Đột quỵ rất "sợ" loại rau giá rẻ chợ Việt bán đầy, nhiều gia đình dùng thường xuyên mà không biết

Loại rau này chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch, đồng thời góp phần hạn chế quá trình xơ vữa động mạch và hình thành cục máu đông.

4 loại rau tốt cho mạch máu, góp phần giảm nguy cơ đột quỵ

Rau muống

Rau muống là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch và hệ mạch máu. Loại rau này chứa beta-caroten và vitamin C, những chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch trước tác động của gốc tự do, đồng thời góp phần hạn chế quá trình xơ vữa động mạch và hình thành cục máu đông.

Bên cạnh đó, hàm lượng kali, magie và canxi trong rau muống có tác dụng hỗ trợ điều hòa huyết áp, duy trì sự ổn định của thành mạch và giúp mạch máu giãn nở tốt hơn. Folate cũng tham gia vào quá trình chuyển hóa homocysteine, từ đó góp phần giảm nguy cơ tổn thương mạch máu não.

Ngoài ra, rau muống chứa ít năng lượng nhưng giàu chất xơ, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và các yếu tố nguy cơ tim mạch liên quan đến đột quỵ.

Để giữ được giá trị dinh dưỡng, nên ưu tiên các cách chế biến đơn giản như luộc, hấp hoặc xào nhanh với ít dầu, đồng thời hạn chế sử dụng nhiều muối và mỡ động vật.

Cải xoăn

Cải xoăn (kale) nổi tiếng là loại rau giàu vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch.

Trong cải xoăn, vitamin K1 có vai trò điều hòa quá trình đông máu, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng vôi hóa mạch máu, giúp duy trì độ đàn hồi của thành mạch.

Hàm lượng chất xơ dồi dào còn giúp giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu), làm chậm quá trình xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu não. Kali hỗ trợ kiểm soát huyết áp, trong khi các hợp chất chống oxy hóa góp phần giảm viêm và stress oxy hóa thường gây ra tổn thương nội mô mạch máu.

Để hạn chế thất thoát vitamin, nên chế biến cải xoăn bằng các phương pháp như luộc, xào nhanh với ít dầu hoặc ăn salad.

Rau bina

Rau bina (cải bó xôi) chứa lượng nitrat tự nhiên khá cao. Khi vào cơ thể, nitrat được chuyển hóa thành nitric oxide, một hợp chất có tác dụng làm giãn mạch, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ hạ huyết áp nhờ giúp thành mạch thư giãn.

Ngoài nitrat, rau bina còn cung cấp kali, magie và nhiều chất chống oxy hóa có lợi, góp phần giảm viêm và hạn chế quá trình xơ vữa động mạch.

Tuy nhiên, rau bina cần được rửa sạch và ngâm kỹ trước khi chế biến nhằm giảm nguy cơ tồn dư hóa chất. Những người có tiền sử sỏi thận do oxalat cũng nên sử dụng ở mức vừa phải vì loại rau này chứa hàm lượng oxalat tương đối cao.

Cải thìa

Cải thìa là loại rau có hàm lượng nước lớn, đồng thời cung cấp chất xơ, protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin A, C, K, B6, canxi, kali, magie, sắt và phốt pho.

Các dưỡng chất này góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp và duy trì chức năng bình thường của hệ mạch máu. Trong đó, kali, magie và chất xơ giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên, giảm áp lực lên thành mạch, còn vitamin C cùng các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ nội mạc mạch máu bằng cách hạn chế viêm và stress oxy hóa.

Những lưu ý để ăn uống lành mạnh hơn cho tim mạch

Ưu tiên thịt gà thay thịt đỏ

Các chuyên gia khuyến nghị nên giảm thịt đỏ và thay bằng thịt gà để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng cholesterol trong máu và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ nếu tiêu thụ thường xuyên.

Chọn món hấp, luộc thay món chiên rán

Thực phẩm chiên rán có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Thay vì chiên ngập dầu, nên ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp hoặc luộc để giảm lượng chất béo và tốt hơn cho sức khỏe.

Hạn chế khoai tây chiên và đồ ăn vặt nhiều dầu mỡ

Khoai tây chiên chứa nhiều chất béo bão hòa, không có lợi cho tim. Thay vào đó, bạn có thể chọn trái cây tươi, rau củ hoặc bánh quy nướng để bổ sung năng lượng. Với thực phẩm đóng gói, nên đọc kỹ thành phần dinh dưỡng trước khi sử dụng.

Thay kem bằng sữa chua đông lạnh hoặc sữa ít béo

Kem làm từ sữa nguyên kem thường chứa nhiều chất béo và cholesterol. Để bảo vệ tim mạch, nên ưu tiên sữa ít béo hoặc sữa chua đông lạnh. Đây là lựa chọn ít calo, ít chất béo hơn, đồng thời còn cung cấp lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa.

(Tổng hợp)