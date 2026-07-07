Khi bị đau thắt lưng, nhiều người chủ quan cho rằng chỉ là vấn đề nhỏ mà không biết phía sau có thể ẩn chứa nhiều bệnh nguy hiểm tính mạng.

Ông Vương 56 tuổi, sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Gần đây ông thường xuyên cảm thấy đau ở vùng thắt lưng. Lúc đầu, ông cho là vì mình lười vận động, ngồi xem vô tuyến nhiều nên quyết định đi tập thể dục. Thế nhưng, một tuần trôi qua mà cơn đau không thuyên giảm, thậm chí ngày càng trở nên dữ dội. Không muốn người nhà lo lắng, ông một mình tìm tới bệnh viện trung ương để khám xương khớp.

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Tại đây, bác sĩ chuyên khoa xương khớp Lý Hàn Bân (Bắc Kinh, Trung Quốc) thực hiện kiểm tra phạm vi cử động của ông Vương và phát hiện không có vấn đề đau đớn hay chèn ép khớp. Đĩa đệm cũng bình thường, trong khi có nhiều biểu hiện toàn thân khác như mệt mỏi, đổ mồ hôi, sốt nhẹ, chán ăn, đau nhức cơ thể nhưng lại không xác định được vị trí chính xác.

Bác sĩ Lý cảnh báo rằng cơn đau thắt lưng bất thường có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh tật khác, nên viết giấy giới thiệu để ông Vương đi thăm khám tìm ra nguyên nhân chính xác.

Theo hướng dẫn của bác sĩ, ông Vương tìm tới Khoa Tiết niệu để khám thận. Nhưng kết quả thận của ông khỏe mạnh, mối nghi ngờ về sỏi thận của bác sĩ Lý cũng không chính xác. Tiếp theo, ông tới Khoa Gan mật tụy nhưng tuyến tụy cũng không có vấn đề gì. Lúc này, ông bắt đầu mất kiên nhẫn và gọi lại cho bác sĩ Lý.

Ông tức giận nói rằng bác sĩ Lý đang cố tìm cách tăng lợi nhuận cho bệnh viện, nên chỉ là cơn đau lưng nhưng lại bắt ông làm quá nhiều xét nghiệm không liên quan. Bác sĩ Lý cố gắng giải thích nhưng thất bại, cuối cùng chỉ khuyên ông nên tới Khoa Tim mạch và làm điện tâm đồ trước khi về để loại trừ nguy cơ nhồi máu cơ tim. Nhưng ông Vương không muốn nghe thêm nữa, ông tắt máy và trở về nhà. Trên đường về, ông ghé vào một hiệu thuốc mua các loại miếng dán, cao xoa giảm đau xương khớp.

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“Thật không ngờ, cuộc gặp gỡ tiếp theo của tôi và bệnh nhân lại sớm đến và trong tình trạng như vậy. Vào ca trực đêm ngày hôm sau, tôi nhận được tin bệnh nhân vừa được chuyển vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch từ y tá. Ngay sau đó, bệnh nhân đã qua đời vì nhồi máu cơ tim” - bác sĩ Lý kể lại.

Những căn bệnh nguy hiểm ẩn sau cơn đau thắt lưng bất thường

Bác sĩ Lý chia sẻ: “ Khi bị đau thắt lưng, hầu hết mọi người sẽ chỉ coi đó là vấn đề nhỏ hoặc lập tức cho rằng đó là vấn đề xương khớp. Điều này càng chủ quan hơn ở những người trẻ tuổi, ít vận động, làm công việc văn phòng và phải ngồi lâu nhiều giờ mỗi ngày.

Không ít trường hợp nữ giới khi đau thắt lưng bất thường sau khi loại trừ yếu tố bệnh xương khớp sẽ nghĩ là đau do kỳ kinh nguyệt, rụng trứng. Tương tự, nhiều nam giới trẻ dễ đánh đồng cơn đau thắt lưng với hoạt động tình dục quá sức, suy giảm chức năng thận. Sự chủ quan này dễ dẫn tới bỏ lỡ cơ hội điều trị nhiều bệnh, thậm chí nguy hiểm tính mạng”.

Ông cũng cảnh báo 8 căn bệnh ngoài vấn đề cơ xương khớp thông thường ẩn giấu sau triệu chứng đau thắt lưng, bao gồm:

- Nhiễm trùng đường tiết niệu.

- Bệnh thận, đặc biệt là sỏi thận.

- Bệnh tuyến tụy.

- Bệnh vùng chậu.

- Bệnh tuyến tiền liệt.

- Bệnh mạch máu.

- Một số bệnh ung thư: ung thư thận, ung thư tuyến tụy, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư tử cung, ung thư tủy xương…

- Nhồi máu cơ tim.

Với trường hợp của ông Vương, cơn đau thắt lưng dai dẳng của ông thực chất là lời cầu cứu của cơ thể trước khi nhồi máu cơ tim ập tới. Bác sĩ Lý giải thích: “ Nhồi máu cơ tim chủ yếu đề cập đến tình trạng thu hẹp và tắc nghẽn lòng động mạch vành cung cấp máu cho tim, gây thiếu máu cơ tim, thiếu oxy hoặc hoại tử.

Ấn tượng của hầu hết mọi người về nó là nó chỉ gây ra cảm giác đau rát ở vùng trước tim. Nhưng trên thực tế, nó có nhiều triệu chứng không điển hình khác. Theo một nghiên cứu trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ: khoảng 20% - 30% bệnh nhân nhồi máu cơ tim sẽ có những triệu chứng không điển hình, trong đó có các cơn đau như: đau thắt lưng, đau bụng, đau chân, đau răng, đau bả vai…”

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Lý do nhồi máu cơ tim gây đau thắt lưng là bởi bệnh gây đau do thiếu oxy, những cơn đau thần kinh này có thể gây ra đau lan tỏa và đau thắt lưng trong quá trình hoạt động của các dây thần kinh hướng tâm, trung tâm tủy sống và bề mặt cơ thể.

Vì vậy, nếu phát hiện mình bị đau thắt lưng thì không nên chủ quan. Sau khi loại bỏ nguyên nhân về cơ xương khớp, hãy nghe theo hướng dẫn của bác sĩ để làm những xét nghiệm liên quan, bao gồm cả điện tâm đồ để kiểm tra tim mạch. Đừng để bản thân rơi vào tình trạng không thể vãn hồi như ông Vương.

Nguồn và ảnh: Sohu, QQ