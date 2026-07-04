Sức khỏe bé 13 tuổi trong vụ cháy ở khu đô thị Văn Phú hiện ra sao?

Bé N.T.T, 13 tuổi bỏng khoảng 60% diện tích cơ thể, tập trung ở vùng đầu, mặt, tay và lưng, hiện được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy ở khu đô thị Văn Phú , phường Kiến Hưng, Hà Nội khiến 2 người tử vong, 1 người bị bỏng nặng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong đã đến thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho các nạn nhân.

Tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, ông Đinh Hồng Phong thăm hỏi bé N.T.T, 13 tuổi, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ hỏa hoạn. Cháu bị bỏng khoảng 60% diện tích cơ thể, tập trung ở vùng đầu, mặt, tay và lưng, hiện được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Lãnh đạo Sở Y tế đã trao khoản hỗ trợ 6,5 triệu đồng của thành phố cho cháu T. nhằm chia sẻ khó khăn, động viên gia đình trong quá trình điều trị.

Sau đó, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, ông Đinh Hồng Phong gửi lời chia buồn tới thân nhân hai nạn nhân tử vong, mong gia đình sớm vượt qua mất mát để lo hậu sự chu toàn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong thăm hỏi nạn nhân vụ cháy.

Đại diện thành phố đã trao hỗ trợ 32,5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong, tổng cộng 65 triệu đồng. Các khoản hỗ trợ được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về chính sách an sinh xã hội dành cho người dân Thủ đô.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Kiến Hưng, vụ cháy xảy ra khoảng 13h30 ngày 3/7 tại căn nhà số 11, liền kề 9, khu đô thị Văn Phú.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội cùng Trung tâm Cấp cứu 115 đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường dập lửa và cứu nạn. Đến khoảng 14h10, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hỏa hoạn khiến anh N.V.T., sinh năm 1990, quê Hưng Yên, là người được nhờ trông coi căn nhà, cùng con trai là cháu N.T.D., 11 tuổi, tử vong. Cháu N.T.T., 13 tuổi, bị bỏng nặng và được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cấp cứu.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai công tác hỗ trợ và điều tra vụ việc.

Chủ tịch UBND thành phố giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan khẩn trương xác định nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế, UBND phường Kiến Hưng cùng các cơ quan chức năng được giao tiếp tục thăm hỏi, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình các nạn nhân, đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy và kịp thời báo cáo UBND thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền để chỉ đạo xử lý.