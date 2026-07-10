Được ca tụng là loại "quả vàng" cho sức khỏe, thế nhưng sự thật thì cà chua có thể là "thuốc" cũng có thể là "độc" tùy vào cách bạn ăn.

Câu chuyện của dì Trương, 61 tuổi (Trung Quốc) là một bài học cảnh tỉnh đắt giá cho những người thích ăn cà chua.

Dì vốn mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, nghe nói cà chua ít đường và tốt cho mạch máu, dì bắt đầu ăn liên tục cà chua bi sống khi bụng đói mỗi ngày. Dì cũng thường xuyên làm món trứng bác với cà chua cho bữa chính. Dì Truơng đinh ninh ăn càng nhiều cà chua thì lượng đường trong máu sẽ được kiểm soát tốt mà không cần dùng nhiều thuốc.

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Tuy nhiên, sau nửa năm, kết quả khám sức khỏe khiến dì rụng rời. Lượng đường trong máu lúc đói tiếp tục tăng cao. Chức năng tuyến tụy suy giảm nghiêm trọng. Thậm chí dì còn xuất hiện biến biến chứng bệnh võng mạc nhẹ. Các bác sĩ điều trị đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân gốc rễ nằm ở chính thói quen ăn cà chua sai cách của dì. Dì khóc trong ngỡ ngàng và ân hận.

"Kho báu" dinh dưỡng vượt trội từ quả cà chua

Trong chế độ dinh dưỡng, cà chua hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu siêu thực phẩm nhờ bảng thành phần vô cùng đắt giá. Loại quả này sở hữu hàm lượng lycopene vượt trội. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, hỗ trợ bảo vệ thành mạch, hạ cholesterol xấu và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hay một số bệnh ung thư.

Bên cạnh đó, cà chua chín còn là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch, kích thích sản sinh collagen làm đẹp da. Lượng kali và folate trong cà chua hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ hệ thần kinh và tim mạch hoạt động ổn định. Đặc biệt, vitamin A và beta-carotene trong quả chín đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực khỏe mạnh, chống mỏi mắt.

Tuy nhiên, dù bổ dưỡng đến đâu, việc tiêu thụ không đúng cách vẫn có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Dưới đây là những điều cấm kỵ khi ăn cà chua mà càng thích loại quả này bạn càng cần nắm rõ:

1. Thích ăn cà chua xanh hoặc chưa chín kỹ

Đây là sai lầm nguy hiểm nhất đối với tính mạng con người khi tiêu thụ loại quả này. Cà chua chưa chín hoàn toàn chứa một lượng lớn alkaloid độc hại, cụ thể là solanine và tomatine. Khi ăn cà chua xanh, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được vị đắng chát đặc trưng ở khoang miệng.

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Việc cơ thể hấp thụ chất solanine từ cà chua xanh, ương có thể kích hoạt các triệu chứng ngộ độc thực phẩm cấp tính như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt và tiết nhiều nước bọt. Chỉ khi quả chín đỏ hoàn toàn, các độc tố này mới bị phân hủy hoàn toàn và không còn gây hại cho cơ thể. Ăn lượng nhỏ lâu ngày chưa ngộ độc ngay cũng có thể tích tụ độc tố trong cơ thể và gây hại cho nhiều cơ quan nội tạng, nhất là gan.

2. Ăn cà chua khi bụng đói

Nhiều người có thói quen ăn sống cà chua khi đói để giảm cảm giác thèm ăn hay nghĩ r ằng giảm cân tốt hơn, tốt cho tiêu hóa. Tuy nhiên, trong cà chua có chứa một lượng đường fructose nhất định. Khi dạ dày đang trống rỗng, fructose sẽ được cơ thể hấp thụ một cách nhanh chóng. Điều này tạo ra một sự tăng đột biến nhỏ về lượng đường trong máu, liên tục kích thích mạnh mẽ và bắt tuyến tụy phải làm việc quá tải để tiết insulin.

Đối với những người vốn có chức năng tuyến tụy đã suy giảm như bệnh nhân tiểu đường, thói quen này sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa và tổn thương tế bào tuyến tụy, làm giảm dần hiệu quả của các loại thuốc điều trị. Điều này càng nghiêm trọng với những loại cà chua có vị ngọt đậm như cà chua bi.

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3. Nấu cà cua bằng nồi nhôm hoặc nồi gang

Cà chua là một loại thực phẩm có tính acid rất cao do chứa nhiều acid citric và acid malic. Khi đun nấu cà chua trong các loại nồi bằng chất liệu nhôm hoặc gang, các acid này sẽ phản ứng mạnh mẽ với bề mặt kim loại, làm giải phóng các ion kim loại vào thức ăn.

Điều này không chỉ làm thay đổi hương vị, làm biến chất món ăn mà còn khiến cơ thể tích tụ kim loại nặng qua thời gian. Nó trực tiếp gây kích ứng nghiêm trọng cho niêm mạc dạ dày và làm tăng gánh nặng đào thải độc tố lên gan, thận.

4. Kết hợp cà chua cùng thực phẩm giàu enzyme phân hủy

Rất nhiều người có thói quen trộn salad cà chua chung với dưa chuột (dưa leo) hoặc cà rốt. Đây là một sai lầm y khoa tai hại. Trong dưa chuột và cà rốt có chứa một lượng lớn enzyme catabolic (gọi là vitamin C oxidase).

Khi tiếp xúc với cà chua, enzyme này sẽ phá hủy hoàn toàn cấu trúc và triệt tiêu hàm lượng vitamin C dồi dào có trong cà chua. Việc kết hợp này khiến cơ thể không hấp thụ được chất dinh dưỡng, ngược lại còn dễ gây ra tình trạng lên men trong đường ruột, dẫn đến chứng đầy hơi, khó tiêu và đau bụng âm ỉ.

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Bên cạnh những cấm kỵ trong cách chế biến, nhóm người dưới đây cũng cần tuyệt đối cẩn trọng hoặc hạn chế tối đa việc ăn cà chua để bảo vệ cơ thể:

- Bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính cần tránh xa loại quả này do hàm lượng kali và oxalate rất cao, dễ gây sỏi thận và làm rối loạn nhịp tim đột ngột.

- Những người đang bị viêm loét dạ dày hoặc trào ngược dịch vị cũng nên hạn chế ăn vì lượng axit citric và axit malic dồi dào trong cà chua sẽ bào mòn niêm mạc, kích thích sinh axit gây ợ nóng và đau thượng vị dữ dội.

- Ngoài ra, người đang bị tiêu chảy, viêm đại tràng cấp tính hoặc bệnh nhân gút cũng được các bác sĩ khuyến cáo nên cắt giảm cà chua khỏi thực đơn để tránh làm bùng phát các cơn đau khớp cấp và gây kích ứng đường ruột nghiêm trọng.

Nguồn và ảnh: Sohu, MSN