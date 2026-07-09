Ca mổ đầu tiên sau lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Trong phòng bệnh còn mới tinh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, không khí khẩn trương của ca cấp cứu đầu tiên đã nhanh chóng thay thế sự trang trọng của ngày khai trương.

Chỉ ít giờ sau khi chính thức đi vào hoạt động, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu đầu tiên và thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu của hành trình đưa kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân khu vực.

Ca phẫu thuật đầu tiên sau lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bệnh nhân là N.K.A. (SN 2008, trú xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình). Theo người nhà, khoảng 22h ngày 8/7, bệnh nhân gặp tai nạn trong sinh hoạt. Sau tai nạn, người bệnh vẫn tỉnh táo nhưng đau nhiều vùng cổ chân trái và gần như không thể vận động. Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế tuyến dưới, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình để cấp cứu.

Bác sĩ từ cơ sở tại Hà Nội xuống phẫu thuật cho bệnh nhân tại Ninh Bình.

Kết quả thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh xác định người bệnh bị gãy kín hai mắt cá chân trái. Ngay sau khi hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu kết hợp xương nhằm xử trí tổn thương, giúp người bệnh được điều trị kịp thời ngay tại cơ sở mới.

Ca phẫu thuật đầu tiên được triển khai ngay trong ngày bệnh viện chính thức vận hành không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn là minh chứng cho năng lực tiếp nhận, cấp cứu và điều trị của cơ sở mới ngay từ những giờ đầu hoạt động.

Sự kiện này cũng hiện thực hóa mục tiêu đưa các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu, đội ngũ bác sĩ tuyến cuối cùng chất lượng điều trị của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến gần hơn với người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận. Thay vì phải chuyển tuyến lên Hà Nội trong nhiều trường hợp, người bệnh có thêm cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương, rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng cơ hội can thiệp kịp thời và nâng cao hiệu quả điều trị.

Từ hôm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình không chỉ mở thêm một địa chỉ khám chữa bệnh mà còn mở ra hành trình mới, nơi khoảng cách địa lý được thu hẹp để cơ hội sống và cơ hội phục hồi của người bệnh được nối gần hơn từng ngày.

Được định hướng là một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực, cơ sở Ninh Bình được đầu tư với quy mô lớn 1.000 giường bệnh, tổng diện tích xây dựng hơn 30.500 mét vuông và tổng diện tích sàn gần 120.000 mét vuông. Với hệ thống hạ tầng đồng bộ, các khu khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức theo hướng hiện đại, khoa học, thuận tiện cho người bệnh và phù hợp với yêu cầu vận hành của một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối.

Bệnh nhân đầu tiên được mổ sau lễ khai trương Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Đặc biệt, được tổ chức theo mô hình nhiều cơ sở, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ trên toàn hệ thống về chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, công tác quản trị, cũng như văn hóa phục vụ người bệnh.

Tại đây, năng lực điều trị được xây dựng toàn diện cho nhiều chuyên khoa sâu như phẫu thuật thần kinh, tim mạch, gan mật, tiêu hóa, chấn thương chỉnh hình, sọ não, đầu mặt cổ, lồng ngực, cột sống, tiết niệu, vi phẫu, nhi khoa, hồi sức tích cực và cấp cứu ngoại viện. Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ trực tiếp tham gia khám, điều trị, phẫu thuật, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng nhất giữa hai cơ sở.

PGS.TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh: “Việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động không chỉ mở rộng không gian phát triển của bệnh viện mà còn thể hiện quyết tâm đưa kỹ thuật y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân. Chúng tôi hướng tới xây dựng một cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, an toàn, chất lượng, lấy người bệnh làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và thực hiện hiệu quả chủ trương giảm quá tải bệnh viện tuyến Trung ương”.

Việc đưa bệnh viện vào hoạt động sẽ góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, giảm chi phí đi lại và điều trị cho người bệnh; đồng thời nâng cao khả năng xử trí các ca bệnh nặng, bệnh lý phức tạp ngay tại khu vực. Đây cũng là tiền đề quan trọng để hình thành một trung tâm y tế chuyên sâu tuyến cuối hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân Ninh Bình và các tỉnh vùng Nam đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, góp phần hạn chế tối đa người Việt Nam phải ra nước ngoài điều trị.

PGS.TS. Dương Đức Hùng cho biết trong thời gian tới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tiếp tục đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện hệ thống kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hợp tác chuyên môn trong nước và quốc tế, từng bước đưa cơ sở Ninh Bình trở thành một trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu của khu vực.