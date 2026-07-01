Huyền Baby gây sốt khi sang tận Mỹ để nhìn Messi rõ nhất, vòng eo mẹ 2 con khiến gái 18 còn e dè: Nhờ 4 thói quen chuẩn khoa học

Huyền Baby chưa từng chia sẻ bí quyết giảm cân thần tốc hay chế độ ăn kiêng khắc nghiệt để có vòng eo như vậy.

Mỗi lần xuất hiện, Huyền Baby lại khiến mạng xã hội bàn tán bởi ngoại hình trẻ trung khó tin. Mới đây, trong chuyến sang Mỹ xem Lionel Messi thi đấu, bà mẹ hai con tiếp tục gây chú ý với vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn và đôi chân nuột nà. Không ít người nhận xét body của cô thậm chí còn "ăn đứt" nhiều cô gái 18, đôi mươi.

Điều đáng nói là Huyền Baby chưa từng chia sẻ bí quyết giảm cân thần tốc hay chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Theo những gì cô từng tiết lộ, vóc dáng hiện tại đến từ lối sống duy trì nhiều năm, với 4 thói quen đều được khoa học đánh giá có lợi cho sức khỏe và quá trình chống lão hóa.

1. Không giảm cân bằng cách nhịn ăn

Đầu năm 2024, Huyền Baby từng cho biết cân nặng tăng lên khoảng 50kg sau kỳ nghỉ Tết. Thay vì ép cân hay cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, cô lựa chọn quay lại lịch tập luyện đều đặn để cơ thể săn chắc hơn.

Theo các chuyên gia, đây cũng là cách giảm mỡ bền vững hơn. Cân nặng chỉ phản ánh một phần tình trạng cơ thể, trong khi tỷ lệ mỡ, khối cơ và sức khỏe chuyển hóa mới là những yếu tố quan trọng. Việc nhịn ăn quá mức có thể khiến cơ thể mất cơ, làm chậm quá trình trao đổi chất và khiến cân nặng dễ tăng trở lại.

2. Kết hợp gym, pilates và yoga để giữ cơ thể trẻ lâu

Thay vì chỉ tập một bộ môn, Huyền Baby duy trì song song gym, pilates và yoga.

Mỗi hình thức mang đến một lợi ích khác nhau. Gym giúp tăng khối cơ và thúc đẩy trao đổi chất. Pilates cải thiện sức mạnh vùng cơ trung tâm, giúp vòng eo gọn và vóc dáng cân đối hơn. Yoga tăng độ dẻo dai, cải thiện khả năng giữ thăng bằng, đồng thời giảm căng thẳng.

Đây cũng là lý do các chuyên gia khuyến khích người trưởng thành kết hợp nhiều hình thức vận động thay vì chỉ chạy bộ hoặc tập tạ đơn thuần. Không chỉ giúp cơ thể săn chắc hơn, việc duy trì khối cơ còn làm chậm quá trình lão hóa, giảm nguy cơ béo bụng và các bệnh chuyển hóa sau tuổi 30.

3. Bữa sáng đủ chất thay vì bỏ bữa để giữ dáng

Một điểm đáng chú ý khác trong lối sống của Huyền Baby là bữa sáng. Cô thường lựa chọn những thực phẩm quen thuộc như bánh mì nguyên cám, trứng, quả bơ, rong biển và cà chua.

Dưới góc độ dinh dưỡng, đây là bữa ăn khá cân bằng. Trứng cung cấp protein chất lượng cao, giúp bảo toàn khối cơ và tạo cảm giác no lâu. Bánh mì nguyên cám chứa carbohydrate hấp thu chậm và nhiều chất xơ hơn bánh mì trắng, giúp ổn định đường huyết.

Trong khi đó, bơ là nguồn chất béo không bão hòa tốt cho tim mạch và làn da, còn cà chua giàu lycopene - một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết không có thực phẩm nào có thể "trẻ hóa" cơ thể ngay lập tức. Tuy nhiên, chế độ ăn giàu protein, chất xơ và chất chống oxy hóa sẽ tạo điều kiện để cơ thể tổng hợp collagen tốt hơn, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng và làm chậm lão hóa.

4. Tập luyện không chỉ để đẹp dáng mà còn giúp đẹp da

Không chỉ body, làn da căng khỏe của Huyền Baby cũng là điều nhiều người ngưỡng mộ.

Theo các nghiên cứu, vận động thường xuyên giúp tăng lưu lượng máu đến da, đưa nhiều oxy và dưỡng chất đến tế bào hơn. Hoạt động thể chất còn góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm stress và giảm tình trạng viêm mạn tính - những yếu tố có liên quan mật thiết đến tốc độ lão hóa.

Nói cách khác, việc tập luyện đều đặn không chỉ giúp giữ vòng eo hay vóc dáng săn chắc mà còn mang lại vẻ ngoài tươi tắn và khỏe mạnh hơn.

Điều đáng học ở Huyền Baby không chỉ là "body đẹp"

Ở tuổi ngoài 35, cơ thể bắt đầu mất dần khối cơ, tốc độ trao đổi chất chậm hơn và mỡ bụng dễ tích tụ hơn trước. Vì vậy, việc giữ được vóc dáng săn chắc như Huyền Baby không đến từ may mắn hay một phương pháp giảm cân thần kỳ, mà là kết quả của những thói quen được duy trì trong thời gian dài.

Thay vì cố ép cân trong vài tuần, các chuyên gia khuyến khích xây dựng lối sống bền vững: tập luyện đều đặn, ưu tiên các bài tập tăng cơ, ăn đủ protein và bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Đây cũng là nền tảng giúp duy trì vóc dáng, bảo vệ sức khỏe chuyển hóa và làm chậm quá trình lão hóa theo thời gian.

Có thể không phải ai cũng sở hữu ngoại hình như Huyền Baby, nhưng những nguyên tắc cô theo đuổi lại là điều hầu hết mọi người đều có thể áp dụng để khỏe mạnh và trẻ lâu hơn.

(Ảnh: FB)