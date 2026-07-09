Nghiên cứu trên 300.000 người tìm ra loại quả rẻ bèo là "bạn tốt" của tim, "thần dược" sống thọ: Chợ Việt rất nhiều

Chắc chắn rất nhiều người sẽ phải bất ngờ khi biết loại trái cây được chứng minh là tốt nhất cho tim mạch, tuổi thọ này lại vô cùng quen thuộc và có giá rẻ bèo.

Mới đây, một nghiên cứu quy mô lớn được công bố trên tạp chí khoa học dinh dưỡng danh tiếng Food & Function đã chứng minh lợi ích vượt trội của hợp chất flavanol đối với sức khỏe con người. Các nhà khoa học đã phân tích sâu dữ liệu chế độ ăn uống của hơn 30.000 người tại Mỹ và Anh. Kết quả cho thấy việc bổ sung nhóm thực phẩm giàu hợp chất này vào thực đơn hằng ngày giúp phòng ngừa bệnh tim mạch vô cùng hiệu quả.

Bổ sung trái cây giàu hợp chất flavanol rất tốt cho tim mạch (Ảnh minh họa)

Điều cốt lõi là bạn không cần ăn lượng quá nhiều để đạt hiệu quả tối ưu. Mỗi người chỉ cần duy trì nạp đủ 500mg flavanol mỗi ngày thông qua các loại trái cây phù hợp. Thói quen nhỏ này đã đủ để bảo vệ hệ tuần hoàn, tăng cường tuổi thọ và ngăn ngừa hàng loạt biến chứng tim mạch nguy hiểm.

Quả mận dẫn đầu danh sách thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ

Các nhà dinh dưỡng học tham gia nghiên cứu nhấn mạnh hàm lượng flavanol có sự chênh lệch rất lớn giữa các loại rau củ quả. Tại Việt Nam, nhóm thực phẩm giàu chất này vô cùng quen thuộc, giá thành rẻ và có thể tìm thấy ở bất kỳ khu chợ dân sinh nào.

Trong danh sách các nguồn thực phẩm cung cấp flavanol hàng đầu, quả mận đã xuất sắc đứng ở vị trí quán quân nhờ hàm lượng đậm đặc vượt trội. Xếp sau quả mận lần lượt là các loại quả quen thuộc khác bao gồm quả nam việt quất, quả mâm xôi, trà xanh, quả anh đào và táo tây.

Loại thực phẩm Định lượng khẩu phần Hàm lượng Flavanol Quả mận 1 quả cỡ trung bình 450mg Quả nam việt quất 250g 300mg Quả mâm xôi 200g 250mg Trà xanh 250ml 200mg Quả anh đào 400g 130mg Quả táo tây 1 quả cỡ trung bình 110mg

Tại sao quả mận lại là "bạn tốt" của tim mạch và tuổi thọ?

Phân tích sâu về cơ chế sinh học, Chuyên gia dinh dưỡng Scott Keatley tại thành phố New York (Mỹ) cho biết, flavanol trong quả mận sở hữu đặc tính chống oxy hóa cực mạnh. Một quả mận cỡ trung bình có thể cung cấp tới 450 mg flavanol, giúp bạn lấp đầy 90% nhu cầu tiêu chuẩn của cơ thể trong cả ngày chỉ với một lần ăn.

Đứng đầu danh sách trái cây giàu hợp chất flavanol là loiaj quả rất quen với nvuowif Việt (Ảnh minh họa)

Khi đi vào cơ thể, hợp chất flavanol đặc trưng của quả mận hoạt động như một máy quét tự nhiên trong lòng mạch. Chúng kích thích cơ thể sản sinh nitric oxide tự nhiên để làm giãn nở các mạch máu, từ đó hỗ trợ điều hòa huyết áp tức thì. Hoạt chất này cũng ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol xấu, triệt tiêu tận gốc các mảng xơ vữa bám vào thành mạch và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ nguy hiểm.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa flavanol và hàm lượng kali dồi dào trong quả mận tạo ra một màng bảo vệ kép cho cơ tim. Kali giúp đào thải lượng natri dư thừa qua đường nước tiểu, làm giảm áp lực thẩm thấu lên hệ tuần hoàn. Lượng chất xơ hòa tan pectin cùng các polyphenol khác trong quả mận còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tiêu mỡ nội tạng và duy trì nhịp tim luôn ở mức ổn định ổn định.

Lưu ý quan trọng khi tiêu thụ để tối ưu hóa sức khỏe

Dù trái cây mang lại giá trị lớn cho sức khỏe nhưng việc ăn sai cách có thể làm giảm đáng kể công dụng của chúng. Chuyên gia dinh dưỡng Sandra Zhang tại Trung tâm Y tế Tufts (Mỹ) khuyến cáo người dân nên đa dạng hóa thực đơn để cơ thể hấp thụ trọn vẹn các polyphenol khác nhau.

Đối với quả mận hoặc táo tây, bạn nên ăn trực tiếp cả vỏ sau khi đã rửa sạch kỹ càng, vì phần vỏ là nơi tập trung nồng độ flavanol cao nhất. Cần hạn chế tối đa việc ép nước hoặc sấy khô ở nhiệt độ quá cao vì quá trình này sẽ làm biến tính vitamin C và triệt tiêu bớt lượng chất xơ hòa tan quý giá.

Mận tuy tốt nhưng không phải ăn bao nhiêu cũng được (Ảnh minh họa)

Khi sử dụng trà xanh để bổ sung flavanol, bạn nên uống trà nguyên chất không đường. Các loại trà thảo mộc thông thường hầu như không chứa flavanol nên không mang lại hiệu quả tương tự cho tim mạch. Bạn cũng tránh ăn trái cây vô tội vạ vào buổi tối muộn để ngăn ngừa tình trạng tích tụ đường fructose gây quá tải cho gan.

Đặc biệt, dù là quán quân về tốt cho tim mạch nhưng quả mận cũng không phù hợp với tất cả mọi người. Có một số nhóm đối tượng cần thận trọng khi ăn mận:

- Người có hệ tiêu hóa yếu: Bệnh nhân viêm loét dạ dày, đau dạ dày cấp tính không nên ăn mận lúc đói do lượng axit tự nhiên có thể gây xót ruột, kích ứng niêm mạc.

- Bệnh nhân suy thận hoặc sỏi thận: Quả mận chứa hàm lượng oxalate nhất định, có thể làm tăng gánh nặng lọc cho thận và dễ tạo sỏi nếu tiêu thụ quá nhiều.

- Người có cơ địa nóng trong: Ăn mận quá liều lượng dễ gây ra các triệu chứng nóng trong người, nổi mụn nhọt hoặc nhiệt miệng.

Người khỏe mạnh cũng đừng quan quá nhiều mận, chỉ nên ăn từ 4 đến 5 quả mỗi ngày để nạp đủ lượng flavanol thiết yếu cho hệ tuần hoàn mà không gây quá tải cho hệ tiêu hóa. Tuyệt đối không nên ăn mận chung với hạnh nhân hoặc các loại hải sản chứa nhiều canxi vì lượng oxalate trong mận sẽ cản trở hấp thụ dưỡng chất và dễ gây kết tủa sỏi thận.

Nguồn và ảnh: News Yahoo, Food & Function