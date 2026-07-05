Tưởng giảm cân, ai ngờ ăn dưa chuột trước bữa ăn khiến cô gái trẻ phải đi viện

Các chuyên gia vì vậy khuyến cáo không nên xem bất kỳ loại thực phẩm nào là "bí quyết giảm cân" duy nhất.

Dưa chuột ít calo, giàu nước và chất xơ nên thường được nhiều người lựa chọn khi giảm cân. Gần đây, phương pháp ăn 1 quả dưa chuột trước mỗi bữa ăn, vốn phổ biến tại Nhật Bản, tiếp tục thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cách giảm cân này không phù hợp với tất cả mọi người.

Một bác sĩ y học cổ truyền tại Đài Loan (Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ trường hợp một phụ nữ trẻ giảm được cân nhưng lại gặp rối loạn kinh nguyệt sau một tháng áp dụng chế độ ăn này.

Ăn 3 quả dưa chuột mỗi ngày để giảm cân, hiệu quả đến đâu?

Theo bác sĩ, phương pháp giảm cân này khá đơn giản: Trước mỗi bữa ăn chính, ăn 1 quả dưa chuột, tổng cộng khoảng 3 quả mỗi ngày.

Lý do khiến nhiều người tin tưởng là bởi dưa chuột chỉ chứa khoảng 16 kcal mỗi quả, đồng thời giàu chất xơ giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Ngoài ra, loại quả này còn chứa nhiều nước và kali, có thể giúp giảm tình trạng giữ nước trong cơ thể.

Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân chủ yếu đến từ việc giảm tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày, chứ không phải do dưa chuột có khả năng "đốt mỡ" thần kỳ.

Giảm được cân nhưng kỳ kinh kéo dài thêm 4 ngày

Bác sĩ chia sẻ trường hợp một phụ nữ ngoài 20 tuổi đến khám vì đầy hơi và viêm dạ dày. Để giảm cân, cô áp dụng phương pháp ăn 1 quả dưa chuột sống trước mỗi bữa ăn. Có hôm cô ăn dưa chuột trộn, có hôm ăn trực tiếp như một món ăn vặt.

Sau khoảng một tháng, cân nặng của cô giảm đáng kể.

Tuy nhiên, đến chu kỳ kinh nguyệt tiếp theo, cô bắt đầu nhận thấy những thay đổi bất thường. Thời gian hành kinh kéo dài từ 5 ngày lên 9 ngày, màu máu kinh nhạt hơn trước và xuất hiện những cơn đau bụng kinh dù trước đây chưa từng gặp tình trạng này. Cô cũng thường xuyên cảm thấy vùng bụng dưới lạnh và phải chườm ấm để giảm khó chịu.

Không phải ai cũng phù hợp với chế độ ăn nhiều dưa chuột

Theo bác sĩ, dưới góc nhìn của y học cổ truyền, dưa chuột là thực phẩm có tính mát. Với những người vốn có cơ địa dễ lạnh, hay lạnh tay chân, rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy, việc ăn quá nhiều dưa chuột sống trong thời gian dài có thể khiến các triệu chứng trở nên rõ rệt hơn.

Trong khi đó, dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, việc ăn quá nhiều một loại thực phẩm và cắt giảm các nhóm thực phẩm khác cũng dễ khiến khẩu phần mất cân đối, làm tăng nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng nếu kéo dài.

Các chuyên gia vì vậy khuyến cáo không nên xem bất kỳ loại thực phẩm nào là "bí quyết giảm cân" duy nhất.

Muốn ăn dưa chuột để kiểm soát cân nặng, chuyên gia gợi ý 4 nguyên tắc

Nếu muốn bổ sung dưa chuột vào thực đơn giảm cân, bác sĩ đưa ra một số lời khuyên để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe:

Thứ nhất, nên kết hợp với các gia vị làm ấm như gừng, tỏi, hành hoặc một chút hạt tiêu khi chế biến để món ăn cân bằng hơn.

Thứ hai, hạn chế ăn sống quá nhiều, đặc biệt khi bụng đói. Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ưu tiên dưa chuột nấu chín hoặc chế biến cùng các món khác.

Thứ ba, nên ăn vào bữa trưa thay vì buổi tối. Theo chuyên gia, đây là thời điểm cơ thể tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn hiệu quả hơn.

Cuối cùng, cần kiểm soát khẩu phần. Dưa chuột chỉ nên chiếm khoảng nửa bát trong mỗi bữa ăn và vẫn cần kết hợp với tinh bột, protein, chất béo lành mạnh cùng các loại rau khác để đảm bảo chế độ ăn cân đối.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý, giảm cân bền vững vẫn dựa trên nguyên tắc tạo mức thâm hụt năng lượng hợp lý, duy trì chế độ ăn đa dạng và tập luyện đều đặn, thay vì phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất.