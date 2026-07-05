Không phải tuổi nào cũng cần uống cùng một loại vitamin: Chuyên gia chỉ ra những dưỡng chất phụ nữ nên bổ sung theo từng thập kỷ cuộc đời

Nhu cầu dinh dưỡng của phụ nữ không cố định, mà sẽ thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc đời, đặc biệt khi nội tiết tố biến động.

Nhiều phụ nữ cố gắng ăn uống lành mạnh: tăng rau xanh, bổ sung đủ chất đạm, đa dạng màu sắc trong mỗi bữa ăn… Thế nhưng, ngay cả khi đã rất chú ý đến chế độ dinh dưỡng, không ít người vẫn băn khoăn liệu mình có cần bổ sung thêm vitamin hay thực phẩm chức năng để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Theo các chuyên gia, câu trả lời là có thể. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là nhu cầu dinh dưỡng của phụ nữ không cố định , mà sẽ thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc đời, đặc biệt khi nội tiết tố biến động.

Theo chuyên gia dinh dưỡng thể thao Leslie Bonci (Mỹ), khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, lượng estrogen suy giảm sẽ kéo theo nhiều thay đổi như giảm mật độ xương, mất khối cơ, thay đổi chuyển hóa... Vì vậy, cơ thể sẽ cần bổ sung một số dưỡng chất nhiều hơn trước.

Trước khi mở lọ vitamin: Những nguyên tắc vàng cần nhớ

Các chuyên gia khuyến cáo, không nên tự ý mua vitamin hay thực phẩm chức năng theo quảng cáo hoặc theo lời truyền miệng.

Bác sĩ Navya Mysore , chuyên gia chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại Mỹ, cho biết mỗi người nên trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bổ sung nào. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang dùng thuốc điều trị bệnh mạn tính, bởi nhiều loại vitamin và khoáng chất có thể tương tác với thuốc.

Chẳng hạn:

Canxi hoặc sắt có thể làm giảm hiệu quả của thuốc điều trị tuyến giáp và một số kháng sinh.

Magie có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu thuốc điều trị loãng xương và kháng sinh.

Vitamin K có thể làm giảm tác dụng của thuốc chống đông máu như warfarin.

Dầu cá (omega-3) có thể làm tăng nguy cơ chảy máu nếu dùng cùng thuốc chống đông hoặc aspirin.

Một số thảo dược như nhân sâm hay ashwagandha cũng có thể ảnh hưởng đến thuốc điều trị đái tháo đường.

Nếu nghi ngờ thiếu hụt một dưỡng chất nào đó, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu để đánh giá các chỉ số như vitamin D, vitamin B12 hoặc ferritin (dự trữ sắt), từ đó quyết định có cần bổ sung hay không và liều lượng phù hợp.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, thực phẩm bổ sung không thể thay thế chế độ ăn cân bằng , mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ khi cơ thể không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng.

"Bản đồ" bổ sung TPCN cho phụ nữ theo từng độ tuổi

Tuổi 20 và 30: Thời kỳ vàng để tích lũy và chuẩn bị làm mẹ

Đây là giai đoạn cơ bản tràn đầy năng lượng nhất, nhưng cũng là lúc áp dụng công việc và dự sinh sinh học bắt đầu tăng cao.

Vitamin D: Cực kỳ quan trọng ở tuổi 20 hỗ trợ phát triển mật chất chất lượng và tăng cường miễn dịch. Vì vitamin D rất khó nạp đủ qua thực phẩm (chỉ có nhiều trong cá béo, nấm), các chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung từ 1.000 đến 2.000 IU mỗi ngày qua viên uống.

Vitamin bầu (Axit Folic): Ngay cả khi chưa mang thai, nếu có kế hoạch sinh con trong tuổi này, bạn nên bổ sung Axit Folic để phòng dị tật bẩm sinh ở thai nhi và giảm nguy cơ sinh non.

Sắt: Phụ nữ trong độ tuổi kinh nguyệt, người chăm tập thể thao hoặc ăn chay rất dễ thiếu sắt. Nếu cơ thể thường xuyên mệt mỏi, hãy kiểm tra và bổ sung sắt theo chỉ định.

Canxi: Xương của chúng ta sẽ đạt được độ đậm đặc tối đa trước tuổi 30. Nếu bạn dịch ứng sữa hoặc lười ăn hải sản, viên uống canxi là liều bắt lực để "gia cố" khung xương.

Vitamin B12: Cần thiết cho hệ thần kinh. Chất này chủ yếu có trong thịt động vật, nên các cô nàng ăn chay trường chắc chắn phải bổ sung từ ngoài.

Magie: Bước sang tuổi 30, stress công việc và cuộc sống tăng cao làm cạn kiệt năng lượng magie trong cơ thể. Bổ sung khoảng 400mg Magie Bisglycinate mỗi ngày sẽ giúp cơ bắp thư giãn, giảm chuột rút và cải thiện chất lượng giấc ngủ hồng.

Tuổi 40: “Lá chắn” bảo vệ tim mạch và nội tiết

Bước vào tuổi 40, lượng estrogen và progesterone bắt đầu giảm, kéo theo nguy cơ tăng cholesterol và chưa bước vào giai đoạn tiền mãn kinh.

Omega-3: Đây là “thần dược” giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ trí óc và bôi trơn các khớp xương khi bước vào tuổi trung niên.

Vitamin K (đặc biệt là K2): Kết hợp cùng Vitamin D và Canxi tạo thành thành bộ ba quyền lực giúp hấp thụ canxi tối đa vào xương chứ không bị lắng đọng ở mạch máu, bảo vệ cơ thể khỏi cơ xương xương sớm.

Bên cạnh đó chị em vẫn cần duy trì bổ sung: Canxi, Vitamin B12, Magie.

Tuổi 50: Quan tâm nhiều hơn đến não bộ

Giai đoạn mãn kinh chính thức gõ cửa, cơ sở nữ đối mặt với ván trượt cơ bắp và nguy cơ suy giảm trí nhớ.

Choline: Một dưỡng chất được các chuyên gia đặc biệt lưu tâm. Bổ sung Choline ở tuổi 50 giúp bảo vệ chức năng nhận thức của não, tăng cường trí nhớ và bảo vệ mạch.

Vitamin tổng hợp (Multivitamin) dành riêng cho tuổi 50+: Ở tuổi này, khả năng hấp thụ dinh dưỡng từ thực phẩm giảm đi. Một thành viên tổng hợp vitamin thiết kế riêng cho phụ nữ trung niên sẽ giúp lấp đầy các khoảng trống dinh dưỡng mỗi ngày.

Các chất tiếp tục duy trì: Magie, Vitamin D, Canxi, Omega-3, B12.

Tuổi 60 trở lên: Trẻ hóa tế bào, chống khung và duy trì vận động

Vitamin D & Canxi (Liều cao hơn): Mục tiêu số một lúc này là sảng khoái tinh và khung xương.

Bột Protein (Sữa nhẹ): Ở tuổi 60, hiện tượng mất cơ diễn ra rất nhanh. Bên cạnh việc tập nhẹ nhàng, bổ sung sung sẽ giúp chứa khối lượng cơ bắp, tăng cường sức bền và khả năng vận động.

CoQ10: Coenzym Q10 giúp cải thiện lưu thông và máu chống oxy hóa mạnh mẽ. Đặc biệt, nếu bạn đang phải uống thuốc hạ mỡ máu (statin), thuốc này sẽ làm cạn kiệt CoQ10 trong cơ thể, vì vậy việc bổ sung là cực kỳ cần thiết.

Creatine: Không chỉ dành cho dân tập gym, các nghiên cứu mới nhất được tìm thấy Creatine giúp phụ nữ lớn tuổi cải thiện tâm trạng, tăng cường chức năng não bộ và duy trì sức mạnh cơ bắp rất tốt.

Các chất tiếp tục duy trì: B12, Magie, Omega-3, Choline, Vitamin tổng hợp.

Theo các chuyên gia, không có loại vitamin hay thực phẩm chức năng nào phù hợp với tất cả mọi người.

Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào tuổi tác, chế độ ăn, tình trạng sức khỏe, thuốc đang sử dụng và kết quả xét nghiệm. Vì vậy, trước khi quyết định bổ sung bất kỳ sản phẩm nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn đúng loại, đúng liều lượng và tránh những tương tác không mong muốn.