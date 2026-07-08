Sếp nữ xinh đẹp nhất trong phim "Yêu tinh" đang thách thức tuổi tác! Ở tuổi 44, vóc dáng vẫn tuyệt vời, hơn 20 năm chỉ quanh mốc 44kg

Ở tuổi 44, làn da căng mịn, vóc dáng thanh mảnh và thần thái trẻ trung của cô khiến nhiều người ngỡ như thời gian đã "bỏ quên" nữ diễn viên.

10 năm sau ngày bộ phim Guardian: The Lonely and Great God (Goblin) trở thành hiện tượng khắp châu Á, dàn diễn viên chính đã có dịp tái ngộ trong chương trình kỷ niệm đặc biệt. Thế nhưng, điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất lại không phải những ký ức hậu trường, mà là diện mạo gần như không thay đổi của nữ diễn viên Yoo In-na.

Ở tuổi 44, làn da căng mịn, vóc dáng thanh mảnh và thần thái trẻ trung của cô khiến nhiều người ngỡ như thời gian đã "bỏ quên" nữ diễn viên.

Điều đáng chú ý là, bên cạnh sự hỗ trợ của các phương pháp thẩm mỹ mà cô từng thẳng thắn chia sẻ, Yoo In-na cho biết điều giúp cô duy trì phong độ suốt nhiều năm chính là lối sống kỷ luật, từ ăn uống, vận động đến chăm sóc da mỗi ngày.

Từng thừa nhận can thiệp thẩm mỹ, nhưng bí quyết thật sự nằm ở sự tự giác mỗi ngày

Ngay từ những năm đầu nổi tiếng, Yoo In-na từng trở thành chủ đề tranh luận khi cư dân mạng so sánh ảnh thời đi học với diện mạo hiện tại. Thay vì né tránh, nữ diễn viên công khai thừa nhận đã thực hiện một số chỉnh sửa thẩm mỹ.

Sự thẳng thắn của cô nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Tuy nhiên, Yoo In-na cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng các phương pháp thẩm mỹ chỉ là yếu tố hỗ trợ. Muốn duy trì vẻ ngoài trẻ trung trong nhiều năm vẫn cần một chế độ sinh hoạt khoa học và kiên trì.

Với chiều cao khoảng 1,65m, cô cho biết nhiều năm nay cân nặng luôn dao động quanh mức 44kg, đồng thời duy trì làn da khỏe và vóc dáng cân đối.

1. Không tập nặng, chỉ kiên trì tập cơ bụng và giãn cơ

Khác với nhiều ngôi sao dành hàng giờ trong phòng gym, Yoo In-na lựa chọn những bài tập đơn giản nhưng có thể duy trì lâu dài.

Cô thường tập gập bụng khi có thời gian, kết hợp các bài kéo giãn toàn thân. Nhờ vậy, phần cơ bụng vẫn săn chắc dù không theo đuổi các bài tập cường độ cao.

Các chuyên gia thể chất cũng cho rằng việc tập nhóm cơ trung tâm (core) đều đặn giúp cải thiện tư thế, tăng sự ổn định của cơ thể và hỗ trợ tạo đường nét săn chắc. Trong khi đó, các bài giãn cơ giúp cơ bắp linh hoạt hơn, hạn chế căng cứng và tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát.

2. Duy trì thói quen ngâm nước ấm nửa người

Một thói quen khác được Yoo In-na yêu thích là ngâm bồn nửa người bằng nước ấm.

Theo cô, đây là khoảng thời gian giúp thư giãn sau ngày làm việc, đồng thời hỗ trợ cải thiện tuần hoàn và giảm cảm giác mệt mỏi.

Việc ngâm nước ấm đúng cách có thể giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ lưu thông máu ngoại vi và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, nhiệt độ nước chỉ nên duy trì khoảng 38-40°C, mỗi lần khoảng 15-20 phút để tránh gây áp lực cho tim mạch hoặc làm cơ thể mất nước.

3. Đặt báo thức uống nước mỗi giờ

Yoo In-na cho biết cô nghiêm túc đến mức cài chuông nhắc trên điện thoại để bổ sung nước theo từng giờ.

Việc uống đủ nước không chỉ giúp cơ thể duy trì các hoạt động chuyển hóa bình thường mà còn hỗ trợ làn da hạn chế khô ráp.

Ngoài ra, uống nước đều trong ngày còn giúp nhiều người phân biệt cảm giác khát và đói, từ đó tránh ăn quá nhiều do nhầm lẫn tín hiệu của cơ thể.

4. Không cấm tuyệt đối món yêu thích

Một trong những bí quyết kiểm soát cân nặng thú vị nhất của Yoo In-na là "ăn một chút cho đỡ thèm".

Theo cô, càng cố ép bản thân không được ăn món mình thích thì càng dễ nghĩ đến nó. Thay vì kiêng hoàn toàn, cô chỉ ăn một hoặc hai miếng nhỏ để thỏa mãn vị giác rồi dừng lại.

Xét dưới góc độ tâm lý học hành vi, nhiều nghiên cứu cho thấy việc cấm đoán quá mức đôi khi khiến cảm giác thèm ăn tăng lên, từ đó dẫn đến những đợt ăn bù hoặc ăn mất kiểm soát. Việc cho phép bản thân thưởng thức một lượng nhỏ có thể giúp một số người duy trì chế độ ăn ổn định hơn.

5. Ăn nhiều thực phẩm tươi, hạn chế đồ chế biến sẵn

Theo nữ diễn viên, làn da đẹp bắt đầu từ những gì đưa vào cơ thể.

Cô ưu tiên rau xanh, trái cây và các thực phẩm tự nhiên, đồng thời hạn chế tối đa đồ ăn chế biến sẵn.

Trong túi xách của Yoo In-na thường có sẵn các loại trái cây đã được rửa sạch, cắt nhỏ như dâu tây hoặc kiwi để có thể bổ sung bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, cô duy trì thói quen ăn một nắm hạt mỗi ngày và thường luộc đơn giản các loại rau như bắp cải thay vì chế biến nhiều dầu mỡ.

6. Luân phiên mặt nạ dưỡng ẩm và phục hồi

Với Yoo In-na, chăm sóc da không phải càng nhiều càng tốt mà cần đúng nhu cầu.

Cô thường luân phiên giữa mặt nạ cấp ẩm và mặt nạ phục hồi hoặc hỗ trợ da mụn thay vì chỉ sử dụng một loại liên tục.

Khi cảm thấy da khô, nữ diễn viên sẽ xịt khoáng ngay để bổ sung độ ẩm. Sau mỗi lần rửa tay, cô cũng thoa kem dưỡng nhằm hạn chế tình trạng khô nứt.

7. Tuyệt đối không chạm tay bẩn lên mặt

Một nguyên tắc được Yoo In-na duy trì nhiều năm là không dùng tay chưa rửa sạch để chạm vào da mặt.

Bàn tay tiếp xúc với điện thoại, tay nắm cửa và nhiều bề mặt khác mỗi ngày, nên có thể mang theo bụi bẩn và vi sinh vật. Thói quen thường xuyên sờ lên mặt có thể làm tăng nguy cơ nổi mụn hoặc kích ứng ở một số người.

Chính vì vậy, việc rửa tay trước khi chăm sóc da hoặc chạm lên mặt được xem là một trong những thói quen nhỏ nhưng có lợi cho sức khỏe làn da.

"Trẻ lâu" không chỉ nhờ mỹ phẩm

Điều khiến Yoo In-na được nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là vẻ ngoài trẻ trung mà còn là sự kiên trì với những thói quen rất đời thường.

Không có chế độ ăn cực đoan, cũng không tập luyện quá sức, nữ diễn viên lựa chọn duy trì những nguyên tắc đơn giản như uống đủ nước, ăn thực phẩm tươi, vận động đều đặn, ngủ nghỉ hợp lý và chăm sóc da đúng cách.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng không có phương pháp đơn lẻ nào có thể giúp "đóng băng tuổi tác". Quá trình lão hóa chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như di truyền, nội tiết, lối sống, chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ, mức độ tiếp xúc ánh nắng và môi trường. Những thói quen lành mạnh có thể góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và hỗ trợ duy trì diện mạo trẻ trung theo thời gian, nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa.