Nhiều người thường hoang mang khi vừa uống nước xong đã muốn đi tiểu ngay vì lo mắc bệnh thận, nhưng câu trả lời từ các bác sĩ chuyên khoa có thể khiến bạn bất ngờ.!

Bà Trương, 56 tuổi (Tung Quốc) dạo gần đây luôn sống trong tâm trạng bất an khi cứ uống xong một cốc nước là chỉ 3 đến 5 phút sau đã buồn tiểu không thể nhịn nổi. Bạn bè xung quanh rỉ tai bảo bà bị suy giảm chức năng thận nghiêm trọng và khuyên dùng đủ loại thực phẩm chức năng để bồi bổ.

Quá lo lắng, bà Trương quyết định đến bệnh viện để khám sàng lọc tổng thể. Sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ kết luận bàng quang của bà bị kích thích nhạy cảm quá mức do thói quen uống nước quá nhanh với lượng lớn cùng một lúc. Bác sĩ cũng nghiêm túc cảnh báo việc cố tình nhịn uống nước vì sợ đi tiểu của bà mới là hành vi tàn phá hệ bài tiết.

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Vừa uống nước xong đã muốn đi tiểu ngay: Thận khỏe hay thận yếu?

Câu trả lời là không thể kết luận chỉ dựa vào dấu hiệu này!

Giáo sư Li Jianmin, Trưởng khoa Thận học, Bệnh viện Y học Cổ truyền và Hiện đại Thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, sau khi uống, nước cần đi qua dạ dày, xuống ruột non để được hấp thu vào máu rồi mới đến thận tham gia quá trình tạo nước tiểu. Toàn bộ quá trình này thường mất hàng chục phút, chứ không chỉ 3 đến 5 phút. Vì vậy, nếu vừa uống nước đã muốn đi tiểu thì lượng nước vừa uống gần như chưa kịp trở thành nước tiểu mới.

Do đóm cần phải phân tích hiện tượng này với 2 tình huống:

Trường hợp 1: Phản ứng sinh lý bình thường, gặp ở đa số người

Đây là trường hợp phổ biến nhất.

Nếu vừa uống nước đã muốn đi tiểu nhưng ngoài ra hoàn toàn khỏe mạnh, không tiểu buốt, không tiểu rắt, không phù, không mệt mỏi kéo dài thì hiện tượng này thường không phản ánh bệnh lý ở thận.

Nguyên nhân được Giáo sư Li Jianmin giải thích là trong bàng quang vốn đã chứa sẵn một lượng nước tiểu. Khi bắt đầu uống nước, đặc biệt là uống nhanh hoặc uống nhiều trong thời gian ngắn, một số người có thể xuất hiện phản xạ thần kinh làm tăng cảm giác buồn tiểu. Hiện tượng này cũng thường gặp hơn ở người có bàng quang nhạy cảm, dung tích bàng quang nhỏ hoặc mắc hội chứng bàng quang tăng hoạt.

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Trường hợp 2: Cần cảnh giác nếu đi kèm các dấu hiệu bất thường

Nếu tình trạng tiểu nhiều xảy ra thường xuyên, kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần và đi kèm các biểu hiện khác như tiểu nhiều cả ngày lẫn đêm, phù chân hoặc mặt, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, huyết áp tăng, nước tiểu có bọt kéo dài, lẫn máu hoặc lượng nước tiểu thay đổi rõ rệt thì không nên chủ quan.

Lúc này, Giáo sư Li Jianmin cảnh báo nguyên nhân không chỉ có thể là bệnh thận mà còn có thể liên quan đến đái tháo đường, đái tháo nhạt, nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc các rối loạn chức năng bàng quang. Muốn xác định chính xác cần khám chuyên khoa và thực hiện các xét nghiệm đánh giá chức năng thận như creatinin máu, eGFR và xét nghiệm nước tiểu.

Khi thận mắc bệnh: Nước tiểu sẽ lập tức "lộ" ra 4 đặc điểm bất thường

Thay vì tập trung vào thời gian đi tiểu sau khi uống nước, hãy quan sát và phân tích nước tiểu hàng ngày. Thói quen góp phần quan trọng giúp phát hiện sớm các bệnh lý tiết niệu. Người khỏe mạnh và người mắc bệnh sẽ có sự khác biệt rõ ràng qua 4 đặc điểm:

1. Màu sắc nước tiểu biến đổi kỳ lạ

Theo bác sĩ chuyên khoa thận Yang Guang, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), nước tiểu thông thường có màu vàng nhạt đến hổ phách đậm do sắc tố urochrome quy định. Nếu nước tiểu chuyển màu đỏ, hồng, hoặc nâu đậm, đây là tiếng chuông cảnh báo cao độ về các bệnh thận nghiêm trọng, chấn thương cơ hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu. Ngược lại, nước tiểu hoàn toàn không màu lại là dấu hiệu của bệnh đái tháo nhạt. Nguy hiểm nhất là nước tiểu đỏ do lẫn máu.

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2. Lượng nước tiểu tăng vọt hoặc giảm mạnh bất thường

Lượng nước tiểu hàng ngày của người trưởng thành bình thường nằm trong khoảng 1000 đến 2000ml. Nếu lượng nước tiểu quá nhiều, Giáo sư Li Jianmin cảnh báo cơ thể có nguy cơ mắc hội chứng thận hư, viêm đường tiết niệu hoặc tiểu đường. Đáng sợ hơn, tình trạng thiểu niệu khi lượng nước tiểu dưới 500ml trong 24 giờ là biểu hiện của suy thận, ung thư thận hoặc lao bàng quang mãn tính.

3. Mùi nước tiểu nồng nặc và khó chịu

Bình thường nước tiểu chỉ có mùi khai nhẹ, nhưng khi hệ bài tiết tổn thương, mùi hương này sẽ biến đổi toàn diện. Bệnh sỏi thận khiến nước tiểu khai nồng nặc hoặc có mùi kim loại gỉ sét. Viêm thận và suy thận làm nước tiểu hôi và hơi tanh. Đặc biệt, bác sĩ Wang Yuefen, Trưởng khoa Thận học Bệnh viện Y học Cổ truyền Bắc Kinh (Trung Quốc) lưu ý, bệnh nhân ung thư thận thường đi kèm nước tiểu có mùi hôi thối như trứng gà ung, thậm chí gây buồn nôn và chất lỏng trở nên nhớt hơn bình thường.

4. Độ trong suy giảm và xuất hiện lượng bọt lớn lâu tan

Nước tiểu người khỏe mạnh luôn trong suốt, lỏng như nước, không vẩn đục, không có cặn hay máu cục. Theo báv sĩ Yang Guang, nếu nước tiểu dính nhớt, đục mờ hoặc xuất hiện lớp bọt mịn dày đặc không chịu biến mất trong thời gian dài, đó là dấu hiệu hàm lượng protein trong nước tiểu quá cao do bệnh lý suy cầu thận gây ra.

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Bên cạnh các đặc điểm biến đổi của nước tiểu, bệnh nhân mắc bệnh thận thường xuất hiện các triệu chứng toàn thân đặc trưng khác. Phổ biến nhất là tình trạng phù nề, sưng húp ở vùng mi mắt vào buổi sáng hoặc phù nề mu bàn chân, cổ chân do thận giảm khả năng đào thải chất lỏng gây tích tụ nước.

Người bệnh cũng thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi kinh niên, uể oải, suy nhược cơ thể do thiếu máu vì thận giảm sản xuất hormone erythropoietin kích thích tạo hồng cầu. Ngoài ra, sự tích tụ các độc tố urê và creatinine trong máu do suy giảm chức năng lọc còn kích thích hệ tiêu hóa, gây ra các triệu chứng buồn nôn, nôn ói, chán ăn và khiến hơi thở có mùi khai giống như mùi nước tiểu.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Baidu Health