Bé trai 6 tuổi đuối nước ngừng tim ngay trong buổi học bơi

Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bất ngờ ngừng tim, ngừng thở ngay trong buổi học bơi thứ ba, được cứu sống nhờ sơ cứu kịp thời.

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận cấp cứu một bé trai 6 tuổi (ở Hà Nội) trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở do đuối nước ngay tại lớp học bơi.

Theo thông tin từ gia đình, trẻ được cho đi học bơi để trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trước khi vào lớp 1. Tuy nhiên, đến buổi học thứ ba, bé bất ngờ bị chìm dưới nước. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, trẻ rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn.

Ngay tại bể bơi, giáo viên hồi sức tim phổi (CPR) và gọi cấp cứu. Nhờ được sơ cứu đúng cách và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương kịp thời, bệnh nhi đã có cơ hội giành lại sự sống.

Chỉ trong hai tháng mùa hè, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 20 trường hợp trẻ đuối nước (Ảnh: BVCC)

Theo các bác sĩ, sơ cứu ban đầu đóng vai trò quyết định đối với trẻ bị đuối nước. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là não bị thiếu oxy. Não chỉ có thể chịu đựng tình trạng thiếu oxy khoảng 4-5 phút, sau đó nguy cơ tổn thương não không hồi phục hoặc tử vong tăng rất cao.

Vì vậy, khi phát hiện trẻ đuối nước bất tỉnh, không thở, người chứng kiến cần lập tức hồi sức tim phổi bằng ép tim ngoài lồng ngực kết hợp thổi ngạt, đồng thời gọi cấp cứu và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Các bác sĩ cũng đặc biệt lưu ý không dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy. Cách làm này không giúp đưa nước ra khỏi phổi mà còn khiến dịch dạ dày trào ngược vào đường thở, làm chậm thời gian cấp cứu và có thể khiến tình trạng của trẻ trở nên nguy kịch hơn.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ trong hai tháng mùa hè, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 20 trường hợp trẻ đuối nước. Trong số đó có những trẻ tử vong, nhiều trường hợp khác phải đối mặt với di chứng thần kinh nặng nề do não thiếu oxy kéo dài.

Đáng chú ý, không ít vụ đuối nước xảy ra ngay tại bể bơi công cộng hoặc trong các lớp học bơi – những nơi vốn được nhiều phụ huynh tin tưởng là an toàn.

Từ thực tế điều trị, các bác sĩ chỉ ra 4 nguyên nhân phổ biến khiến trẻ vẫn gặp nạn khi đi học bơi:

Phụ huynh chủ quan vì nghĩ trẻ đã biết bơi hoặc bơi khá.

Lớp học quá đông, giáo viên không thể bao quát tất cả học viên.

Cha mẹ phó mặc hoàn toàn việc giám sát cho giáo viên hoặc nhân viên bể bơi.

Lực lượng cứu hộ mỏng hoặc chưa được đào tạo đầy đủ về cấp cứu hồi sức tim phổi.

Các chuyên gia khuyến cáo, học bơi không đồng nghĩa với việc trẻ đã an toàn tuyệt đối trước nguy cơ đuối nước. Trong suốt quá trình học và vui chơi dưới nước, trẻ vẫn cần được người lớn giám sát liên tục, đồng thời các bể bơi phải bảo đảm đủ nhân lực cứu hộ và có khả năng thực hiện cấp cứu ban đầu khi xảy ra sự cố.