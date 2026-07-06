6 loại ung thư khó phát hiện, tử vong cao: Chuyên gia chỉ ra dấu hiệu dễ bị bỏ qua

Ung thư vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Điều đáng lo ngại là nhiều loại ung thư gần như không gây triệu chứng ở giai đoạn đầu, khiến người bệnh chủ quan.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Cao Minh-min tại Đài Loan (Trung Quốc), điều đáng sợ nhất của ung thư không chỉ nằm ở mức độ nguy hiểm mà còn ở việc bệnh diễn tiến âm thầm. Bà cho biết có ít nhất sáu loại ung thư thường được xem là "ung thư thầm lặng", rất khó nhận biết ở giai đoạn sớm nên việc tầm soát định kỳ đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Bà nhấn mạnh rằng tiên lượng giữa ung thư giai đoạn I và giai đoạn IV có sự khác biệt rất lớn. Nếu được phát hiện sớm, người bệnh không chỉ có nhiều lựa chọn điều trị hơn mà tỷ lệ sống cũng được cải thiện đáng kể.

Ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phổ biến. Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường không có biểu hiện đặc hiệu hoặc chỉ xuất hiện các triệu chứng như táo bón, đầy hơi, khó tiêu hay trĩ nên dễ bị bỏ qua.

Nhiều trường hợp chỉ đi khám khi xuất hiện tình trạng đi ngoài ra máu, sụt cân hoặc thiếu máu - những dấu hiệu cho thấy bệnh có thể đã tiến triển.

Ung thư gan

Gan có rất ít thụ thể cảm nhận đau nên ngay cả khi khối u phát triển, người bệnh vẫn có thể không cảm thấy bất thường.

Theo chuyên gia, các biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, sụt cân hoặc vàng da thường xuất hiện khi bệnh đã không còn ở giai đoạn sớm.

Ảnh minh họa.

Ung thư tuyến tụy

Ung thư tuyến tụy từ lâu được xem là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất do khó phát hiện và tiên lượng xấu.

Tuyến tụy nằm sâu trong ổ bụng nên khối u thường không gây triệu chứng rõ ràng. Khi người bệnh xuất hiện đau lưng, chán ăn, sụt cân hoặc rối loạn đường huyết bất thường thì phần lớn trường hợp đã ở giai đoạn muộn.

Ung thư buồng trứng

Ung thư buồng trứng thường chỉ gây các triệu chứng rất mơ hồ như đầy hơi, đau vùng chậu, tiểu nhiều hoặc khó tiêu.

Do những biểu hiện này khá giống các bệnh tiêu hóa hoặc phụ khoa thông thường nên không ít phụ nữ bỏ lỡ thời điểm phát hiện sớm.

Ung thư phổi

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư gây tử vong cao nhất.

Ở giai đoạn đầu, nhiều bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng. Khi xuất hiện ho kéo dài, đau ngực, khó thở hoặc ho ra máu, bệnh có thể đã tiến triển sang giai đoạn giữa hoặc cuối.

Chuyên gia cũng lưu ý, không chỉ người hút thuốc mà cả người không hút thuốc cũng có nguy cơ mắc bệnh do ảnh hưởng của ô nhiễm không khí, khói nấu ăn hoặc yếu tố di truyền.

Ung thư vú

Ung thư vú là loại ung thư thường gặp ở phụ nữ nhưng nhiều trường hợp không gây đau ở giai đoạn đầu.

Người dân nên chú ý nếu phát hiện khối bất thường ở vú, núm vú tụt vào trong, có dịch tiết bất thường hoặc hình dạng vú thay đổi. Đây đều là những dấu hiệu cần được khám chuyên khoa sớm.

Lối sống có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc ung thư

Theo chuyên gia Cao Minh-min, dẫn số liệu từ Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (World Cancer Research Fund - WCRF), khoảng 30-50% các trường hợp ung thư có liên quan đến lối sống, bao gồm chế độ ăn uống, kiểm soát cân nặng, hoạt động thể chất, hút thuốc và uống rượu.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, chuyên gia khuyến nghị:

- Duy trì chế độ ăn giàu rau lá xanh đậm, các loại rau họ cải, thực phẩm chứa lycopene, quả mọng;

- Ăn các loại đậu, hạt, ngũ cốc nguyên hạt cùng các chất béo lành mạnh như dầu ô liu hoặc dầu hoa trà.

- Khám sức khỏe và tầm soát ung thư định kỳ, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ hoặc tiền sử gia đình, vẫn là biện pháp hiệu quả nhất giúp phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm, nâng cao cơ hội điều trị thành công.