Người đàn ông bị rắn độc cắn hơn 200 lần vẫn sống sót

Người đàn ông đã tự nguyện để rắn độc cắn hơn 200 lần trong suốt hai thập kỷ, nhiều lần cận kề cửa tử, tất cả vì mục tiêu nghiên cứu.

Một câu chuyện có thật tại Mỹ đã khiến cộng đồng khoa học lẫn công chúng không khỏi kinh ngạc khi một người đàn ông đã tự nguyện để rắn độc cắn hơn 200 lần trong suốt hai thập kỷ, nhiều lần cận kề cái chết, tất cả vì mục tiêu nghiên cứu.

Nhân vật chính là Tim Friede, một chuyên gia lưỡng cư - bò sát tự học. Trong suốt 20 năm, ông chủ động tiếp xúc và tiêm nọc độc từ nhiều loài rắn cực độc vào cơ thể.

Ban đầu, ông chỉ muốn tăng cường khả năng miễn dịch để bảo vệ bản thân khi tiếp xúc với rắn và đã ghi lại hành trình này trên YouTube.

Tuy nhiên, Friede cho biết ông đã "hoàn toàn sai lầm" ngay từ đầu khi bị rắn hổ mang cắn liên tiếp 2 lần khiến bản thân rơi vào hôn mê. "Tôi không muốn chết. Tôi không muốn mất ngón tay. Tôi không muốn nghỉ làm", Friede nói.

Dù vậy, động lực của Friede là phát triển các liệu pháp điều trị tốt hơn cho người khác trên thế giới. "Nó dần trở thành lối sống và tôi cứ tiếp tục nỗ lực vì những người đang chết vì rắn cắn", ông giải thích.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học danh tiếng Cell cho thấy cơ thể của Friede đã sản sinh ra loại "siêu kháng thể" hiếm có, có khả năng trung hòa nhiều loại nọc độc khác nhau. Đây là kết quả của việc hệ miễn dịch của ông liên tục được "huấn luyện" bởi các loại độc tố trong thời gian dài.

Công trình này được thực hiện bởi công ty công nghệ sinh học Centivax cùng các nhà khoa học. Theo Jacob Glanville, Giám đốc điều hành công ty công nghệ sinh học Centivax, người đứng đầu nhóm nghiên cứu tạo huyết thanh từ kháng thể của Tim Friede, hồ sơ miễn dịch của Tim Friede là "có một không hai", giúp nhóm nghiên cứu phân lập được những kháng thể có khả năng trung hòa độc tố hiệu quả vượt trội so với phương pháp truyền thống.

Hiện tại với quy trình sản xuất huyết thanh kháng nọc độc rắn, các nhà khoa học sẽ tiêm vào ngựa hoặc cừu một loại nọc rắn độc cụ thể đã được pha loãng, sau đó họ sẽ thu hoạch những kháng thể do cừu hoặc ngựa sinh ra để tạo thành huyết thanh kháng nọc. Tuy nhiên, các loại huyết thanh kháng nọc chỉ phù hợp với từng loại rắn cụ thể. Chẳng hạn huyết thanh kháng nọc rắn hổ mang không thể sử dụng cho nạn nhân bị rắn lục cắn.

Do vậy, với kháng thể thu được từ Tim Friede, các nhà khoa học hy vọng họ có thể tạo ra một loại "siêu huyết thanh" sử dụng cho nhiều loại rắn độc khác nhau, dù cho chúng sở hữu loại nọc độc ảnh hưởng đến tế bào hay nọc độc ảnh hưởng hệ thần kinh.

"Tim Friede có lịch sử miễn dịch độc đáo và chưa từng có. Cơ thể anh ấy có thể tạo ra những kháng thể giúp tạo ra một loại huyết thanh toàn năng", ông Jacob Glanville cho biết.

Theo số liệu từ World Health Organization, mỗi năm có khoảng 80.000-130.000 người trên thế giới tử vong do rắn cắn, và số người bị thương tật còn cao gấp nhiều lần. Phần lớn nạn nhân sống ở các khu vực nông thôn, nơi điều kiện y tế còn hạn chế. Chính vì vậy, một loại huyết thanh "đa năng" nếu được phát triển thành công sẽ là bước tiến mang tính cách mạng.

Trong các thử nghiệm trên chuột, loại huyết thanh mới đã cho thấy hiệu quả ấn tượng: bảo vệ hoàn toàn trước 13 loại nọc độc và có tác dụng một phần với 6 loại khác. Hiện nghiên cứu đang bước sang giai đoạn mới, với kế hoạch thử nghiệm trên động vật tại Úc trước khi tiến tới các bước lâm sàng sâu hơn.

Về phía Friede, ông cho biết mình đã dừng các thí nghiệm "tự hành xác" trong những năm gần đây. Dù vậy, ông vẫn cảm thấy tự hào vì đã vượt qua nỗi sợ hãi và góp phần nhỏ bé vào việc cứu sống con người.