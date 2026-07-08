Top 4 thực phẩm hỗ trợ giảm cân tự nhiên, nhiều người không ngờ khi ngô chỉ xếp cuối

Giảm cân không đồng nghĩa với việc nhịn ăn. Mà lựa chọn đúng thực phẩm vừa giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn, vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe

Không ít người cho rằng muốn giảm cân thì phải ăn thật ít hoặc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột. Tuy nhiên, đây lại là một trong những sai lầm phổ biến khiến quá trình giảm cân thất bại.

Khi cơ thể bị bỏ đói quá lâu, tốc độ trao đổi chất sẽ giảm xuống để tiết kiệm năng lượng. Điều này không chỉ khiến việc đốt cháy mỡ kém hiệu quả mà còn làm tăng nguy cơ tăng cân trở lại ngay khi ăn uống bình thường.

Thay vì nhịn ăn, các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên những thực phẩm giàu protein, chất xơ hoặc tinh bột tốt. Những thực phẩm này giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt, đồng thời hỗ trợ duy trì khối cơ và quá trình trao đổi chất.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, giảm cân an toàn cần dựa trên chế độ ăn cân đối, đủ các nhóm chất kết hợp vận động hợp lý. Việc cắt giảm quá mức năng lượng hoặc chỉ ăn một vài loại thực phẩm có thể dẫn đến thiếu chất, giảm khối cơ và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. (Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống).

Dưới đây là 4 thực phẩm được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao trong thực đơn kiểm soát cân nặng.

1. Konjac (khoai nưa) - "Quán quân" tạo cảm giác no

Konjac hay còn gọi là khoai nưa từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong nhiều thực đơn eat clean và giảm cân.

Điểm nổi bật nhất của konjac là chứa rất nhiều glucomannan - một loại chất xơ hòa tan có khả năng hấp thụ nước rất mạnh. Khi vào dạ dày, chất xơ này nở ra, tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó giúp giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong các bữa tiếp theo.

Konjac cũng có hàm lượng calo rất thấp nhưng lại giàu chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và cải thiện tình trạng táo bón - vấn đề nhiều người gặp phải khi giảm cân.

Các sản phẩm như mì konjac, miến konjac hay nút thắt konjac có thể thay thế một phần tinh bột trong khẩu phần ăn. Tuy nhiên, konjac không phải "thực phẩm thần kỳ" giúp giảm cân càng ăn càng gầy như nhiều lời quảng cáo. Muốn giảm mỡ hiệu quả vẫn cần kết hợp với chế độ ăn khoa học và vận động đều đặn.

2. Trứng - Nguồn protein chất lượng cao giúp duy trì cơ bắp

Trứng luôn nằm trong danh sách những thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích sử dụng khi giảm cân. Một quả trứng chỉ cung cấp khoảng 70 - 80 kcal nhưng chứa lượng protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết.

Protein trong trứng giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế cơn đói giữa các bữa ăn. Quan trọng hơn, đây còn là nguồn dinh dưỡng giúp bảo vệ khối cơ trong quá trình giảm cân.

Việc duy trì khối cơ có ý nghĩa rất lớn bởi cơ bắp là mô tiêu tốn nhiều năng lượng. Nếu giảm cân quá nhanh khiến mất cơ, tốc độ trao đổi chất cũng sẽ giảm theo và việc giữ cân sau đó sẽ khó khăn hơn. Để hạn chế lượng chất béo bổ sung, các chuyên gia khuyến khích chế biến trứng bằng cách luộc hoặc hấp thay vì chiên rán với nhiều dầu mỡ.

Trứng cũng là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa tối nhờ khả năng tạo cảm giác no khá lâu.

3. Tôm - Ít chất béo nhưng giàu protein

Nếu đang tìm kiếm nguồn đạm ít calo, tôm là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc. Tôm chứa nhiều protein nhưng rất ít chất béo, giúp duy trì cảm giác no mà không làm tăng quá nhiều năng lượng nạp vào cơ thể.

Ngoài ra, tôm còn cung cấp nhiều khoáng chất như selen, kẽm, i-ốt cùng vitamin B12 - những dưỡng chất tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng. Khi kết hợp tôm với các loại rau giàu chất xơ như cần tây, bông cải xanh, cải bó xôi hoặc rau xanh nói chung, bữa ăn sẽ vừa đủ chất, vừa giúp kéo dài cảm giác no.

Tuy nhiên, người giảm cân nên ưu tiên hấp, luộc hoặc áp chảo với lượng dầu tối thiểu thay vì chế biến theo kiểu chiên xù, rang bơ hay sốt kem vì những cách chế biến này có thể làm tăng đáng kể lượng calo.

4. Ngô ngọt - Thực phẩm quen thuộc nhưng chỉ đứng cuối bảng

Nhiều người sẽ bất ngờ khi ngô chỉ xếp ở vị trí cuối cùng trong danh sách này. Thực tế, ngô vẫn là thực phẩm rất tốt cho người muốn kiểm soát cân nặng. Đây là loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, vitamin nhóm B và chứa tinh bột kháng - loại tinh bột được tiêu hóa chậm hơn, giúp no lâu và hỗ trợ ổn định đường huyết.

So với cơm trắng hoặc bánh mì trắng, ngô có thể giúp hạn chế cảm giác đói nhanh sau bữa ăn. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia khuyến khích sử dụng ngô để thay thế một phần tinh bột tinh chế trong khẩu phần ăn.

Tuy nhiên, ngô vẫn là thực phẩm chứa tinh bột và năng lượng cao hơn các loại rau củ hoặc konjac. Vì vậy, nếu ăn quá nhiều, đặc biệt là kết hợp thêm cơm, bánh mì hoặc khoai, tổng lượng calo trong ngày vẫn có thể vượt nhu cầu.

Ngoài ra, ngô chiên bơ, ngô xào hay bỏng ngô nhiều đường, nhiều bơ không còn là lựa chọn phù hợp cho người giảm cân vì lượng chất béo và đường bổ sung khá lớn.

Muốn giảm cân hiệu quả, đừng chỉ trông chờ vào một loại thực phẩm

Dù konjac, trứng, tôm hay ngô đều là những thực phẩm có lợi cho quá trình kiểm soát cân nặng, nhưng không có loại nào đủ khả năng "đốt mỡ thần tốc" hay giúp giảm cân nếu chỉ ăn riêng lẻ.

Điều quyết định vẫn là tổng lượng calo nạp vào thấp hơn lượng calo tiêu hao, đồng thời đảm bảo chế độ ăn cân bằng giữa protein, chất xơ, tinh bột tốt và chất béo lành mạnh.

Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc, tập luyện thường xuyên, hạn chế đồ uống có đường và thực phẩm siêu chế biến cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

Thay vì tìm kiếm một "siêu thực phẩm" giúp giảm cân, việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh và duy trì đều đặn mới là chìa khóa giúp kiểm soát cân nặng bền vững, hạn chế tăng cân trở lại và cải thiện sức khỏe lâu dài.