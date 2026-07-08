Tâm sự của bé gái 9 tuổi mắc ung thư máu khiến nhiều người nghẹn lòng

Lê Hà Minh Anh, 9 tuổi, mang trong mình bệnh ung thư máu nhưng vẫn giữ nụ cười, học giỏi, biểu diễn văn nghệ và truyền niềm tin cho nhiều người.

Khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vô tư đến trường, vui chơi sau mỗi buổi học, Lê Hà Minh Anh lại bắt đầu hành trình khác, gắn với phòng bệnh, những lần chọc tủy, truyền hóa chất và những đêm dài trong Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Cô bé mới 9 tuổi mắc bệnh bạch cầu cấp, một dạng ung thư máu . Dù phải trải qua quá trình điều trị đầy đau đớn, Minh Anh chưa bao giờ để bệnh tật lấy đi sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống.

Trong những dòng tâm sự xúc động, Minh Anh gọi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là “ngôi nhà đặc biệt đầy yêu thương”. Đó là nơi em bắt đầu hành trình chiến đấu với bệnh tật từ khi đang học lớp 3.

Lê Hà Minh Anh, 9 tuổi, mang trong mình bệnh ung thư máu nhưng vẫn giữ nụ cười, học giỏi, biểu diễn văn nghệ và truyền niềm tin cho nhiều người.

Những ngày đầu nhập viện, cô bé không giấu được sự lo lắng khi nhìn thấy những bệnh nhi xung quanh, có em mới chỉ vài tháng tuổi nhưng đã phải gắn với dây truyền, kim tiêm. Hình ảnh ấy khiến Minh Anh vừa sợ hãi, vừa cảm nhận rõ hơn nghị lực phi thường của những đứa trẻ cùng chung số phận.

Bản thân em cũng nhanh chóng bước vào chuỗi ngày điều trị với đủ loại thủ thuật và thuốc men. Từ xét nghiệm máu, chọc tủy, tiêm tủy đến truyền máu, truyền thuốc và hóa chất, tất cả đều trở thành một phần của cuộc sống thường ngày.

Sau những đợt hóa trị, mái tóc của Minh Anh dần rụng hết. Em nhớ như in cảm giác đau nhức khắp cơ thể, lưng như muốn gãy, chân tay tê cứng và những vết bầm tím xuất hiện mỗi ngày vì phải lấy ven liên tục.

Chỉ khi đọc tờ phiếu theo dõi sức khỏe đặt cạnh giường bệnh, Minh Anh mới biết mình mắc bệnh bạch cầu cấp. Ban đầu em không hiểu đó là căn bệnh gì, nhưng rồi cũng nhận ra mình đang đối mặt với ung thư máu.

Dẫu vậy, cô bé chưa từng nghĩ đến việc đầu hàng. Suốt hành trình ấy luôn có bố mẹ ở bên. Người bố tạm gác công việc để tất bật lo thuốc thang, chăm con trong viện. Người mẹ vừa đi làm vừa tranh thủ chuẩn bị từng bữa cơm mang vào bệnh viện, đồng thời quán xuyến việc chăm sóc các con ở nhà.

Minh Anh cảm nhận rõ sự hy sinh của cha mẹ. Em thấy tóc bố mẹ ngày càng bạc hơn, nụ cười cũng ít xuất hiện hơn trước. Điều đó khiến cô bé tự nhủ phải mạnh mẽ hơn để không phụ sự cố gắng của gia đình.

Có những ngày ăn vào lại nôn ngay vì tác dụng phụ của hóa chất, Minh Anh vẫn kiên trì ăn lại từng thìa nhỏ. Em hiểu rằng chỉ có cố gắng mới giúp mình sớm khỏe để trở về cuộc sống bình thường.

Không để việc điều trị làm gián đoạn việc học, mỗi khi không phải tiêm truyền, cô bé lại tranh thủ đọc sách, vẽ tranh và hoàn thành bài tập giáo viên gửi qua điện thoại.

Nhờ sự đồng hành tận tình của thầy cô, Minh Anh vẫn hoàn thành chương trình học, thậm chí đạt giải “Trạng” của trường tại kỳ thi Hoa Trạng Nguyên.

Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là dù không còn mái tóc sau hóa trị, cô bé vẫn tự tin tham gia các tiết mục văn nghệ của trường với nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng của nghị lực sống, giúp Minh Anh được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2025.

Khi được hỏi có buồn hay mệt không, Minh Anh luôn mỉm cười trả lời: “ Con không mệt, con chỉ không khỏe một chút thôi. Rồi con sẽ khỏe, con sẽ đi học và làm thật nhiều việc tốt ”.

Minh Anh được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2025.

Quãng thời gian điều trị tại khoa Bệnh máu trẻ em cũng giúp cô bé hiểu hơn về căn bệnh của mình và những người bạn cùng phòng bệnh.

Minh Anh mong tất cả bệnh nhi đều trở thành những “chiến binh cầu vồng”, đủ dũng cảm để vượt qua nghịch cảnh.

Trong lá thư gửi đến những người đang chống chọi với bệnh tật, cô bé nhắn nhủ hãy luôn giữ niềm tin, bởi chỉ cần còn hy vọng thì vẫn có thể viết tiếp hành trình của mình.

Với Minh Anh, ung thư giống như một bài toán rất khó, nhưng những đứa trẻ mắc ung thư cũng là những học sinh giỏi vì các em không ngừng tìm cách giải bài toán ấy bằng lòng dũng cảm và sự kiên trì.

Khép lại những dòng tâm sự, cô bé để lại thông điệp khiến nhiều người lặng đi: “ Ung thư không phải là dấu chấm hết. Ung thư chỉ là một dấu phẩy nhỏ, nhắc chúng ta tiếp tục viết nên một hành trình mới ”.