Ba chị em đều sống hơn 100 tuổi, bí quyết nằm ở một thói quen trong căn bếp

Ba chị em cùng sống khỏe mạnh và đều vượt mốc 100 tuổi khiến nhiều người ngạc nhiên. Điều đáng chú ý là bí quyết trường thọ của họ không đến từ thuốc bổ hay chế độ ăn uống đắt đỏ, mà từ những thói quen giản dị được duy trì suốt nhiều thập kỷ.

Trên thế giới, những câu chuyện về người sống thọ trên 100 tuổi luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới khoa học và công chúng. Ba chị em người Brazil cùng vượt mốc một thế kỷ tuổi đời là một trường hợp hiếm gặp, được xem như điển hình cho nghiên cứu về lão hóa khỏe mạnh. Họ không chỉ gây ấn tượng bởi tuổi tác mà còn bởi tinh thần minh mẫn và lối sống giản dị kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Câu chuyện của họ góp thêm một góc nhìn thú vị về mối liên hệ giữa di truyền, môi trường và thói quen sinh hoạt trong hành trình sống thọ.

Cùng bước qua cột mốc 100 tuổi, ba chị em Levita (109 tuổi), Zoraide (104 tuổi) và Zulina (103 tuổi) vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.

Theo họ, bí quyết để có một cuộc sống trường thọ không nằm ở điều gì quá đặc biệt, mà bắt nguồn từ những thói quen giản dị: ăn thực phẩm tươi, duy trì vận động và luôn gắn bó với gia đình.

Ba chị em Levita, Zoraide và Zulina - biểu tượng hiếm có của tuổi thọ bền vững trong cùng một gia đình. Ảnh: LongeviQuest.

Bà Levita de Deus Nunes, sinh ngày 7/6/1917, là người con thứ hai trong gia đình có tám anh chị em. Ngay từ nhỏ, bà đã thay cha mẹ quán xuyến việc nhà, chăm sóc các em khi cả gia đình bận làm đồng. Không lập gia đình và cũng không có con, bà dành trọn cuộc đời để yêu thương, chăm sóc người thân.

Ngoài công việc nội trợ, bà Levita còn khéo léo với các nghề thủ công như đan lát, móc len, may vá và từng kiếm thêm thu nhập từ những sản phẩm do chính tay mình làm. Bà cũng có 12 năm làm việc tại Đài truyền hình Rede Globo trước khi nghỉ hưu.

Người em gái Zoraide de Deus Mota, sinh năm 1921, từng là giáo viên tiểu học rồi chuyển sang làm y tá. Bà kết hôn vào năm 1950 và có năm người con. Giống chị gái, bà luôn gắn bó với những công việc may vá, thêu thùa niềm vui theo bà suốt nhiều năm.

Em út Zulina de Deus Nunes, sinh năm 1923, kết hôn năm 1945 và có sáu người con. Sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, bà chuyển đến sống cùng chị gái Zoraide. Ít lâu sau, bà Levita cũng về ở cùng để phụ giúp chăm sóc các cháu. Từ đó, ba chị em cùng sẻ chia cuộc sống, nương tựa nhau vượt qua mọi thăng trầm trong nhiều thập kỷ.

Điều đặc biệt là không chỉ ba chị em, gia đình họ còn có nhiều thành viên khác sống trên 100 tuổi. Chính vì vậy, các nhà khoa học tại Đại học São Paulo, do TS. Mayana Zatz dẫn đầu, đang tiến hành phân tích ADN của ba cụ bà nhằm tìm hiểu liệu họ có mang những gene giúp bảo vệ cơ thể trước các bệnh liên quan đến tuổi tác, đồng thời duy trì sức khỏe thể chất và khả năng nhận thức hay không.

Tuy nhiên, giới nghiên cứu cho rằng yếu tố di truyền chỉ là một phần của câu chuyện. Ba chị em lớn lên ở vùng nông thôn Brazil trong điều kiện sống mộc mạc, không có tủ lạnh hay thực phẩm chế biến sẵn. Thực phẩm hằng ngày đều do gia đình tự trồng trọt hoặc đánh bắt, luôn tươi mới. Bên cạnh đó, họ lao động và vận động ngoài trời thường xuyên, hình thành lối sống lành mạnh từ khi còn nhỏ.

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ, cả ba đều có chung câu trả lời: ăn thực phẩm tươi, duy trì vận động và gìn giữ sự gắn kết trong gia đình. Với bà Levita, một tinh thần lạc quan cũng là điều không thể thiếu. Bà chia sẻ: "Tôi có một tuổi thơ và thời thanh xuân rất hạnh phúc. Tôi không có gì để phàn nàn."

Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu của TS. Mayana Zatz dự kiến mở rộng khảo sát khoảng 500 người sống trên 100 tuổi nhằm xây dựng một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về quá trình lão hóa khỏe mạnh. Nếu thành công, nghiên cứu có thể giúp làm sáng tỏ những yếu tố quan trọng giúp con người duy trì sức khỏe, sự minh mẫn và khả năng sống độc lập khi tuổi cao.

Câu chuyện của ba chị em Levita, Zoraide và Zulina không chỉ là minh chứng cho vai trò của yếu tố di truyền, mà còn cho thấy sức mạnh của một lối sống lành mạnh, tinh thần tích cực và tình thân bền chặt những giá trị giản dị nhưng có thể góp phần tạo nên một cuộc đời khỏe mạnh và trường thọ.