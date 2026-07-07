Loại quả giàu vitamin C hơn cả chanh, nhiều người Việt bỏ qua

Chanh từ lâu được biết đến là loại quả giàu vitamin C. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng nhiều loại trái cây quen thuộc, dễ mua và có giá thành phải chăng lại chứa hàm lượng vitamin C cao hơn đáng kể, thậm chí gấp nhiều lần chanh.

Nhiều người vẫn tin rằng chanh là "quán quân" vitamin C nhờ vị chua đặc trưng. Thế nhưng, nếu so sánh trên cùng 100g, ổi mới là loại trái cây vượt trội, với hàm lượng vitamin C cao gấp khoảng 4 lần so với chanh.

Vậy mỗi loại quả mang lại những lợi ích gì và đâu là lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe?

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Hàm lượng vitamin C trong ổi

Ổi là một trong những loại trái cây chứa nhiều vitamin C nhất. Trung bình, 100g ổi tươi cung cấp khoảng 200-230mg vitamin C, cao hơn đáng kể so với nhu cầu khuyến nghị hằng ngày của người trưởng thành.

Không chỉ nổi bật về vitamin C, ổi còn giàu chất xơ, kali và các hợp chất chống oxy hóa. Nhờ đó, loại quả này giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch và góp phần duy trì làn da khỏe mạnh.

Hàm lượng vitamin C trong chanh

Trong khi đó, 100g chanh tươi chứa khoảng 50-55mg vitamin C. Dù thấp hơn ổi, đây vẫn là nguồn vitamin C tự nhiên đáng giá, góp phần tăng sức đề kháng, hỗ trợ quá trình hấp thụ sắt và bảo vệ cơ thể trước tác động của các gốc tự do.

Với vị chua thanh đặc trưng, chanh được sử dụng phổ biến trong các món ăn, nước giải khát và nhiều công thức chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

So sánh ổi và chanh: Đâu là lựa chọn tốt hơn?

Nếu xét riêng về hàm lượng vitamin C, ổi vượt trội hơn chanh khoảng 4 lần trên cùng khối lượng 100g. Vì vậy, nếu muốn bổ sung vitamin C hiệu quả thông qua thực phẩm tự nhiên, ổi là lựa chọn nổi bật.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chanh kém giá trị. Mỗi loại trái cây đều sở hữu những ưu điểm dinh dưỡng riêng và có thể bổ sung cho nhau trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Vì sao ổi được xem là "kho vitamin C"?

Không phải ngẫu nhiên mà ổi được xếp vào nhóm trái cây giàu vitamin C hàng đầu. Hàm lượng vitamin C dồi dào kết hợp với chất xơ và các chất chống oxy hóa giúp:

- Tăng cường sức đề kháng.

- Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

- Bảo vệ tế bào trước tác hại của gốc tự do.

- Thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, giúp da khỏe và chậm lão hóa.

Ngoài ra, ổi có vị ngọt thanh, dễ ăn, ít calo và phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ em đến người lớn tuổi.

Ngoài ổi, đây cũng là những loại trái cây giàu vitamin C không kém

Ảnh minh họa

Không chỉ có ổi hay chanh, nhiều loại trái cây quen thuộc khác cũng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, góp phần tăng cường sức đề kháng, bảo vệ tế bào trước tác hại của các gốc tự do và hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen tự nhiên.

Kiwi: Kiwi được xem là một trong những loại trái cây giàu vitamin C hàng đầu. Khoảng 180g kiwi cung cấp gần 134mg vitamin C, đáp ứng phần lớn nhu cầu hằng ngày của cơ thể.

Bên cạnh đó, kiwi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ và các enzyme tự nhiên có lợi cho hệ tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy, những người có lượng vitamin C thấp khi ăn khoảng hai quả kiwi mỗi ngày có thể cải thiện tình trạng mệt mỏi, nâng cao tâm trạng và cảm giác khỏe mạnh. Loại quả này cũng hỗ trợ nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Xoài : Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị ngọt thơm, xoài còn là nguồn vitamin C đáng kể. Khoảng 165g xoài chín cung cấp khoảng 60mg vitamin C, nhiều hơn lượng vitamin C có trong cùng khối lượng chanh.

Vitamin C trong xoài góp phần tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, đồng thời thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì làn da săn chắc và đàn hồi.

Đu đủ: Với khoảng 140g đu đủ, cơ thể có thể nhận được gần 88mg vitamin C. Ngoài ra, loại quả này còn giàu vitamin E, vitamin nhóm B, kali và magie.

Sự kết hợp của vitamin C và các chất chống oxy hóa trong đu đủ giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, hỗ trợ chức năng thần kinh và góp phần duy trì sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu cũng cho thấy đu đủ có thể hỗ trợ chống viêm, làm chậm quá trình lão hóa và thúc đẩy quá trình lành vết thương.

Cam: Cam từ lâu đã nổi tiếng là nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên. Khoảng 180g cam chứa khoảng 96mg vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn.

Ngoài vitamin C, cam còn chứa hàm lượng nước cao, giúp bổ sung nước cho cơ thể, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng hoặc sau khi vận động.

Bổ sung vitamin C thế nào để đạt hiệu quả?

Nhu cầu vitamin C ở mỗi người không giống nhau, phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính và tình trạng sức khỏe. Để cơ thể hấp thu vitamin C tốt hơn, các chuyên gia khuyến nghị:

Ưu tiên bổ sung vitamin C từ trái cây và rau củ tươi, bởi vitamin C có thể bị hao hụt khi nấu ở nhiệt độ cao hoặc bảo quản quá lâu.

Xây dựng chế độ ăn đa dạng với nhiều loại trái cây giàu vitamin C thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm.

Chỉ cân nhắc sử dụng viên bổ sung vitamin C hoặc vitamin tổng hợp khi chế độ ăn không đáp ứng đủ nhu cầu hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Lưu ý, thực phẩm bổ sung vitamin C có thể tương tác với một số loại thuốc. Vì vậy, nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn và hiệu quả.