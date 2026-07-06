Món canh thải độc gan cực dễ làm, giúp gan khỏe lên từng ngày

Trong nhịp sống bận rộn và thói quen ăn uống ngày càng thiếu lành mạnh, lá gan của chúng ta dễ bị quá tải hơn bao giờ hết, nhưng chỉ cần một món canh đơn giản mỗi ngày cũng có thể trở thành "trợ thủ" giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ giải độc và nuôi dưỡng lá gan khỏe mạnh từ bên trong.

Theo Dr.Axe, với hàm lượng calo thấp, ít carb, nhiều nước và chất xơ, bí đao được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cân, cải thiện hệ tiêu hóa.

Bí đao loại quả quen thuộc nhưng công dụng khiến bạn bất ngờ. Ảnh minh họa

Giải nhiệt, làm mát cơ thể: Việc bổ sung bí đao vào thực đơn hằng ngày là một cách hiệu quả giúp thanh nhiệt và làm mát cơ thể, đặc biệt trong những ngày hè oi bức. Không chỉ vậy, bí đao còn hỗ trợ làm dịu dạ dày, giảm cảm giác khó chịu và góp phần cải thiện các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa.

Giàu chất chống oxy hóa: Loại quả này rất giàu polyphenol, flavonoid và anthocyanin. Do đó, bí đao được biết đến như một loại thực phẩm có khả năng giảm viêm và chống lại các tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra.

Bổ sung bí đao vào bữa ăn hàng ngày có thể ngăn ngừa và trì hoãn tổn thương tế bào, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh mãn tính.

Giảm cân hiệu quả: Bí đao có các loại vitamin C, vitamin B, kẽm và đồng có khả năng tạo cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn cho cơ thể. Bên cạnh đó, nhờ vào hàm lượng chất xơ cao, lại ít calo bí đao được xem như một thực phẩm tuyệt vời, được bổ sung vào chế độ ăn kiêng để duy trì cân nặng hợp lý.

Ảnh minh họa

Cải thiện hệ tiêu hóa: Bí đao cung cấp lượng lớn chất xơ hòa tan cho cơ thể, làm chậm quá trình tiêu hóa và cải thiện các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa như táo bón.

Mặt khác, bí đao còn làm tăng cảm giác no, giúp cơ thể duy trì cảm giác no lâu hơn, đảm bảo hệ tiêu hóa hoạt động đều đặn. Ngoài ra, bí đao còn được xem là thảo mộc giúp lợi tiểu nhờ vào hàm lượng nước và chất xơ dồi dào.

Gợi ý món canh bí đao nấu sườn bổ dưỡng

Bí đao chứa 95% nước, giàu chất xơ, vitamin C và kali, giúp lợi tiểu, hỗ trợ thận đào thải nhanh acid uric cùng các chất cặn bã, từ đó gián tiếp giảm tải áp lực chuyển hóa cho gan.

Khi nấu cùng sườn lợn, món canh cung cấp acid amin thiết yếu để tái tạo tế bào và tổng hợp enzyme gan. Món ăn này ít béo, dễ tiêu hóa, rất thích hợp cho người bị nóng trong, nổi mụn nhọt hoặc cơ thể mệt mỏi.

Ảnh minh họa

Thực hiện:

300 g - 400 g sườn lợn (sườn non).

1 quả bí đao (bí xanh) khoảng 400 g - 500 g.

Hành lá, rau mùi và gia vị vừa đủ.

Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, rửa sạch và cắt miếng vừa ăn. Cho sườn vào nồi, nêm gia vị, thêm khoảng 1 lít nước, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa để ninh sườn mềm và ra nước ngọt (khoảng 20 - 30 phút) rồi cho bí vào đun 3 - 5 phút cho thêm hành lá, rau mùi.

Quả bí đao không chỉ là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt trong việc thanh nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa. Vì vậy, hãy bổ sung bí đao đúng cách để cơ thể luôn nhẹ nhàng, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

(t/h Lao Động, Sức khỏe & Đời sống)