Hãy ăn món này vào bữa sáng trong tháng 7: Nấu nhanh lại giúp bổ phổi, làn da trắng mịn màng và giải độc ruột

Nếu bạn kiên trì ăn món cháo 4 loại ngũ cốc này mỗi sáng trong tháng 7, nó sẽ giúp thanh nhiệt phổi, giảm ho khan, kích thích nhu động ruột, làm cho da ẩm mịn và trắng sáng, giúp bạn cảm thấy sảng khoái từ trong ra ngoài.

Trong cái nóng oi bức của tháng 7, không khí khô và ẩm, dễ khiến nhiều người bị tích nhiệt phổi, khô họng, ngứa họng và ho khan thường xuyên. Đồng thời, sự tích tụ nhiệt bên trong có thể dẫn đến da xỉn màu, vàng vọt, khô ráp. Ngoài ra, nhiệt còn có thể gây táo bón và rối loạn chức năng ruột, làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe tổng thể.

Y học cổ truyền thường nói rằng thực phẩm màu trắng giúp bổ phổi và dưỡng ẩm cho da khô. Vào mùa hè, việc bổ phổi, dưỡng da và hỗ trợ nhu động ruột đều rất quan trọng. Thay vì dùng các loại thuốc bổ phức tạp, một bát cháo ngũ cốc ấm nóng vào buổi sáng là lựa chọn tốt nhất. Kết hợp với bắp cải tím giàu dinh dưỡng, nó có thể thanh nhiệt, giảm viêm, làm dịu phổi khô, bổ sung vitamin và nuôi dưỡng da. Kết hợp với các thành phần màu trắng có lợi cho sức khỏe, nó có thể dưỡng ẩm, làm thông phổi, giảm ho, làm dịu cổ họng, thúc đẩy giải độc ruột và làm sáng da.

Ngày nay với công nghệ hiện đại, bạn hoàn toàn có thể dùng máy làm sữa hạt có chức năng nấu cháo để hoàn thành các món ăn này mà không tốn nhiều thời gian. Nếu bạn kiên trì ăn món cháo 4 loại ngũ cốc này mỗi sáng trong tháng 7, nó sẽ giúp thanh nhiệt phổi, giảm ho khan, kích thích nhu động ruột, làm cho da ẩm mịn và trắng sáng, giúp bạn cảm thấy sảng khoái từ trong ra ngoài.

1. "Cháo" bắp cải tím, đậu nành và táo đỏ

Đậu nành giàu protein thực vật, bổ âm dưỡng ẩm, bồi bổ dưỡng chất cho cơ thể. Táo đỏ bổ khí huyết, làm sáng da, cải thiện sắc tố da xỉn màu vào mùa hè. Trong khi đó, bắp cải tím thanh nhiệt giảm nội hỏa, thanh nhiệt phổi. Món ăn này tập trung vào dưỡng ẩm phổi, thanh nhiệt, bổ khí dưỡng ẩm da, giải độc và dưỡng ẩm cho da khô. Nó cũng có thể thanh nhiệt phổi hiệu quả, giảm ho khan, khô họng và ngứa họng do nhiệt phổi gây ra, đồng thời nuôi dưỡng da, cải thiện sắc tố da xỉn màu, thúc đẩy nhu động ruột và tiêu hóa. Uống vào buổi sáng giúp kích thích nhu động ruột, giúp nhu động ruột trơn tru hơn.

Nguyên liệu: 50g bắp cải tím, 40g đậu nành khô, 6 quả táo đỏ và 800ml nước.

Cách nấu cháo bắp cải tím, đậu nành và táo đỏ

Bước 1: Ngâm đậu nành qua đêm cho đến khi nở mềm hoàn toàn. Việc ngâm đậu nành trước khi nấu sẽ giúp món ăn sánh mịn và không có mùi tanh đặc trưng của đậu nành. Ngâm bắp cải tím trong nước muối khoảng 5 phút, rửa sạch để loại bỏ tạp chất còn sót lại, rồi cắt thành từng miếng nhỏ để dùng sau. Rửa sạch táo đỏ với một ít nước tinh bột, bỏ hạt và cắt thành từng miếng nhỏ.

Bước 2: Cho đậu nành đã ngâm, bắp cải tím và táo đỏ vào máy làm sữa hạt, thêm nước vừa đủ. Chọn chế độ làm sữa đậu nành. Toàn bộ quá trình xay và nấu sẽ diễn ra tự động. Khuấy đều sau khi chương trình kết thúc. Không cần thêm đường, táo đỏ đã có vị ngọt tự nhiên. Sau khi lọc, hương vị càng mượt mà hơn. Chỉ cần uống khi còn ấm.

2. Cháo kê bắp cải tím

Theo Đông y, hạt kê bổ tỳ vị, dưỡng ẩm, làm dịu chứng khô da, là loại ngũ cốc dịu nhẹ và tốt cho sức khỏe trong mùa hè. Nó bảo vệ tỳ vị đồng thời thúc đẩy nhu động ruột. Bắp cải tím thanh nhiệt bổ phổi, giảm ho khan. Món cháo gạo này bổ tỳ vị, thanh khô, giảm ho, thông ruột, thúc đẩy nhu động ruột và làm đẹp da. Nó có tính chất dịu nhẹ, không quá lạnh cũng không quá nóng. Có thể thanh nhiệt phổi, giảm ho khan thường xuyên vào mùa hè, điều hòa đường ruột, cải thiện táo bón và nhu động ruột, bổ tỳ vị và làm sáng da nếu sử dụng lâu dài.

Nguyên liệu: 60g bắp cải tím, 60g kê, 700ml nước và một ít kỷ tử để trang trí.

Cách nấu cháo kê bắp cải tím

Bước 1: Rửa sạch kê để loại bỏ cám và tạp chất, sau đó ngâm trước 10 phút để dễ nấu thành bột nhuyễn mịn hơn. Rửa sạch bắp cải tím với nước muối, cắt thành từng miếng nhỏ và loại bỏ phần cuống cứng để tránh ảnh hưởng đến độ mềm của bắp cải. Rửa sạch quả kỷ tử và để riêng.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu vào máy làm sữa hạt. Thêm nước, chọn chế độ nấu cháo, máy sẽ tự động xay và nấu cho đến khi nhuyễn mịn. Sau khi chương trình kết thúc, khuấy đều và để nguội đến nhiệt độ ấm trước khi uống. Món ăn này dịu nhẹ, không gây kích ứng dạ dày.

3. Cháo bắp cải tím, củ hoa huệ và hạt ý dĩ

Củ hoa huệ là một thành phần kinh điển trong Đông y, giúp bổ phổi, dưỡng âm, làm ẩm phổi, thanh nhiệt, giảm ho, đặc biệt cải thiện tình trạng ho khan do nhiệt phổi, khô họng và khó chịu. Hạt ý dĩ có tác dụng thanh nhiệt trừ thấp, lợi tiểu giải độc, làm sáng da xỉn màu. Bắp cải tím thanh nhiệt bảo vệ da. Sự kết hợp của 3 thành phần này tạo nên hiệu quả mạnh mẽ trong việc dưỡng ẩm phổi, giảm khô họng, trừ thấp, làm mềm và sáng da, lợi tiểu giải độc. Nó có thể làm sạch sâu phổi khỏi tạp chất, giảm ho, thải độc tố thấp nhiệt ra khỏi cơ thể, lợi tiểu giải độc, cải thiện làn da thô ráp và xỉn màu. Thường xuyên sử dụng vào tháng 7 có thể làm sạch phổi và nuôi dưỡng làn da, mang lại làn da trắng sáng rạng rỡ.

Nguyên liệu: 40g bắp cải tím, 20g củ huệ khô, 30g hạt ý dĩ và 750ml nước.

Cách nấu cháo bắp cải tím, củ hoa huệ và hạt ý dĩ

Bước 1: Ngâm củ huệ khô và hạt ý dĩ trong 2 tiếng trước khi sử dụng. Sau khi ngâm, chúng sẽ dễ nghiền thành bột mịn hơn và tính mát cũng giảm đi, thích hợp hơn cho việc sử dụng vào mùa hè. Rửa sạch bắp cải tím, loại bỏ phần cuống và gốc cứng, rồi cắt thành từng miếng nhỏ để dùng sau.

Bước 2: Cho củ hoa huệ, hạt ý dĩ và bắp cải tím vào làm sữa hạt, sau đó thêm lượng nước đã đong sẵn. Bật chế độ nấu cháo xay nhuyễn để tự động hoàn thành toàn bộ quy trình xay, nấu và nhũ hóa. Không cần lọc sau khi nấu, giữ lại toàn bộ chất xơ sẽ tốt hơn cho hệ tiêu hoá. Khuấy đều và ăn khi còn ấm.

4. Cháo yến mạch, nấm tuyết và bắp cải tím

Theo Đông y, nấm tuyết, được mệnh danh là "tổ yến của người nghèo", bổ âm dưỡng phổi, cấp ẩm và làm mềm da khô, nuôi dưỡng làn da, nhanh chóng làm giảm ho khan, khô miệng và khát nước. Yến mạch giàu chất xơ, thúc đẩy nhu động ruột và giảm táo bón. Bắp cải tím thanh nhiệt, giải độc, có đặc tính chống oxy hóa và nuôi dưỡng da. Cháo này bổ âm dưỡng phổi, cấp ẩm và làm mềm da, thanh lọc ruột và giảm táo bón, phục hồi mạnh mẽ làn da khô, xỉn màu và vàng vọt do nắng nóng mùa hè, làm thông thoáng phổi, giúp phổi sạch sẽ và thông suốt, đồng thời cải thiện táo bón, giúp bạn cảm thấy sảng khoái toàn thân, và càng ăn nhiều, da càng trắng sáng.

Nguyên liệu: 40g bắp cải tím, 15g nấm tuyết khô, 40g bột yến mạch ăn liền và 800ml nước.

Cách nấu cháo yến mạch, nấm tuyết và bắp cải tím

Bước 1: Ngâm nấm tuyết khô trong 1 tiếng trước, cắt bỏ phần cuống cứng ở gốc rồi xé thành từng miếng nhỏ. Điều này sẽ giúp nấm dễ dàng tiết ra chất nhầy và trở nên mềm, dễ nhai hơn. Rửa bắp cải tím với nước muối và cắt thành từng miếng. Bột yến mạch ăn liền không cần ngâm và có thể để nguyên không cần rửa.

Bước 2: Cho nấm tuyết, bắp cải tím và yến mạch vào máy nấu sữa hạt, thêm nước vừa đủ. Chọn chế độ nấu cháo, xay cho đến khi các nguyên liệu hoà quyện và đặc sệt. Sau khi chương trình kết thúc, khuấy đều, ăn khi còn ấm, món ăn sẽ có kết cấu mịn và mềm.

Trên đây là 4 công thức món cháo với cách nấu cực nhanh gọn khi bạn dùng chiếc máy làm sữa hạt. Bí quyết nằm ở chất anthocyanin trong bắp cải tím. Đây là chất chống oxy hóa cực mạnh, mạnh gấp 20 lần vitamin C và gấp 50 lần vitamin E! Chúng giúp chống lại các gốc tự do gây lão hóa da. Kết hợp với vitamin C và chất xơ tự nhiên có trong bắp cải tím, nó giống như một liệu trình chăm sóc da "từ trong ra ngoài", giúp làm sáng da và cải thiện tình trạng da xỉn màu một cách dần dần. Do đó, luân phiên ăn 4 món cháo này vào bữa sáng sẽ giúp thanh nhiệt phổi, giảm ho khan, kích thích nhu động ruột, làm cho da ẩm mịn và trắng sáng.