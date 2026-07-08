Sốt xuất huyết diễn biến tối cấp: Người phụ nữ Hà Nội mắc đái tháo đường phải lọc máu cấp cứu

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và cấp cứu xuyên đêm cho một bệnh nhân nữ 69 tuổi mắc sốt xuất huyết Dengue diễn biến tối cấp trên nền đái tháo đường tuýp 2. Người bệnh rơi vào sốc sốt xuất huyết, nhiễm toan máu nặng, rối loạn đông máu nặng và phải lọc máu liên tục để duy trì sự sống.

Bệnh nhân là bà H.T.V., 69 tuổi ở Hà Nội. Gia đình bà V. sống trong khu vực đang ghi nhận có sốt xuất huyết tại địa phương. Nhiều người xung quanh cũng như chồng và con dâu của bà đều đã mắc bệnh.

Theo thông tin từ người nhà, bà V. có tiền sử mắc đái tháo đường tuýp 2 và đang điều trị bằng thuốc uống thường xuyên. 3 ngày trước khi nhập viện, bà xuất hiện triệu chứng sốt kèm mệt mỏi, đau lưng. Đến ngày thứ 3, tình trạng mệt mỏi tăng lên, ý thức chậm dần. Dù chưa có các biểu hiện xuất huyết điển hình như chảy máu cam hay chảy máu chân răng, gia đình đã đưa bà đến cơ sở y tế. Tại đây, bà được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn theo dõi, tình trạng người bệnh diễn biến xấu nhanh với biểu hiện suy tuần hoàn nên được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngay trong đêm.

3 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt kèm mệt mỏi, đau lưng.

Ths.BS Trần Văn Bắc (Phó trưởng Khoa Cấp cứu), người trực tiếp tiếp nhận ca bệnh, đánh giá đây là một trường hợp vô cùng nguy kịch. "Người bệnh nhập viện vào ngày thứ 4 của bệnh trong tình trạng ý thức giảm, điểm Glasgow chỉ còn 13 điểm. Trên da xuất hiện các ban xuất huyết rải rác vùng bụng và hai bên cẳng tay tại các vị trí tiêm truyền, mi mắt nề nhẹ. Nguy hiểm hơn, mạch của bệnh nhân rất nhanh và nhỏ, khó bắt (158 chu kỳ/phút), huyết áp tụt sâu chỉ còn 85/50 mmHg", ThS.BS Trần Văn Bắc cho biết.

Các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng của bệnh nhân lúc này đều rơi vào trạng thái "báo động đỏ”. Số lượng tiểu cầu giảm rất nhanh từ 28 xuống 18 rồi chỉ còn 9 ×10⁹/L (trong khi bình thường là 150–400 ×10⁹/L), phản ánh tình trạng rối loạn đông máu nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chỉ số hồng cầu biến động mạnh do hiện tượng cô đặc máu và xuất huyết. Độ bão hòa oxy máu (SpO₂) khi thở khí trời chỉ còn 86%, bụng chướng nhẹ.

Ngay lập tức, người bệnh được đặt ống nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục và hồi sức tích cực, khẩn trương truyền máu và các chế phẩm máu cấp cứu.

Sau 5 giờ hồi sức tích cực căng thẳng, huyết áp của người bệnh tạm thời được kiểm soát ổn định ở mức 115/82 mmHg, mạch 134 chu kỳ/phút. Tuy nhiên, tiên lượng vẫn hết sức dè dặt khi bệnh nhân tiếp tục xuất hiện khối máu tụ dưới da vùng tiêm truyền, chảy máu qua miệng và bụng chướng tăng dần. Người bệnh hiện vẫn đang được theo dõi sát sao tại Khoa Cấp cứu.

Bác sĩ đánh giá đđây là một trường hợp vô cùng nguy kịch.

Qua trường hợp của bà V., ThS.BS Trần Văn Bắc khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người mắc các bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, suy thận... cần nâng cao cảnh giác trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào mùa cao điểm sốt xuất huyết. Đây là nhóm có nguy cơ diễn biến nặng, thậm chí nguy kịch nếu mắc bệnh, trong khi các triệu chứng ban đầu có thể không điển hình, dễ khiến người bệnh chủ quan hoặc đến viện muộn. Vì vậy, ngay khi xuất hiện các biểu hiện như sốt, mệt mỏi, đau nhức người, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và theo dõi, không chờ đến khi xuất hiện các dấu hiệu xuất huyết như chảy máu cam, chảy máu chân răng mới đi viện.

Bên cạnh việc chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng đọng nước, giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng tránh muỗi đốt, các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên chủ động tiêm vắc-xin phòng sốt xuất huyết theo khuyến cáo. Hiện nay, Việt Nam đã triển khai vắc-xin phòng sốt xuất huyết Dengue cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn theo chỉ định và khuyến cáo của bác sĩ. Việc tiêm chủng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm tỷ lệ nhập viện và nguy cơ diễn biến nặng. Tuy nhiên, vắc-xin không thể thay thế các biện pháp phòng chống muỗi truyền bệnh mà cần được kết hợp đồng bộ để đạt hiệu quả bảo vệ cao nhất.