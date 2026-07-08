Nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường tại Lâm Đồng hiện ra sao?

Thông tin mới nhất về nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường tại Lâm Đồng được Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cập nhật trưa nay.

Ngày 8/7, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết, nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng, từng nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi nghi tự tử do bị bạo lực học đường, đã hồi phục gần như hoàn toàn sau gần 2 tháng được điều trị tích cực.

Nam sinh tên D.M.H (14 tuổi) hiện tỉnh táo, tri giác cải thiện dần, tiếp xúc tốt và hầu như không để lại di chứng. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã nỗ lực cứu chữa, giành lại sự sống cho em từ tay tử thần.

Trước đó, vào trưa ngày 15/05/2026, sau khi đi thi về gặp mẹ được 10 phút, em H. được gia đình phát hiện trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ, cơ thể đã tím tái. Ngay lập tức, người nhà đã tiến hành ép tim, thổi ngạt tại chỗ và đưa em đến bệnh viện địa phương để đặt nội khí quản giúp thở, dùng thuốc chống co giật trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Em nhập viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch: Hôn mê sâu, co giật, co gồng liên tục, môi hồng tái, SpO2 chỉ còn 89%, phổi rale ẩm, vùng cổ có vết hằn sâu và cằm bị xay xát. Kết quả xét nghiệm và chụp CT scan sọ não, cột sống cổ ghi nhận tình trạng rất nặng. Bệnh nhi bị tổn thương não do thiếu oxy (hypoxia) gây giảm đậm độ chất trắng dưới vỏ đính chẩm hai bên, tăng đậm độ tủy cổ ngang mức mỏm răng đốt sống C2 (chưa loại trừ xuất huyết). Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhi bị ngạt do treo cổ, tổn thương não do thiếu oxy, trật xoay C1 - C2.

Hình ảnh của em H. trước và sau 2 tháng điều trị. (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Đứng trước một ca bệnh phức tạp tổn thương cả não bộ lẫn tủy cổ, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, tiến hành nẹp cố định cổ và triển khai phác đồ điều trị tích cực, toàn diện để duy trì thở máy, sử dụng kháng sinh, thuốc chống co giật truyền tĩnh mạch liên tục. Chống phù não bằng cách phối hợp Natri chloride 3% và Mannitol 20%. Điều chỉnh tình trạng rối loạn điện giải, toan kiềm, bù canxi, magie. Đảm bảo dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch và ống thông dạ dày. Kết hợp vật lý trị liệu, xoay trở chống loét tích cực hằng ngày.

Sau gần 2 tháng kiên trì bám trụ và điều trị bằng tất cả sự tận tâm lẫn chuyên môn kỹ thuật cao của tập thể y bác sĩ, điều kỳ diệu đã đến. Em H. đã hoàn toàn cai được máy thở, tự thở khí trời, tri giác phục hồi ngoạn mục, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và phục hồi về trạng thái bình thường hầu như không để lại di chứng.

Qua khai thác và tìm hiểu tâm lý sau khi em tỉnh táo, các bác sĩ không khỏi xót xa khi biết nguyên nhân dẫn đến bước đường cùng của em. H. rơi vào khủng hoảng tâm lý nặng nề do bị một nhóm bạn tại trường chặn đường đòi tiền mỗi ngày. Em phải nộp tiền cho nhóm mỗi ngày, hôm nào không có sẽ bị cộng dồn và ép phải đưa đủ. Sự bế tắc, sợ hãi tích tụ kéo dài khiến một đứa trẻ 14 tuổi nghĩ quẩn. Hiện tại, song song với điều trị thể chất, các chuyên viên tâm lý của bệnh viện cũng đang vào cuộc để hỗ trợ tích cực, giúp em sớm vượt qua.

Qua trường hợp này, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố khuyên các bậc phụ huynh: Dù bận rộn mưu sinh, xin hãy dành thời gian bên con, lắng nghe và gần gũi để nắm bắt những thay đổi tâm tư, tình cảm, hay những rắc rối con đang gặp phải ở trường lớp mà "không biết giải bày cùng ai". Đồng thời, gia đình cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để kịp thời can thiệp, giải tỏa khủng hoảng cho các em trước khi quá muộn, tránh những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.