Uống trà đá đều đặn suốt 10 năm, người phụ nữ sốc khi bác sĩ lấy ra thứ "đáng sợ" trong bụng

Một người phụ nữ mới đây đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ câu chuyện điều trị bệnh của bản thân sau nhiều năm duy trì thói quen uống trà đá.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền khi kèm theo hình ảnh những viên sỏi được lấy ra khỏi cơ thể cùng dòng trạng thái: "Hậu quả của việc uống trà đá mỗi ngày: 19 viên sỏi".

Theo chia sẻ của người phụ nữ, trong suốt 10 năm, cô gần như ngày nào cũng uống trà đá trong khi lượng nước lọc bổ sung hằng ngày lại rất ít. Ban đầu, cô không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cho đến khi xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội.

Sau khi đến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ phát hiện cô có sỏi thận và chỉ định phẫu thuật. Theo lời kể, quá trình điều trị kéo dài với tổng cộng ba ca phẫu thuật. Ca đầu tiên không ghi lại hình ảnh, trong khi những bức ảnh được đăng tải trên Facebook là từ lần phẫu thuật thứ hai.

Người phụ nữ cho biết cô vẫn phải chờ thêm khoảng ba tháng để thực hiện ca mổ thứ ba. Các bác sĩ thông báo cô còn khoảng 50 viên sỏi cần được xử lý.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người bất ngờ trước số lượng sỏi được phát hiện, đồng thời cho rằng đây là lời cảnh báo đối với những người có thói quen uống trà đá thường xuyên nhưng ít bổ sung nước.

Theo các chuyên gia y tế, trà, đặc biệt là trà đậm, có chứa axit oxalic - một hợp chất tự nhiên có thể làm tăng lượng oxalate trong cơ thể. Khi tiêu thụ với lượng lớn trong thời gian dài, nhất là ở những người uống ít nước hoặc có cơ địa dễ hình thành sỏi, oxalate có thể kết hợp với canxi tạo thành tinh thể. Các tinh thể này có khả năng tích tụ trong đường tiết niệu, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Nếu sỏi phát triển hoặc di chuyển gây tắc nghẽn niệu quản, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau quặn vùng hông lưng, đau bụng, tiểu buốt, tiểu ra máu hoặc suy giảm chức năng thận nếu không được điều trị kịp thời.

Tuy nhiên, các bác sĩ lưu ý rằng việc hình thành sỏi không chỉ do uống trà đá mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác như chế độ ăn uống, lượng nước nạp vào cơ thể, tiền sử bệnh lý, yếu tố di truyền và lối sống.

Những tác dụng phụ khác khi uống quá nhiều trà

-Thiếu sắt: Trà chứa nhiều caffein và tanin, nếu uống quá nhiều có thể làm giảm quá trình hấp thụ sắt của cơ thể. Tanin trong trà liên kết với sắt trong thực phẩm, khiến cơ thể không thể hấp thụ. Do đó, uống quá nhiều trà có thể gây thiếu sắt. Ngoài ra, các nghiên cứu lưu ý người ăn chay nên hết sức cẩn thận, vì chất tanin trong trà cản trở mạnh mẽ sự hấp thụ sắt từ thực vật.

-Cản trở giấc ngủ: Quá nhiều trà có thể làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ vì trà chứa nhiều caffein. Uống nhiều trà sẽ ức chế mạnh mẽ hoóc môn ngủ melatonin, dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém.

-Ợ nóng: Caffein gây ra chứng ợ nóng và có thể làm trầm trọng thêm chứng trào ngược axit ở nhiều người.

-Đau đầu mạn tính, chóng mặt: Uống trà cả ngày cũng có thể gây đau đầu kinh niên nghiêm trọng và cả chóng mặt, vì quá nhiều caffein sẽ kích hoạt tình trạng này, theo Times Now News.

Mẹo uống trà tốt cho sức khỏe

Ảnh minh họa.

Để tránh các tác dụng phụ này, chuyên gia dinh dưỡng Leema Mahajan, nhà tư vấn dinh dưỡng nổi tiếng người Ấn Độ, trong một bài đăng trên Instagram đã chia sẻ 5 mẹo uống trà tốt nhất cho sức khỏe như sau:

-Uống trà vừa phải

Chuyên gia Leema Mahajan khuyên nên giới hạn ở mức hai tách mỗi ngày để tạo ra sự cân bằng, cho phép bạn tận hưởng những lợi ích, theo tờ Health Shots.

-Uống cách xa bữa ăn

Uống trà ngay trước hoặc sau bữa ăn có thể cản trở quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Tốt nhất nên uống cách bữa ăn ít nhất 30 phút. Cách này cho phép cơ thể bạn hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn một cách hiệu quả.

-Tránh uống trà sát giờ ngủ

Trà có thể cản trở giấc ngủ và quá trình tiêu hóa nếu uống quá gần giờ ngủ. Để đảm bảo có một đêm ngon giấc, tránh uống trà trong vòng vài giờ trước khi đi ngủ.

-Không uống trà khi bụng đói

Uống trà khi bụng đói có thể làm tăng nồng độ axit trong hệ thống tiêu hóa, có khả năng dẫn đến khó chịu về tiêu hóa. Nên uống trà sau khi ăn nhẹ chút gì lành mạnh để ngăn chặn tác dụng phụ đối với dạ dày.

-Uống nước trước và sau khi uống trà 30 phút

Giữ nước rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Chuyên gia Leema Mahajan gợi ý: Để giảm tác dụng phụ của trà, hãy uống một cốc nước khoảng 30 phút trước và sau khi uống trà. Cách này giúp duy trì mức độ hydrat hóa thích hợp và hỗ trợ tiêu hóa, theo Health Shots.