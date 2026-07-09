BS Đoàn Dư Mạnh vừa giận vừa thương, chỉ biết lắc đầu trước trường hợp "khó đỡ" này.

Liệt chân vẫn cố đi làm, vào viện rồi còn xin về để... xin phép công ty

"Tưởng đột quỵ phải ngất xỉu, nằm bất động mới nguy hiểm. Em vẫn còn làm việc được nên chắc không sao".

Đó là suy nghĩ của một nam bệnh nhân 36 tuổi khiến BS Đoàn Dư Mạnh (Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, thành viên của Hội Mạch máu Việt Nam) không khỏi ám ảnh khi tiếp nhận.

Nam bệnh nhân mới 36 tuổi, có dấu hiệu đột quỵ trước 2 ngày gặp bác sĩ. Khai thác bệnh sử cho thấy, người bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ từ lâu nhưng gần như bỏ mặc sức khỏe. Bệnh nhân thường xuyên thức khuya làm việc, ăn tối muộn, ít vận động, không có thói quen tập thể dục. Các kết quả khám sức khỏe trước đó cũng ghi nhận tình trạng rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao và nguy cơ tiền tiểu đường.

Điều khiến bác sĩ bất ngờ hơn cả là các triệu chứng đột quỵ đã xuất hiện từ khoảng 2 ngày trước.

Ban đầu, bệnh nhân thấy yếu tay, nhìn mờ, méo miệng nhưng vẫn cố gắng đi làm vì nghĩ chỉ là mệt mỏi. Đến ngày hôm sau, tình trạng nặng hơn khi chân yếu dần, gần như không đi lại được, song người đàn ông vẫn không chịu nghỉ việc.

(Ảnh minh họa: Internet)



Chỉ đến khi không thể chịu nổi các triệu chứng, bệnh nhân mới tìm đến gặp bác sĩ.

Qua thăm khám, BS Đoàn Dư Mạnh đánh giá đây là trường hợp đột quỵ não cần nhập viện điều trị ngay để hạn chế nguy cơ tổn thương não tiến triển và biến chứng.

Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của người bệnh lại khiến BS Mạnh vừa giận vừa thương: "Để em về xin phép cơ quan đã bác sĩ".

BS Mạnh nói: "Công ty nào tuyển được bạn này đúng là tu mấy kiếp. Bệnh nhân bị méo cả miệng, nhìn thì mờ đi, tay yếu, chân không đi được vẫn muốn nhận được sự đồng ý của công ty mới dám nghỉ chữa bệnh".

Theo bác sĩ, tinh thần trách nhiệm với công việc là điều đáng quý, nhưng nếu đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng thì cái giá phải trả có thể quá đắt.

Nhiều người vẫn nghĩ đột quỵ phải ngất xỉu mới là nguy hiểm

Qua trường hợp trên, BS Đoàn Dư Mạnh cho biết không ít người trẻ hiện nay vẫn có quan niệm sai lầm rằng đột quỵ phải đột ngột ngã gục, hôn mê hoặc bất tỉnh mới cần cấp cứu.

Thực tế, nhiều trường hợp vẫn tỉnh táo, vẫn nói chuyện, thậm chí vẫn cố đi làm như bệnh nhân trên, nhưng tổn thương não vẫn đang diễn ra từng phút.

"Nhiều bệnh nhân nghĩ 'tôi vẫn làm việc được thì chắc không phải đột quỵ'. Đây là suy nghĩ cực kỳ chủ quan", bác sĩ nhấn mạnh.Chuyên gia khuyến cáo, nếu xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu như:

- Chóng mặt bất thường.

- Đau đầu dữ dội hoặc khác thường.

- Méo miệng.

- Tê hoặc yếu một bên tay, chân.

- Nói khó, nói ngọng.

- Đột ngột nhìn mờ hoặc mất thị lực.



Người bệnh cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và điều trị. Với đột quỵ, mỗi phút trôi qua đều có hàng triệu tế bào não bị tổn thương. Việc trì hoãn có thể làm mất "thời gian vàng", khiến nguy cơ tàn phế hoặc tử vong tăng lên đáng kể.



Đừng mải chạy KPI mà quên mất sức khỏe là quan trọng nhất



Theo BS Đoàn Dư Mạnh, trường hợp bệnh nhân 36 tuổi cũng phản ánh thực trạng đáng lo ngại ở nhiều người trẻ hiện nay: Ưu tiên công việc hơn sức khỏe.

BS Đoàn Dư Mạnh đang tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh: BSCC)

Áp lực KPI, doanh số hay tiến độ dự án khiến không ít người chấp nhận thức khuya triền miên, ăn uống thất thường, bỏ tập thể dục và xem nhẹ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.



"Muốn chạy KPI thì trước hết phải còn sức khỏe. Khi đã đột quỵ, mọi kế hoạch công việc đều phải dừng lại", bác sĩ chia sẻ. Để giảm nguy cơ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo mọi người nên:



- Duy trì vận động, tập thể dục đều đặn.

- Kiểm soát cân nặng, mỡ máu, đường huyết và huyết áp.

- Hạn chế đồ ngọt, thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ.

- Không hút thuốc lá.

- Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt nếu có rối loạn chuyển hóa hoặc tiền tiểu đường.



BS Mạnh lưu ý cần hạn chế thức khuya kéo dài. Trong trường hợp đặc thù công việc buộc phải làm ca đêm, người lao động nên bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, cố gắng ngủ bù đủ khoảng 7-8 tiếng mỗi ngày, ngủ trong phòng tối hoàn toàn, hạn chế ánh sáng từ điện thoại, tivi và tránh tiếng ồn để cải thiện chất lượng giấc ngủ.



Tuy nhiên, theo chuyên gia, ngủ bù vào ban ngày cũng rất khó có thể bù đắp hoàn toàn những rối loạn về nhịp sinh học do thức đêm kéo dài gây ra. Việc làm việc ban đêm trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến nội tiết, chuyển hóa, tim mạch và làm tăng nguy cơ nhiều bệnh lý mạn tính, trong đó có đột quỵ.



"Vậy nên đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng bằng một cơn đột quỵ mới nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Công việc có thể tìm lại, nhưng những tế bào não đã mất thì khó phục hồi", BS Đoàn Dư Mạnh nhấn mạnh.