Ra mồ hôi liên tục gây hại tim, cơ thể kiệt sức: Bác sĩ khuyên bổ sung ngay 5 thực phẩm màu đỏ

Theo các chuyên gia, vào mùa hè, việc đổ quá nhiều mồ hôi cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, cần bổ sung những dưỡng chất cần thiết để phục hồi.

Nhiều người cho rằng ra nhiều mồ hôi trong mùa hè là dấu hiệu cơ thể đang "thải độc" hoặc thích nghi tốt với thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đổ mồ hôi quá mức không chỉ khiến cơ thể mất nước mà còn làm thất thoát các chất điện giải quan trọng như natri, kali và magie. Nếu không được bù đắp kịp thời, tình trạng này có thể khiến cơ thể mệt mỏi, tụt huyết áp, tim đập nhanh, thậm chí làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền.

Ở góc nhìn của Đông y, mùa hè cũng là thời điểm cần đặc biệt chú trọng chăm sóc trái tim. Theo học thuyết Ngũ hành, mùa hè thuộc hành Hỏa, tương ứng với tạng Tâm. Vì vậy, nguyên tắc dưỡng sinh trong giai đoạn này không chỉ là giải nhiệt mà còn phải dưỡng tâm, bổ khí huyết, bảo vệ tân dịch và ổn định tinh thần.

Bác sĩ Đông y Khâu Nhã San, công tác tại Phòng khám Đông y Mã Quang (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết nhiều loại thực phẩm màu đỏ có thể hỗ trợ nuôi dưỡng khí huyết, cải thiện tuần hoàn và giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết oi bức.

Vì sao đổ mồ hôi nhiều lại khiến tim làm việc vất vả hơn?

Theo y học hiện đại, mồ hôi chủ yếu là nước nhưng cũng chứa nhiều chất điện giải, đặc biệt là natri. Khi cơ thể mất quá nhiều nước, thể tích tuần hoàn sẽ giảm, khiến tim phải co bóp mạnh và nhanh hơn để duy trì lưu lượng máu đến các cơ quan.

Đây là lý do nhiều người sau khi ở ngoài trời nắng lâu thường xuất hiện các biểu hiện như: Tim đập nhanh, chóng mặt, hoa mắt, mệt lả, khó tập trung, chuột rút. Trong trường hợp mất nước nghiêm trọng, nguy cơ sốc nhiệt hoặc kiệt sức vì nóng cũng tăng lên đáng kể.

Ở góc nhìn Đông y, cuốn Hoàng Đế Nội Kinh có ghi: "Mùa hè thông với Tâm, tâm ứng với màu đỏ". Vào mùa hè, dương khí của cơ thể bốc lên mạnh, khí huyết dễ phát tán ra ngoài thông qua việc tiết mồ hôi. Nếu mồ hôi ra quá nhiều sẽ làm hao tổn khí và tân dịch, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của tim, gây hồi hộp, mất ngủ, tâm trạng dễ cáu gắt và ăn uống kém.

Chính vì vậy, Đông y khuyến khích tăng cường các thực phẩm màu đỏ trong thực đơn mùa hè nhằm hỗ trợ nuôi dưỡng tim và bù đắp phần khí huyết đã hao hụt.

1. Táo tàu - "Thuốc bổ" tự nhiên giúp dưỡng huyết, ngủ ngon

Táo tàu từ lâu đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc Đông y. Theo bác sĩ Khâu Nhã San, táo tàu có vị ngọt, tính ôn, giúp bổ trung ích khí, dưỡng huyết, an thần và điều hòa chức năng tỳ vị.

Một số nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy táo tàu chứa nhiều polyphenol, flavonoid, vitamin C cùng các chất chống oxy hóa có khả năng giảm stress oxy hóa, hỗ trợ miễn dịch và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Loại quả này đặc biệt phù hợp với những người mùa hè ăn uống kém, mất ngủ hoặc thường xuyên cảm thấy mệt mỏi sau khi ra nhiều mồ hôi.

2. Kỷ tử - Bổ sung chất chống oxy hóa và dưỡng âm

Kỷ tử nổi tiếng nhờ hàm lượng zeaxanthin, carotenoid, polysaccharide cùng nhiều axit amin thiết yếu. Theo Đông y, kỷ tử thiên về công dụng dưỡng âm, bổ huyết và hỗ trợ phục hồi phần tân dịch bị hao hụt do nắng nóng.

Việc kết hợp kỷ tử với trà hoặc cháo cũng là cách được nhiều chuyên gia khuyến khích để giúp cơ thể phục hồi sau những ngày nhiệt độ cao.

3. Đậu đỏ - Giàu chất xơ, kali và giúp giảm cảm giác nặng nề trong mùa nóng

Đậu đỏ không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn là nguồn cung cấp protein thực vật, chất xơ, folate, sắt và kali khá dồi dào. Theo Đông y, đậu đỏ giúp thanh nhiệt, lợi thủy, trừ thấp và giảm phù.

Trong khi đó, y học hiện đại cho rằng lượng kali trong đậu đỏ góp phần cân bằng điện giải, hỗ trợ điều hòa huyết áp và chức năng tim mạch.

Đây cũng là món ăn thích hợp với những người phải ngồi nhiều, đứng lâu hoặc thường xuyên bị phù nhẹ ở chân trong mùa hè.

4. Táo - Bổ sung nước và chất xơ giúp cơ thể dịu mát hơn

Táo chứa khoảng 85% là nước, đồng thời giàu pectin - một loại chất xơ hòa tan có lợi cho hệ tiêu hóa. Theo Đông y, táo giúp sinh tân dịch, giải khát, kiện tỳ, hòa vị và làm dịu cảm giác khô miệng sau khi đổ nhiều mồ hôi.

Bên cạnh đó, flavonoid trong táo cũng được nhiều nghiên cứu ghi nhận có lợi cho sức khỏe tim mạch nhờ khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ giảm viêm.

5. Cherry - Bổ khí huyết nhưng không nên ăn quá nhiều

Cherry là loại trái cây mùa hè được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh và giàu dưỡng chất. Theo Đông y, cherry có tính ôn, giúp bổ khí huyết, cải thiện tình trạng tay chân lạnh, da xanh xao và cơ thể thiếu sức sống.

Dưới góc độ dinh dưỡng, cherry chứa anthocyanin - nhóm sắc tố tạo nên màu đỏ đặc trưng. Đây là chất chống oxy hóa mạnh có khả năng giảm viêm, hỗ trợ phục hồi cơ bắp sau vận động và góp phần bảo vệ tim mạch.

Tuy nhiên, do có hàm lượng đường tự nhiên tương đối cao và tính ôn, bác sĩ Khâu Nhã San khuyến cáo chỉ nên ăn khoảng 5-10 quả mỗi lần, ưu tiên ăn vào ban ngày.

Những người thường xuyên bị nhiệt miệng, nổi mụn hoặc có cơ địa nóng trong không nên ăn quá nhiều.

Muốn khỏe trong mùa hè, đừng chỉ chăm chăm uống nước

Các chuyên gia cho rằng, ngoài việc bổ sung đủ nước, mọi người cũng cần chú ý bù điện giải hợp lý, ngủ đủ giấc và tránh vận động cường độ cao vào thời điểm nắng gắt từ 10-16 giờ.

Bác sĩ Khâu Nhã San khuyến nghị nên ngủ trưa khoảng 20-30 phút, tập thể dục vào sáng sớm hoặc chiều mát với các bộ môn nhẹ như đi bộ, yoga, đạp xe chậm hay kéo giãn cơ. Đồng thời, hạn chế thức khuya vì điều này vừa làm cơ thể khó phục hồi sau khi mất nước, vừa khiến tim và hệ thần kinh phải hoạt động nhiều hơn.

Các chuyên gia cũng lưu ý, thực phẩm màu đỏ không phải là "thuốc bổ tim" hay có thể thay thế điều trị bệnh tim mạch. Việc bổ sung các thực phẩm này chủ yếu mang ý nghĩa hỗ trợ chế độ ăn uống cân bằng theo quan điểm Đông y kết hợp với dinh dưỡng hiện đại. Để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng, điều quan trọng vẫn là uống đủ nước, ăn đa dạng thực phẩm, duy trì lối sống điều độ và theo dõi các dấu hiệu bất thường của cơ thể để được thăm khám kịp thời.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: HK01)