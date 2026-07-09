Bác sĩ Nhật "chỉ thẳng mặt" 5 tín hiệu khi gan ngập mỡ và 3 thực phẩm ăn để "hút mỡ" trong gan

Gan được mệnh danh là “cơ quan câm” vì không có dây thần kinh cảm giác đau và bệnh tật tiến triển âm thầm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cứu gan khỏi bệnh gan nhiễm mỡ nhờ 5 dấu hiệu này.

Bạn có biết, lá gan của chúng ta là một "nhà máy" siêu bận rộn, đảm nhiệm rất nhiều chức năng quan trọng từ lọc độc tố, chuyển hóa dinh dưỡng đến sản xuất mật? Thế nhưng, đôi khi vì nhiều lý do mà gan bị quá tải và bắt đầu tích tụ mỡ. Đây chính là gan nhiễm mỡ - tình trạng lượng mỡ trong gan chiếm trên 5% tổng trọng lượng gan.

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Bác sĩ phẫu thuật gan nổi tiếng người Nhật Bản, Tetsuya Ogata, cảnh báo rằng lượng mỡ tích tụ trong gan thực chất là "mỡ lạc chỗ". Loại mỡ này hoạt động như một lớp dầu đặc làm tắc nghẽn gan, kích hoạt hội chứng rối loạn chuyển hóa nguy hiểm mang tên MASLD. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, bệnh gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến viêm gan, xơ gan và thậm chí là ung thư gan. Đây đều là những biến chứng cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng.

5 thay đổi sớm nhất của cơ thể khi gan "ngập mỡ"

May mắn là bệnh gan nhiễm mỡ ở giai đoạn sớm hoàn toàn có thể được kiểm soát và đảo ngược nếu chúng ta phát hiện kịp thời. Đừng chủ quan mà bỏ lỡ 5 thay đổi sớm nhất dưới đây của cơ thể:

1. Mệt mỏi dai dẳng, không rõ nguyên nhân

Bạn có thường xuyên cảm thấy kiệt sức, uể oải dù đã ngủ đủ giấc không? Đây chính là một trong những dấu hiệu sớm nhất của bệnh gan nhiễm mỡ. Khi gan bị quá tải với chất béo, khả năng hoạt động của nó bị suy giảm nghiêm trọng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể. Bạn sẽ thấy mình rất dễ buồn ngủ, cơ thể luôn thiếu năng lượng. Cảm giác mệt mỏi này không hề thuyên giảm dù bạn có dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đừng vội đổ lỗi cho công việc hay học hành căng thẳng, hãy xem xét lại lá gan của mình ngay.

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2. Khó chịu hoặc nặng bụng ở vùng hạ sườn phải

Cảm giác tức nặng, khó chịu hoặc hơi đau âm ỉ ở vùng bụng trên bên phải là một tín hiệu cảnh báo không nên bỏ qua. Đây chính là nơi lá gan của bạn trú ngụ. Mặc dù ở giai đoạn đầu, bệnh gan nhiễm mỡ thường không gây ra những cơn đau dữ dội. Tuy nhiên, khi lượng mỡ tích tụ ngày một nhiều lên, gan có thể bị sưng to nhẹ. Trạng thái sưng này sẽ gây áp lực lớn lên các mô xung quanh. Bạn sẽ cảm thấy nặng bụng rõ rệt hơn sau các bữa ăn no hoặc khi bạn nằm nghiêng về bên phải.

3. Chán ăn, ăn không ngon miệng

Gan đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình tiêu hóa và chuyển hóa chất béo hàng ngày. Khi gan bị nhiễm mỡ, chức năng tiêu hóa này lập tức bị ảnh hưởng tiêu cực. Quá trình này dẫn đến cảm giác chán ăn, ăn không có cảm giác ngon miệng. Người bệnh thậm chí xuất hiện triệu chứng buồn nôn nhẹ, đặc biệt là sau khi ăn các món có nhiều dầu mỡ. Tình trạng này kéo dài khiến bạn không muốn ăn nhiều, về lâu dài có thể dẫn đến sụt cân không mong muốn.

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4. Da ngứa ngáy bất thường hoặc thay đổi sắc tố da

Một số người bị bệnh gan nhiễm mỡ có thể gặp tình trạng da ngứa ngáy không rõ nguyên nhân. Cơn ngứa thường xuất hiện đặc biệt dữ dội vào ban đêm. Điều này xảy ra do sự tích tụ của các chất độc trong cơ thể mà gan không thể lọc bỏ hết. Ngoài ra, bạn cũng có thể để ý thấy làn da của mình có màu sẫm hơn hẳn ở một số vùng đặc biệt. Tiêu biểu là các nếp gấp da ở cổ, vùng nách hoặc vùng bẹn. Đây chính là tình trạng bệnh gai đen trong y học, thường liên quan mật thiết đến chứng kháng insulin và bệnh lý gan nhiễm mỡ.

5. Khó tập trung, giảm trí nhớ

Một lá gan khỏe mạnh sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn các độc tố ra khỏi máu, bao gồm cả những chất có thể ảnh hưởng đến não bộ. Khi gan đã bị ngập mỡ, khả năng giải độc tự nhiên bị giảm sút nghiêm trọng. Tình trạng này khiến các chất độc hại tích tụ ngày càng nhiều trong máu và ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng não bộ. Bạn có thể cảm thấy rất khó tập trung vào công việc, học tập, hay thậm chí là hay quên những việc nhỏ nhặt hàng ngày. Đây là một dấu hiệu sớm nhưng rất dễ bị bỏ qua do hay bị nhầm lẫn với stress hoặc thiếu ngủ.

3 thực phẩm vàng giúp "hút mỡ" trong gan từ chuyên gia Nhật

Bác sĩ Tetsuya Ogata khẳng định mỡ gan là phần dễ tiêu biến nhất trong cơ thể nếu người bệnh biết kích hoạt đúng cách.

Thực phẩm đầu tiên hoạt động như một chiếc máy hút mỡ tự nhiên chính là dầu ô liu. Việc tiêu thụ một muỗng canh dầu ô liu khoảng 10 đến 15 ml vào buổi sáng khi bụng đói sẽ bổ sung một lượng chất béo lành mạnh giúp kích thích cảm giác no, bóp nghẹt cơn thèm ăn để giảm calo nạp vào. Các axit béo không bão hòa đơn trong loại dầu này còn bảo vệ sức khỏe tim mạch và hỗ trợ gan kháng viêm hiệu quả.

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Thực phẩm thứ hai bắt buộc phải có trong thực đơn siết mỡ là ức gà . Chuyên gia Nhật nhấn mạnh, cơ bắp đóng vai trò như một "lá gan thứ hai" giúp chuyển hóa đường dư thừa thành năng lượng thay vì tích tụ thành mỡ ở gan. Ức gà là nguồn đạm tinh khiết, cực ít chất béo giúp bảo vệ khối cơ tối đa theo khuyến nghị của Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế. Người bệnh nên ăn ức gà luộc hoặc nướng, kết hợp cùng các loại rau xanh ít calo như bông cải xanh và bắp cải để bổ sung chất xơ.

Để duy trì năng lượng tập luyện mà không làm mỡ gan tăng thêm, nhóm thực phẩm thứ ba cần bổ sung là carbohydrate phức hợp. Thay vì nhịn hoàn toàn tinh bột gây suy nhược cơ thể, người bị gan nhiễm mỡ nên thay thế bằng khoai lang, gạo lứt, yến mạch hoặc bí đỏ. Nhóm tinh bột hấp thụ chậm này giúp kiểm soát tốt đường huyết, ngăn chặn calo dư thừa biến chuyển thành mỡ lạc chỗ bám vào nhu mô gan.

Chiến lược 3 tháng đảo ngược bệnh gan nhiễm mỡ bằng cơ bắp

Nghiên cứu lâm sàng của bác sĩ Tetsuya Ogata chứng minh, nếu người bệnh thực hiện kỷ luật tốt và giảm được 7% trọng lượng cơ thể trong vòng 3 tháng đầu tiên, có đến 80% trường hợp giảm mỡ gan thành công và khôi phục các chỉ số về mức bình thường.

Để thúc đẩy quá trình này, bác sĩ khuyến nghị hai bài tập tăng cơ đơn giản tại nhà, chỉ mất một phút mỗi ngày. Bài tập đầu tiên là đứng lên ngồi xuống trên ghế trong một phút để tập luyện đùi và mông, những nhóm cơ có khối lượng lớn nhất cơ thể nhằm tiêu thụ đường nhanh nhất. Bài tập thứ hai là tư thế chim hồng hạc bằng cách đứng bám nhẹ vào lưng ghế, nhấc một chân lên khỏi mặt đất và giữ thăng bằng trong 30 giây mỗi bên, giúp tăng cường sức bền cơ bắp hiệu quả cho người bận rộn.

Nguồn và ảnh: EDH, Sunday More