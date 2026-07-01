"Mợ ngố" Song Ji Hyo "lão hóa ngược" một cách thần kỳ, 45 tuổi vẫn tự tin tung ảnh nội y nóng bỏng, hé lộ 4 tuyệt chiêu đánh bay 7kg mỡ thừa

Nhìn sắc vóc rạng rỡ và săn chắc này, ít ai ngờ cô đã bước sang tuổi 45.

Nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên không tì vết, "Mợ Ngố" Song Ji Hyo mới đây đã khiến mạng xã hội bùng nổ khi tự tin khoe vóc dáng thon gọn, quyến rũ trong bộ ảnh nội y mới nhất. Nhìn sắc vóc rạng rỡ và săn chắc này, ít ai ngờ cô đã bước sang tuổi 44. Bí quyết "lột xác" và siết mỡ thành công của cô là gì?

Song Ji Hyo vốn được khán giả toàn châu Á yêu mến nhờ tính cách chân thật, lăn xả trong các chương trình tạp kỹ và những vai diễn ấn tượng. Gần đây, cô khiến người hâm mộ bất ngờ khi lấn sân sang lĩnh vực thời trang, sáng lập thương hiệu nội y cá nhân mang tên NINA.SSONG.

Trong bộ ảnh quảng bá bộ sưu tập mới, đích thân nữ CEO đã tự mình làm người mẫu. Khoác lên mình những thiết kế nội y đa sắc màu, Song Ji Hyo tự tin phô diễn những đường cong cơ thể khỏe khoắn và săn chắc. Ngay khi loạt ảnh được công bố, cộng đồng mạng đã lập tức "dậy sóng" với cơn mưa lời khen: "Quá đỗi xinh đẹp!", "Nhìn thế này ai bảo là phụ nữ ngoài 40 tuổi cơ chứ!"...

Trên thực tế, trong một video được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân gần đây, đội ngũ nhân viên cũng đã tinh ý nhận ra Song Ji Hyo "lại gầy đi rồi!". Đứng trước những lời khen ngợi, nữ diễn viên thoải mái thừa nhận: "Đúng là dạo này tôi có sụt cân đôi chút". Nhiều fan cũng nhận thấy, sau khi giảm cân, đường nét khuôn mặt và vóc dáng của cô trở nên thanh thoát, sắc sảo hơn. Khí sắc và tinh thần đều thăng hạng rõ rệt, giúp cô trông trẻ trung hơn hẳn so với trước kia.

Dưới đây là 4 thói quen "vàng" giúp mỹ nhân U50 duy trì vóc dáng vạn người mê:

1. Nhịn ăn gián đoạn: "Chìa khóa" giúp thổi bay 7kg mỡ thừa

Trước đây, để phục vụ cho vai diễn trong bộ phim Kẻ Xâm Nhập (Intruder), Song Ji Hyo từng giảm thành công 7kg nhờ kết hợp tập luyện, ăn uống kiểm soát và đặc biệt là phương pháp nhịn ăn gián đoạn.

Nữ diễn viên chia sẻ, khi tuổi tác ngày một tăng, việc giảm cân thực sự trở nên khó khăn hơn. Do đó, ngoài vận động, quản lý ăn uống là yếu tố mang tính quyết định. Cô thường cố gắng không ăn gì sau 6 giờ tối để kéo dài thời gian bụng đói. Dù vậy, "Mợ Ngố" cũng thú nhận thử thách lớn nhất chính là việc phải kiềm chế cảm giác thèm ăn mỗi ngày để duy trì kỷ luật.

Góc khoa học: Nhịn ăn gián đoạn giúp kéo dài thời gian nhịn đói, buộc cơ thể phải tiêu hao hết lượng glycogen dự trữ, từ đó chuyển sang đốt cháy mỡ thừa để tạo năng lượng. Đồng thời, việc thu hẹp khung giờ ăn cũng giúp hội chị em cắt giảm lượng calo nạp vào một cách tự nhiên. Dù vậy, bạn vẫn nên lắng nghe cơ thể và điều chỉnh thời gian nhịn ăn sao cho phù hợp với thể trạng cá nhân, tránh việc ép cân cực đoan.

2. Ăn uống cân bằng quan trọng hơn là "ăn ít"

Không chỉ kiểm soát thời gian ăn, Song Ji Hyo còn cực kỳ chú trọng đến sự cân bằng dinh dưỡng trong từng bữa ăn. Trên YouTube, cô từng tiết lộ món tủ của mình là Poke Bowl (Cơm trộn Hawaii).

Cô gọi đây là "bữa ăn hoàn hảo cho sức khỏe" bởi chỉ trong một tô thức ăn đã hội tụ đầy đủ: Protein, chất béo tốt, carbohydrate (tinh bột) và lượng lớn rau xanh. Trong giai đoạn siết mỡ, cô cũng ưu tiên các món thanh đạm như cơm trộn Hàn Quốc phiên bản "healthy". Việc kết hợp cân bằng giữa protein, rau củ và lượng tinh bột vừa đủ không chỉ giúp no lâu mà còn là bí quyết để duy trì vóc dáng thon gọn về lâu dài mà không bị mệt mỏi.

3. Massage định kỳ để "tiêu diệt" phù nề và nếp nhăn

Ngoài chế độ dinh dưỡng, "Mợ Ngố" cũng rất đầu tư cho việc chăm sóc cơ thể. Vì thường xuyên gặp tình trạng căng cứng cổ vai gáy, cô luôn lên lịch massage thư giãn cơ bắp định kỳ.

Với Song Ji Hyo, massage không chỉ giúp giải tỏa nhức mỏi mà còn là "vũ khí" tuyệt vời để giảm tình trạng sưng phù trên mặt, thúc đẩy tuần hoàn máu và làm mờ các nếp nhăn vùng cổ. Đây chính là thói quen bảo dưỡng nhan sắc không thể thiếu giúp cô luôn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

4. Biến Cardio (bài tập tim mạch) thành một phần của cuộc sống

Về mảng vận động, thay vì gò ép bản thân trong phòng gym, Song Ji Hyo chọn cách khéo léo lồng ghép các hoạt động đốt calo vào nhịp sống thường ngày.

Cô ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng để tăng thời gian đi bộ, hoặc vừa nghe nhạc vừa đạp xe hóng gió. Bằng cách tích tiểu thành đại, việc duy trì thói quen vận động mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng, không áp lực, đồng thời giúp nâng cao chức năng tim phổi và thúc đẩy quá trình trao đổi chất cực kỳ hiệu quả!