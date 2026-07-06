Tai nạn kinh hoàng: Nam thanh niên 29 tuổi ở Quảng Trị bị bó sắt 3 tấn đè dập nội tạng, hi vọng sống chỉ còn 1%

Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, trước sự chuẩn bị tinh thần của toàn gia đình về tin xấu nhất có thể ập đến.

Người đàn ông 29 tuổi (Quảng Trị), trong lúc làm việc, bị bó sắt nặng khoảng 3 tấn từ cần cẩu bất ngờ đứt cáp, văng trúng vào người, khiến bệnh nhân ngất tại chỗ.

Khi được đưa vào cấp cứu, người bệnh đã rơi vào sốc đa chấn thương với hàng loạt tổn thương đe dọa tính mạng: Chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương bụng kín, vỡ gan, vỡ lách, đứt gần hoàn toàn cuống lách, vỡ hỗng tràng gần góc Treitz, bầm dập, rách hồi tràng và đại tràng trái, rách mạc treo đại tiểu tràng, đứt động mạch đại tràng trái, rách nát mạc nối lớn, gãy hai xương cánh tay, gãy cổ xương đùi phải cùng nhiều tổn thương nghiêm trọng khác.

Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu nặng, mạch nhanh, nhỏ, khó bắt, huyết áp không đo được. ThS.BSCKII Bùi Thanh Tiến (Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc) đánh giá: "Đây là ca sốc đa chấn thương nghiêm trọng, với tiên lượng sống chỉ khoảng 1%".

Tình trạng nguy kịch của bệnh nhân tại thời điểm cấp cứu

Ngay lập tức, báo động đỏ toàn viện được kích hoạt, huy động đồng thời các chuyên khoa Cấp cứu, Ngoại Tiêu hóa, Gây mê Hồi sức, Hồi sức tích cực (ICU) và Ngoại Chấn thương Chỉnh hình tham gia cuộc chạy đua giành giật sự sống cho người bệnh.

Ê-kíp Cấp cứu khẩn trương đặt nội khí quản, thiết lập nhiều đường truyền, truyền dịch và truyền máu để ổn định huyết động, tạo điều kiện cho cuộc phẫu thuật tối khẩn.

Cuộc đại phẫu đầu tiên kéo dài gần 5 giờ. Khi mở ổ bụng, các bác sĩ Ngoại tiêu hóa phải đối mặt với 3 lít máu tràn trong ổ bụng cùng hàng loạt tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật phải cắt lách, khâu vết thương gan, cắt đoạn ruột non, nối lại kỳ đầu, khâu cầm máu các vị trí chảy máu khác, khâu thanh mạc cơ các phần ruột tổn thương, làm hậu môn nhân tạo đại tràng trái. Song song đó, ê-kíp Ngoại Chấn thương Chỉnh hình xử lý các vết thương phần mềm vùng đùi, cẳng chân và cánh tay.

Ekip bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh.

Trong suốt ca mổ, Khoa Gây mê Hồi sức giữ vai trò then chốt khi liên tục hồi sức tích cực cho người bệnh trong bối cảnh mất máu khối lượng lớn. Mạch, huyết áp, rối loạn đông máu và toan chuyển hóa liên tục biến động, buộc ê-kíp vừa truyền máu, chế phẩm máu, vừa sử dụng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn và hô hấp, tạo điều kiện cho phẫu thuật viên xử trí các tổn thương.

Sau cuộc đại phẫu đầu tiên, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện. Dù đã cầm được máu, người bệnh vẫn trong tình trạng nguy kịch và tiếp tục được hồi sức chuyên sâu, truyền thêm máu, huyết tương, điều chỉnh rối loạn đông máu, toan chuyển hóa và duy trì chức năng các cơ quan sống còn.

5 ngày sau, khi tình trạng toàn thân ổn định hơn, ê-kíp Ngoại Chấn thương Chỉnh hình tiếp tục thực hiện cuộc phẫu thuật thứ hai, kết hợp xương hai cánh tay và vùng liên mấu chuyển xương đùi phải, tạo nền tảng cho quá trình phục hồi vận động.

Nhờ sự phối hợp liên tục giữa các chuyên khoa, người bệnh vượt cửa tử ngoạn mục. Chỉ sau 24 giờ kể từ cuộc đại phẫu đầu tiên, bệnh nhân thoát sốc đa chấn thương. Sau 3 ngày, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Đến ngày thứ 8, người bệnh cai hoàn toàn máy thở và các biện pháp hỗ trợ sự sống, có thể ngồi dậy, trò chuyện bình thường sau ca hai ca mổ. Sau 13 ngày, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định và tiếp tục thực hiện điều trị hồi sức, tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng ngoại trú.

Vợ của bệnh nhân xúc động chia sẻ: "Suốt quãng đường từ Quảng Trị ra Hà Nội, tôi và bố chỉ biết ôm nhau khóc. Lúc đó, gia đình gần như đã chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất, chỉ mong còn kịp nhìn mặt con lần cuối. Khi thấy con mở mắt tỉnh lại, cả nhà òa khóc. Chúng tôi có cảm giác con mình được trao thêm một lần sống, còn cả gia đình thì được hồi sinh niềm tin và hy vọng".

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, với những ca bệnh nặng như này, bệnh nhân cần được đưa tới cơ sở y tế có đầy đủ năng lực cấp cứu, phẫu thuật và hồi sức tích cực trong thời gian sớm nhất để tăng cơ hội cứu sống và phục hồi.