Ảnh chụp X-quang của 1 trường hợp bị nhiễm độc thủy ngân do làm vỡ nhiệt kế khiến nhiều người sởn da gà

Ngay sau khi mạng xã hội đăng tải hình ảnh, nhiều người bày rõ sự kinh hãi cùng lỗ hổng trong kiến thức về y khoa của mình.

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau những bức ảnh chụp X-quang của 1 trường hợp bị nhiễm độc thủy ngân do làm vỡ nhiệt kế thủy ngân trong lúc đo thân nhiệt, khiến nhiều người kinh hãi. Hiện lên trong bức ảnh là hình ảnh vùng ngực, da nách bị nhiễm độc thủy ngân, nhìn rõ ánh sáng bất thường, tố cáo cơ thể đang nhiễm độc thủy ngân.

Ảnh chụp X-quang của 1 trường hợp bị vỡ nhiệt kế thủy ngân khiến nhiều người kinh hãi.

Ngay sau khi đăng tải, nhiều người bày rõ sự kinh hãi cùng lỗ hổng trong kiến thức về y khoa của mình. Rất nhiều người hú hồn vì hồi bé thấy nhiệt kế bị vỡ còn nhặt lấy nghịch chơi, có người còn thổi cho thủy ngân lăn tròn… Rất nhiều trải nghiệm về thủy ngân từ chiếc nhiệt kế bị vỡ dần hé lộ. Dưới đây là một số bình luận được ghi lại:

Nhiều bình luận khiến cộng đồng mạng hú hồn khi sử lý nhiệt kế vỡ quá nguy hiểm.

Theo PGS.TS Trần Hồng Côn (khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN), thủy ngân trong nhiệt kế rất độc, đặc biệt nguy hiểm khi nhiệt kế bị vỡ, làm thủy ngân lỏng bay hơi. Hít phải khí này khiến hệ thần kinh, phổi và thận bị tổn thương nghiêm trọng. Thủy ngân ở dạng hơi là dạng cực kỳ độc hại. Khi bay hơi, chúng dễ dàng xâm nhập qua đường hô hấp vào mô, tế bào và màng phế nang vào máu. Thủy ngân tự đào thải ra khỏi cơ thể rất thấp, tấn công trực tiếp hệ thần kinh trung ương, thận, gan và phổi…

Xử lý đúng khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ

BS Trương Hữu Khanh (Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố) cho biết thêm, khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, cần nhanh chóng sơ tán người và vật nuôi khỏi phòng, mở rộng cửa để thông thoáng. Không dùng chổi quét làm thủy ngân phân tán. Đeo găng tay, dùng giấy ẩm hoặc bìa cứng gom các hạt thủy ngân cho vào lọ thủy tinh đậy kín, sau đó dán nhãn.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu không may làm vỡ nhiệt kế thủy ngân, hãy xử trí theo các bước sau:

Đưa mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, ra khỏi khu vực, mở cửa để thông thoáng không khí trong khoảng 15–30 phút nếu có thể.

Kiểm tra xem thủy ngân có dính vào người hoặc quần áo hay không. Nếu có, cởi bỏ quần áo bị nhiễm, rửa sạch vùng da bằng xà phòng và nước. Nếu bắn vào mắt, rửa bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý.

Thu gom các hạt thủy ngân bằng giấy cứng, bìa mỏng hoặc tăm bông ẩm để gạt các hạt nhỏ lại với nhau, sau đó cho toàn bộ vào lọ hoặc hộp có nắp đậy kín.

Thu gom cả các mảnh kính vỡ và cho vào cùng hộp chứa để xử lý an toàn.

Không đổ thủy ngân xuống cống, bồn rửa hoặc bồn cầu, vì có thể gây ô nhiễm môi trường và tiếp tục phát tán hơi thủy ngân.

Không dùng máy hút bụi hoặc chổi quét để dọn thủy ngân, vì sẽ làm các hạt vỡ nhỏ hơn và tăng lượng hơi thủy ngân phát tán trong không khí.

Sau khi thu dọn xong, rửa tay kỹ bằng xà phòng và tiếp tục thông gió căn phòng thêm vài giờ.

Quần áo dính thủy ngân xử lý thế nào?

Nếu quần áo bị dính trực tiếp các hạt thủy ngân, nên tách riêng khỏi các đồ khác. Với lượng nhiễm đáng kể, không nên giặt chung bằng máy giặt vì có thể làm nhiễm bẩn máy và quần áo khác. Trường hợp nghi ngờ nhiễm nhiều, nên xử lý theo hướng dẫn của cơ quan môi trường hoặc đơn vị thu gom chất thải nguy hại.

Khi nào cần đến bệnh viện?

Sau khi tiếp xúc với thủy ngân, nếu xuất hiện các triệu chứng như:

Ho, khó thở, đau tức ngực.

Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Sốt, đau họng.

Run tay, lú lẫn hoặc các biểu hiện thần kinh bất thường.

Hãy nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá và điều trị kịp thời.