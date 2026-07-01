57 tuổi nhưng "tuổi xương" chỉ 28, mỹ nhân đẹp nhất Đài Loan tiết lộ 1 thói quen hơn 20 năm: Điều quan trọng không nằm ở con số

Mỹ nhân đẹp nhất Đài Loan 57 tuổi gây bất ngờ khi có "tuổi xương 28": Chuyên gia lý giải liệu xương có thực sự trẻ ngược?

Ở tuổi 57, nữ diễn viên Tiêu Tường (Đài Loan, Trung Quốc) vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài gần như không thay đổi theo thời gian. Khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Ride the Wind 2026, cô tiếp tục trở thành tâm điểm nhờ vóc dáng thon gọn, làn da trẻ trung và thần thái rạng rỡ.

Điều khiến công chúng càng tò mò hơn là chia sẻ trước đây của Tiêu Tường rằng chỉ số mỡ nội tạng của cô chỉ ở mức 1 và kết quả kiểm tra cho thấy "tuổi xương" tương đương người 28 tuổi. Liệu xương có thể "trẻ hóa" như vậy hay không? Các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra lời giải thích.

Duy trì yoga hơn 20 năm, ăn ít nhưng chia thành nhiều bữa

Theo truyền thông Đài Loan, suốt hơn hai thập kỷ qua, Tiêu Tường duy trì thói quen tập yoga từ 1-2 giờ mỗi ngày. Bên cạnh đó, cô luôn đi ngủ sớm, thức dậy đúng giờ để giữ nhịp sinh học ổn định.

Trong chế độ ăn, nữ diễn viên áp dụng nguyên tắc chia nhỏ thành 6 bữa/ngày và chỉ ăn khoảng 70% no ở mỗi bữa. Cách ăn này giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn, đồng thời hạn chế tích tụ mỡ thừa.

Tiêu Tường chủ yếu theo chế độ ăn chay có trứng và sữa. Cô loại bỏ đường tinh luyện, hạn chế thực phẩm siêu chế biến và ưu tiên những món ăn theo mùa.

Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Protein là chất dinh dưỡng không thể thiếu. Dù ăn chay, tôi vẫn bổ sung protein từ trứng, sữa và các loại đậu tự nhiên. Tôi rất ít sử dụng các sản phẩm đậu nành chế biến sẵn".

Theo cô, nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong bằng chế độ ăn khoa học mang lại hiệu quả lâu dài hơn nhiều so với việc phụ thuộc vào các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền.

Chỉ số mỡ nội tạng ở mức 1 có phải càng thấp càng tốt?

Thông tin Tiêu Tường có chỉ số mỡ nội tạng chỉ bằng 1 từng khiến không ít người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa y học gia đình Trương Quân Duệ (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, với hầu hết các thiết bị đo thành phần cơ thể hiện nay, mức mỡ nội tạng từ 1-9 đều được xem là bình thường; 10-14 là cao và từ 15 trở lên là rất cao.

Như vậy, mức 1 đúng là khá thấp nhưng vẫn nằm trong giới hạn bình thường.

Dù vậy, bác sĩ nhấn mạnh rằng mỡ nội tạng không phải càng ít càng tốt. Cơ thể vẫn cần một lượng mỡ nhất định để bảo vệ các cơ quan, duy trì hoạt động nội tiết và quá trình chuyển hóa năng lượng.

Nếu lượng mỡ cơ thể giảm quá thấp do ăn kiêng cực đoan, suy dinh dưỡng hoặc bệnh lý, nguy cơ suy giảm miễn dịch, mất cơ, rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ và nhiều vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra.

Theo chuyên gia, điều quan trọng không phải là chạy theo một con số lý tưởng mà là duy trì tỷ lệ mỡ trong ngưỡng khỏe mạnh, đồng thời kiểm soát vòng eo, khối lượng cơ, đường huyết, mỡ máu và huyết áp.

"Tuổi xương 28" không đồng nghĩa xương trẻ lại

Tiêu Tường từng cho biết mật độ xương và độ dẻo dai của mình vượt trội so với người cùng tuổi, thậm chí kết quả kiểm tra cho thấy "tuổi xương" chỉ khoảng 28.

Tuy nhiên, bác sĩ Trương Quân Duệ giải thích đây chỉ là con số được các thiết bị đánh giá sức khỏe ước tính dựa trên mật độ xương và một số chỉ số liên quan, chứ không có nghĩa hệ xương thực sự quay trở lại trạng thái của người 28 tuổi.

Đến nay, chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh tuổi xương có thể đảo ngược.

Điều y học có thể làm là làm chậm quá trình mất xương thông qua lối sống lành mạnh. Việc tập luyện thường xuyên, bổ sung đầy đủ protein, canxi và vitamin D, đồng thời điều trị loãng xương khi cần thiết có thể giúp cải thiện mật độ xương và giảm nguy cơ gãy xương theo tuổi tác.

Bác sĩ cũng khuyến cáo phụ nữ từ 65 tuổi trở lên hoặc phụ nữ sau mãn kinh có yếu tố nguy cơ như ít vận động, uống nhiều rượu, thiếu canxi, ít tiếp xúc ánh nắng, cân nặng thấp, từng gãy xương hoặc phải dùng corticoid kéo dài nên kiểm tra mật độ xương định kỳ bằng phương pháp đo hấp thụ tia X năng lượng kép (DXA/DEXA).

Muốn xương khỏe, đừng chỉ ăn nhiều protein mà cần phân bổ hợp lý

Nhận xét về thói quen bổ sung protein của Tiêu Tường từ trứng, sữa và các loại đậu tự nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Trần Bội Thuần cho rằng đây là nguồn protein chất lượng, có lợi cho việc duy trì khối cơ và sức khỏe xương.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phân bổ lượng protein đều trong cả ngày thay vì tập trung vào một bữa ăn.

Theo chuyên gia, bữa sáng có thể kết hợp sữa tươi hoặc sữa đậu nành không đường cùng trứng và các loại tinh bột nguyên cám như khoai lang hoặc bánh mì nguyên cám.

Bữa trưa nên đảm bảo cân đối với ngũ cốc nguyên hạt, nhiều rau và một khẩu phần protein tương đương kích thước lòng bàn tay. Với người ăn chay có trứng sữa, nên ưu tiên trứng, đậu phụ, đậu nành non, đậu khô... thay vì các sản phẩm chay chế biến sẵn nhiều dầu mỡ.

Đến bữa phụ, có thể chọn sữa chua không đường, sữa tươi, sữa đậu nành hoặc đậu nành luộc. Bữa tối cũng không nên chỉ ăn rau mà vẫn cần bổ sung đầy đủ protein từ trứng, đậu hoặc các loại đậu.

Chuyên gia gợi ý, người trưởng thành có thể lấy khoảng 1-2 ly sữa hoặc sữa đậu nành mỗi ngày, 2 quả trứng và 2-3 khẩu phần đậu hoặc chế phẩm từ đậu làm mức nền, sau đó điều chỉnh theo cân nặng và mức độ vận động.

Bên cạnh đó, việc hạn chế đường tinh luyện, thực phẩm chiên rán và các món siêu chế biến vẫn là nền tảng quan trọng để duy trì chuyển hóa khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.