Loại hạt đắt đỏ "bậc nhất thế giới", ở Việt Nam trồng bạt ngàn

Vỏ cứng như đá, bên trong là phần nhân béo bùi, thơm ngậy, loại hạt này đang được ưa chuộng từ châu Á đến châu Mỹ. Đặc biệt, tại Việt Nam, những vùng trồng loại hạt đắt đỏ này đang ngày càng mở rộng.

Dù được trồng rộng rãi tại Việt Nam, hạt macca vẫn nằm trong nhóm các loại hạt có giá đắt đỏ bậc nhất thế giới. Tại nhiều thị trường, một túi macca khoảng 0,45 kg có thể được bán với giá khoảng 30 USD (khoảng gần 800.000 đồng), gần gấp đôi so với hạnh nhân và nhiều loại hạt phổ biến khác. Đáng chú ý, giá của loại hạt này đã liên tục tăng trong nhiều năm qua.

Không chỉ có giá trị kinh tế cao, macca còn là món ăn được ưa chuộng tại nhiều quốc gia phát triển. Với hương vị béo bùi đặc trưng cùng hàm lượng chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe, macca được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại hạt" và ngày càng được người tiêu dùng trên thế giới săn đón.

Ảnh minh họa

Hạt macca không chỉ nổi tiếng bởi hương vị béo bùi, thơm ngậy đặc trưng, hạt macca còn được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại hạt" nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Việc bổ sung macca vào chế độ ăn uống hợp lý không chỉ giúp tăng cường năng lượng mà còn hỗ trợ bảo vệ tim mạch, cải thiện hệ tiêu hóa và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nguồn dinh dưỡng giàu giá trị

Hạt macca chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn (MUFA), chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Trong khoảng 28g hạt macca (tương đương một khẩu phần) có:

204 kcal

23g chất béo

2g protein

3g chất xơ

4g carbohydrate

1g đường

Đồng thời, khẩu phần này còn cung cấp lượng đáng kể mangan, vitamin B1 (thiamine), đồng, magie, sắt và vitamin B6 những vi chất cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lượng, duy trì hệ thần kinh và tăng cường sức khỏe xương.

Đặc biệt, hàm lượng chất béo không bão hòa đơn trong macca giúp giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL), góp phần bảo vệ hệ tim mạch. Với lượng đường và carbohydrate thấp, đây cũng là loại hạt phù hợp với người cần kiểm soát đường huyết.

Loại hạt đắt đỏ bậc nhất thế giới được nhắc đến chính là hạt mắc ca "nữ hoàng của các loại hạt". Ảnh minh họa

Hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ khoảng 8-42g hạt macca mỗi ngày có thể giúp giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch.

Không chỉ vậy, các axit béo tốt trong macca còn giúp giảm phản ứng viêm, cải thiện chức năng mạch máu và hỗ trợ phòng ngừa các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Giàu chất chống oxy hóa

Macca là nguồn cung cấp các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên như flavonoid và vitamin E dạng tocotrienols. Những dưỡng chất này giúp trung hòa các gốc tự do, hạn chế tổn thương tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Bên cạnh đó, flavonoid còn có đặc tính chống viêm, hỗ trợ giảm cholesterol, trong khi tocotrienols được đánh giá có khả năng bảo vệ tế bào thần kinh và góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và hội chứng chuyển hóa

Hội chứng chuyển hóa là tập hợp nhiều yếu tố nguy cơ như béo bụng, tăng đường huyết, rối loạn mỡ máu và tăng huyết áp, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường type 2.

Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung khoảng 28-84g hạt macca mỗi ngày có thể giúp cải thiện chỉ số đường huyết dài hạn (HbA1c), đồng thời hỗ trợ kiểm soát chuyển hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan.

Ảnh minh họa

Cải thiện hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong hạt macca đóng vai trò như một prebiotic tự nhiên, tạo điều kiện cho lợi khuẩn đường ruột phát triển. Quá trình này giúp sản sinh các axit béo chuỗi ngắn có lợi như butyrate, acetate và propionate, góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm viêm và hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh lý đường ruột.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Dù chứa nhiều năng lượng, hạt macca vẫn là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh nhờ giàu chất xơ và chất béo tốt, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn.

Ngoài ra, một phần chất béo trong macca không được cơ thể hấp thu hoàn toàn nhờ cấu trúc tự nhiên của hạt. Axit palmitoleic (omega-7) cũng được cho là có vai trò trong việc điều hòa chuyển hóa chất béo và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Góp phần bảo vệ não bộ

Các hợp chất chống oxy hóa trong hạt macca giúp bảo vệ tế bào thần kinh trước tác động của stress oxy hóa. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận flavonoid và tocotrienols có tiềm năng hỗ trợ bảo vệ não bộ, giảm tổn thương tế bào thần kinh và góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer hay Parkinson.

Có thể góp phần kéo dài tuổi thọ

Nhiều nghiên cứu dịch tễ học cho thấy những người thường xuyên bổ sung các loại hạt, trong đó có macca, vào chế độ ăn có xu hướng giảm nguy cơ tử vong sớm nhờ những lợi ích toàn diện đối với tim mạch, chuyển hóa và sức khỏe não bộ.

Dễ dàng bổ sung vào thực đơn hàng ngày

Hạt macca có thể sử dụng trực tiếp hoặc kết hợp trong nhiều món ăn như sữa chua, yến mạch, salad, bánh mì, sinh tố hay các món bánh. Ngoài ra, bơ macca cũng là lựa chọn hấp dẫn để thay thế các loại bơ thông thường.

Để giữ được hương vị và chất lượng dinh dưỡng, nên bảo quản hạt trong hộp kín và đặt ở ngăn mát tủ lạnh. Khi được bảo quản đúng cách, hạt macca có thể sử dụng trong thời gian dài mà vẫn giữ được độ thơm ngon.

Không chỉ là món ăn vặt thơm ngon, hạt macca còn là nguồn dinh dưỡng quý giá với nhiều lợi ích đã được nghiên cứu ghi nhận. Từ việc bảo vệ tim mạch, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cải thiện tiêu hóa đến tăng cường sức khỏe não bộ, macca xứng đáng trở thành một phần của chế độ ăn uống cân bằng. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả tốt nhất, nên sử dụng với lượng phù hợp và kết hợp cùng lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng đa dạng và vận động thường xuyên.