Sở hữu bộ óc định nghĩa lại cả thế giới số, nhưng Steve Jobs cuối cùng lại bất lực không thể "khởi động lại" chính cơ thể mình ở tuổi 56 trước căn bệnh ung thư. Bi kịch của người sáng lập Apple chính là hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho phái mạnh về cái bẫy sức khỏe và sự đánh đổi cho sự nghiệp.

Ngày 5 tháng 10 năm 2011, Steve Jobs trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở tuổi 56. Trang web chính thức của Apple lập tức chuyển sang giao diện đen trắng với bức ảnh chân dung kinh điển: chiếc kính gọng tròn, áo len cổ lọ đen và ánh mắt nhìn nghiêng đầy suy tư. Cả thế giới bàng hoàng nhận ra người đàn ông từng thay đổi cách nhân loại vận hành máy tính cá nhân, nghe nhạc và sử dụng điện thoại cuối cùng lại bất lực, không thể nhấn nút tái khởi động hệ điều hành của chính cơ thể mình.

Steve Jobs qua đời ở tuổi 56 (Ảnh Fox News)

Bi kịch của Steve Jobs không đơn thuần là câu chuyện về một căn bệnh nan y hủy hoại một thiên tài. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc nhất về một thực trạng nhức nhối ở nam giới hiện đại: Những người đàn ông sẵn sàng bán mạng cho công việc, cống hiến điên cuồng, bỏ bê sức khỏe để đổi lấy vinh quang tài sản, rồi cuối cùng nhận ra núi tiền cũng không thể mua lại được mạng sống.

Quái kiệt công nghệ và lối sống "thiêu rụi" chính mình vì công việc

Lúc sinh thời, Steve Jobs nổi tiếng là một người cuồng công việc đến mức cực đoan. Khái niệm về một ngày làm việc 8 tiếng hay sự cân bằng giữa cuộc sống và sự nghiệp hoàn toàn không tồn tại trong từ điển của ông.

Ông có thể giam mình trong phòng làm việc hàng tuần liền, thức trắng đêm để tranh luận về một chi tiết thiết kế nhỏ của chiếc máy tính Mac, hay ép buộc các cộng sự phải vận hành với 200% công suất dưới áp lực tột độ. Chính sự ám ảnh về sự hoàn hảo và guồng quay công việc nghẹt thở đó đã tạo nên một đế chế Apple trị giá hàng nghìn tỷ đô la, nhưng cũng đồng thời đặt cơ thể ông vào trạng thái bị vắt kiệt liên tục.

Steve Jobs dùng các sản phẩm của Apple để thay đổi cả thế giới công nghệ (Ảnh Fox News)

Nhiều người đàn ông hiện đại ngày nay nhìn vào Steve Jobs như một biểu tượng của sự thành đạt và vô tình sao chép y nguyên lối sống "thiêu rụi" đó. Những người đàn ông tuổi 20 đến 40 đang hằng ngày tự hào về khả năng cày đêm, thức trắng để chạy dự án, gồng mình gánh áp lực doanh số và coi những bữa ăn vội vã, những ly cà phê đậm đặc thay cơm là "huy hiệu" của sự nỗ lực.

Đàn ông hiện đại không ít người đang vận hành cơ thể bằng nguồn năng lượng "vay mượn" từ các chất kích thích và sự căng thẳng thần kinh liên tục. Khi cơ thể phát ra những tín hiệu cảnh báo đầu tiên như những cơn đau dạ dày âm ỉ, tình trạng rụng tóc thành mảng, hay những trận kiệt sức sau giờ làm, phản ứng chung của phái mạnh luôn là phớt lờ.

Họ tự nhủ rằng mình vẫn ổn, mình chưa có thời gian để ốm, và còn quá nhiều việc quan trọng hơn phải giải quyết. Họ quên mất rằng, hệ thống nội tạng của con người là một cỗ máy sinh học có giới hạn, và việc liên tục bắt nó hoạt động quá tải không khác gì một hành vi tự sát mãn tính.

Sự thật về căn bệnh và sai lầm đắt giá từ cái tôi độc đoán

Căn bệnh chính xác mà Steve Jobs mắc phải là u thần kinh nội tiết tuyến tụy, cụ thể là u tế bào đảo tụy. Về mặt y khoa, loại u này tiến triển rất chậm và hoàn toàn khác biệt với ung thư biểu mô tuyến tụy, vốn là loại hung hãn nhất được mệnh danh là vua của các loại ung thư.

Chính đặc tính phát triển chậm này đã mang lại cho Steve Jobs một thời điểm vàng vô cùng lớn để điều trị. Khối u được phát hiện ở giai đoạn sớm, khi chưa di căn và các bác sĩ khẳng định chỉ cần một cuộc phẫu thuật ngoại khoa cắt bỏ là có thể loại bỏ gần như tận gốc mầm bệnh. Định mệnh đã trao cho ông một cơ hội sống gần như tuyệt đối.

Thế nhưng, chính cái tôi quá lớn, sự bận rộn cùng sự độc đoán từng giúp ông thành công trên thương trường lại trở thành con dao hai lưỡi giết chết ông trên giường bệnh. Quen kiểm soát mọi thứ và bẻ cong thực tại theo ý chí cá nhân, Jobs không chấp nhận việc phải chịu sự can thiệp của dao kéo y khoa. Ông từ chối phẫu thuật trong suốt 9 tháng đầu tiên kể từ khi phát hiện bệnh để tự đi tìm một lối đi riêng.

Ung thư tuyến tụy được mệnh danh là "vua trong các loại ung thư" vì thường phát hiện muộn, tỷ lệ tử vong cao (Ảnh Getty Images)

Trong gần một năm trời đó, vị tỷ phú công nghệ lao vào các liệu pháp tự chữa lành phản khoa học. Ông áp dụng chế độ ăn chay trường nghiêm ngặt, chỉ uống nước ép trái cây, tiêu thụ một lượng lớn nước ép cà rốt, châm cứu và áp dụng các phương pháp tâm linh với niềm tin rằng cơ thể có thể tự thanh lọc khối u.

Đó là bước đi sai lầm đắt giá nhất lịch sử. Tế bào khối u vẫn âm thầm phân chia bất chấp niềm tin của ông. Suốt 9 tháng Steve Jobs bỏ bê phác đồ điều trị chính thống để theo đuổi sự cực đoan, các tế bào ác tính đã kịp phá vỡ lớp màng bọc, len lỏi vào mạch máu và di căn trực tiếp sang gan. Cho đến khi cơ thể suy kiệt, sụt cân nghiêm trọng và những cơn đau đớn không thể che giấu nổi, Jobs mới chấp nhận lên bàn mổ thì mọi chuyện đã quá muộn.

Cuộc phẫu thuật muộn màng và ca cấy ghép gan sau đó chỉ có thể kéo dài sự sống cho ông trong đau đớn chứ không thể đảo ngược bản án tử hình mà ông đã tự ký cho chính mình từ 9 tháng trước.

Khi núi tiền bất lực: Lời cảnh tỉnh cho những người đàn ông "bán mạng" vì sự nghiệp

Bi kịch của Steve Jobs để lại một bài học xương máu cho toàn bộ cánh mày râu: Trên đời này, có những thứ một khi đã mất đi thì dù bạn có sở hữu khối tài sản khổng lồ đến đâu cũng không bao giờ mua lại được. Sức khỏe là ví dụ điển hình.

Đàn ông hiện đại thường có một tư duy rất sai lầm: Dành nửa đầu cuộc đời, chấp nhận đánh đổi giấc ngủ, tàn phá nội tạng, nhắm mắt làm ngơ trước bệnh tật để tích lũy tiền tài, danh vọng với suy nghĩ sau này có tiền sẽ bù đắp lại. Nhưng câu chuyện của người đàn ông đứng đầu Apple đã chứng minh điều ngược lại.

Đàn ông hiện đại rất nhiều người đang đánh đổi sức khỏe cho sự nghiệp mà không hay có những thứ không thể vãn hồi (Ảnh minh họa)

Ở đỉnh cao của quyền lực, khi nắm trong tay khối tài sản hàng tỷ đô la cùng những mối quan hệ với các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới, Steve Jobs vẫn phải bất lực nhìn cơ thể mình mục nát từng ngày. Tiền bạc có thể mua được những chiếc máy móc đắt nhất, những phòng bệnh sang trọng nhất, nhưng tuyệt đối không thể mua lại thời điểm vàng đã bị bỏ lỡ bởi sự chủ quan.

Tâm lý phái mạnh luôn bị ràng buộc bởi định kiến phải là trụ cột, phải chịu đựng giỏi và không được phép yếu đuối. Chính vì vậy, đàn ông có xu hướng giấu bệnh, chịu đựng những cơn đau cho đến khi không thể gượng dậy nổi mới tìm đến bệnh viện. Họ đối xử với cơ thể mình tệ hơn cả một chiếc xe máy cũ: cứ chạy cho đến khi sập nguồn hoàn toàn mới chịu đi sửa. Sự kiên định, ngoan cường giúp đàn ông thăng tiến ngoài xã hội, nhưng sự ngoan cố, kiêu ngạo trước quy luật sinh học sẽ tước đoạt mạng sống của họ một cách không thương tiếc.

Bản lĩnh đàn ông là biết dừng lại và bảo vệ nền tảng sức khỏe từ gốc

Sự ra đi của Steve Jobs ở tuổi 56 là minh chứng cay đắng cho thấy mọi vinh quang đều trở nên vô nghĩa nếu hệ điều hành cơ thể sụp đổ hoàn toàn. Bản lĩnh đích thực của một người đàn ông hiện đại không nằm ở việc anh ta có thể uống bao nhiêu lít rượu trên bàn tiệc, có thể thức bao nhiêu đêm để cày cuốc dự án, hay có thể cắn răng chịu đựng cơn đau giỏi đến mức nào. Bản lĩnh nằm ở chỗ anh ta có đủ kỷ luật để dừng lại, có đủ sự thông thái để gạt bỏ cái tôi kiêu ngạo và biết tuân thủ các quy luật khoa học để bảo vệ mạng sống của chính mình.

Để không phải thốt lên những lời hối hận muộn màng trên giường bệnh, phái mạnh cần phải thiết lập lại lối sống ngay từ hôm nay bằng những hành động nghiêm túc:

- Tuyệt đối tuân thủ y học chính thống: Loại bỏ ngay tư duy "tự làm bác sĩ", từ bỏ các trào lưu tự chữa lành, ăn kiêng bừa bãi theo mạng xã hội. Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, việc đầu tiên cần làm là đến bệnh viện để thăm khám, xét nghiệm theo đúng phác đồ của các bác sĩ chuyên khoa.

- Thiết lập thói quen tầm soát sức khỏe định kỳ: Đừng đợi đến khi đau đớn không chịu nổi mới đi khám. Nam giới sau tuổi 30 cần thực hiện kiểm tra sức khỏe toàn diện ít nhất mỗi năm một lần, đặc biệt chú ý đến các chỉ số máu, chức năng gan, thận và hệ tim mạch. Phát hiện sớm chính là cơ hội duy nhất để làm chủ thế trận trước các căn bệnh nan y.

Nam giới hãy quan tâm hơn đến sức khỏe khi còn có thể (Ảnh minh họa)

- Ngừng ngược đãi cơ thể bằng năng lượng "vay mượn": Hãy học cách cắt giảm sự phụ thuộc vào caffein, rượu bia hay chất kích thích. Cấu trúc lại thời gian làm việc để đảm bảo giấc ngủ sâu trước 23 giờ đêm, tạo điều kiện cho cơ thể phục hồi, đào thải độc tố và tái tạo tế bào sau một ngày dài làm việc căng thẳng.

- Lắng nghe từng tín hiệu nhỏ nhất của nội tạng: Một trận rụng tóc bất thường, một cơn đau tức ngực thoáng qua hay tình trạng đầy bụng khó tiêu kéo dài đều là những tiếng kêu cứu từ bên trong. Hãy trân trọng và lắng nghe chúng với sự tỉnh táo, thay vì dùng thuốc giảm đau để che đậy và tiếp tục lao vào guồng quay công việc.

Suy cho cùng, phía sau một người đàn ông không chỉ là bản thân họ mà còn là trách nhiệm với gia đình và những người thân yêu. Sức khỏe của bạn không còn là chuyện của riêng cá nhân bạn, mà là chỗ dựa của cả một tổ ấm. Đừng để hành trình chinh phục đỉnh cao của mình phải dừng lại sớm chỉ vì những quyết định chủ quan và lãng phí tài nguyên y khoa. Hãy làm chủ cuộc đời mình bằng một cái đầu lạnh, một cơ thể khỏe mạnh và một cái tôi biết cúi đầu trước sức khỏe!