dịch trên tàu MV Hondius. Qua rà soát các dữ liệu khoa học hiện có, Việt Nam trước đây chỉ ghi nhận một số bằng chứng về các chủng virus Hanta khác như virus Seoul hoặc các chủng Hanta được phát hiện trên động vật.

Ngay sau khi WHO thông tin về chùm ca bệnh trên tàu MV Hondius, Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục Phòng bệnh theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch, thường xuyên cập nhật đánh giá nguy cơ và ban hành văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu cũng như tại các cơ sở khám, chữa bệnh để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ.

Ngành y tế đồng thời yêu cầu đẩy mạnh vệ sinh môi trường, kiểm soát chuột và các loài gặm nhấm truyền bệnh, tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và cung cấp thông tin chính thống nhằm tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Mặc dù nguy cơ từ ổ dịch trên tàu MV Hondius đã chấm dứt, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Người dân cần giữ gìn vệ sinh môi trường, kiểm soát chuột và các loài gặm nhấm, hạn chế tiếp xúc với chuột, chất thải của chuột hoặc những khu vực có nguy cơ ô nhiễm. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở sau khi có yếu tố nguy cơ phơi nhiễm, cần nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và điều trị kịp thời.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan theo dõi diễn biến bệnh do virus Hanta trên thế giới, cập nhật các bằng chứng khoa học mới, đánh giá nguy cơ khi cần thiết và triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.