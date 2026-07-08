"Cực phẩm" mùa hè từ những loại trái cây vừa ngon vừa bổ

Nhiều loại trái cây vào mùa hè vừa mọng nước, thơm ngon, giàu vitamin lại có thể chế biến thành món ăn vặt lành mạnh, giúp đổi vị trong những ngày nắng nóng.

Mùa hè - thời tiết nóng bức khiến cơ thể dễ mất nước, cảm thấy uể oải và mệt mỏi hơn. Ngoài việc duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày, bổ sung trái cây tươi cũng là cách giúp cơ thể được cung cấp thêm chất xơ, vitamin và nhiều dưỡng chất cần thiết.

Việc ăn đa dạng các loại trái cây theo mùa không chỉ giúp bữa ăn phong phú hơn mà còn tận dụng được nguồn thực phẩm tươi ngon với giá trị dinh dưỡng cao.

Trong số những loại quả đang vào mùa như đào, sung, táo và mơ không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, là những lựa chọn đáng cân nhắc. Không chỉ ngon khi ăn tươi, chúng còn có thể chế biến thành trái cây sấy tại nhà để làm món ăn vặt tiện lợi, hạn chế phụ gia và đường bổ sung.

Đào - Mọng nước, giàu vitamin C: Đào là loại trái cây đặc trưng của mùa hè với phần thịt mềm, nhiều nước và hương thơm dễ chịu. Loại quả này cung cấp vitamin C, vitamin A, kali cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, chăm sóc làn da và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

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Ngoài cách ăn trực tiếp, đào còn thích hợp để chế biến thành đào sấy dẻo. Chỉ cần rửa sạch, bỏ hạt, cắt thành từng lát dày khoảng nửa centimet rồi sấy ở nhiệt độ thấp trong vài giờ. Nếu không có máy sấy chuyên dụng, bạn có thể sử dụng lò nướng ở mức nhiệt thấp hoặc phơi nắng trong điều kiện đảm bảo vệ sinh.

Đào sấy giữ được vị ngọt tự nhiên và mùi thơm đặc trưng, có thể dùng như bữa ăn nhẹ hoặc kết hợp cùng sữa chua, yến mạch để tăng hương vị.

Sung - Loại quả nhỏ nhưng giàu chất xơ: Sung là loại quả thường không được chú ý nhiều và không phổ biến bằng nhiều loại trái cây khác nhưng lại là nguồn chất xơ dồi dào. Ngoài ra, loại quả này còn chứa kali, canxi, magie cùng nhiều polyphenol có lợi cho sức khỏe tim mạch.

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Khi làm sung sấy, bạn nên chọn quả vừa chín, bổ đôi rồi sấy ở nhiệt độ khoảng 60-70 độ C cho đến khi quả khô dẻo. Sung sấy có vị ngọt đậm hơn so với khi ăn tươi, rất thích hợp dùng kèm các loại hạt hoặc trà.

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, sung còn giúp tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ những người đang kiểm soát cân nặng nếu sử dụng với lượng hợp lý.

Táo - Loại quả quen thuộc: Táo gần như có mặt quanh năm, nhưng những giống táo vào mùa hè thường giòn, nhiều nước và thơm hơn. Táo chứa pectin - một dạng chất xơ hòa tan giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và góp phần kiểm soát cholesterol.

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Táo sấy là món ăn được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt tự nhiên, dễ mang theo khi đi làm hoặc du lịch. Bạn chỉ cần thái lát mỏng, ngâm nhanh với nước chanh để hạn chế thâm rồi đem sấy ở nhiệt độ thấp.

Điểm cộng của táo sấy tự làm là không cần thêm đường hay chất bảo quản, giúp hạn chế lượng đường bổ sung so với nhiều sản phẩm đóng gói bán sẵn.

Mơ - Loại quả giàu chất chống oxy hóa : Mơ là loại quả đặc trưng của mùa hè với vị chua ngọt hài hòa và mùi thơm dễ chịu. Loại quả này chứa vitamin A, vitamin C cùng beta-carotene – tiền chất của vitamin A có lợi cho thị lực và sức khỏe làn da.

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Ngoài cách ăn tươi, mơ còn có thể dùng để làm mứt, ngâm hoặc sấy dẻo. Khi được sấy khô, vị ngọt tự nhiên của quả trở nên đậm đà hơn trong khi vẫn giữ được hương thơm đặc trưng.

Nhờ thời gian bảo quản lâu hơn so với trái cây tươi, mơ sấy là món ăn vặt được nhiều người lựa chọn trong những ngày bận rộn.

Các loại trái cây sấy dẻo được chế biến ở nhiệt độ phù hợp và không bổ sung nhiều đường.

Trái cây sấy cũng là lựa chọn thông minh Không ít người cho rằng trái cây sấy mất gần như toàn bộ giá trị dinh dưỡng, tuy nhiên điều này chưa hoàn toàn chính xác. Nếu được chế biến ở nhiệt độ phù hợp và không bổ sung nhiều đường, trái cây sấy vẫn giữ lại phần lớn lượng chất xơ, khoáng chất cũng như nhiều hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, do lượng nước đã được loại bỏ nên hàm lượng đường tự nhiên và năng lượng tính trên cùng khối lượng sẽ cao hơn so với trái cây tươi. Vì vậy, người trưởng thành chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải và kết hợp trong chế độ ăn cân bằng. Không có loại trái cây nào có thể mang lại lợi ích sức khỏe vượt trội nếu chỉ sử dụng riêng lẻ. Điều quan trọng là xây dựng chế độ ăn phong phú, cân đối và tận dụng nguồn trái cây theo mùa. Đào, sung, táo và mơ đều cung cấp những dưỡng chất khác nhau, góp phần làm phong phú thực đơn mùa hè. Khi được chế biến đúng cách, đặc biệt dưới dạng trái cây sấy không đường, chúng còn trở thành món ăn vặt tiện lợi, thơm ngon và phù hợp với lối sống lành mạnh.

(theo thanhnienviet, tiepthigiadinh)