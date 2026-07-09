Người phụ nữ 36 tuổi gãy cổ chỉ vì một cái ngáp

Một cái ngáp tưởng chừng vô hại vào buổi sáng đã biến thành cơn ác mộng đối với người phụ nữ 36 tuổi. Chỉ trong vài giây, cô phải đối mặt với chấn thương cột sống cổ nghiêm trọng.

Câu chuyện về người phụ nữ 36 tuổi bị gãy cổ sau một cái ngáp tưởng chừng bình thường bất ngờ thu hút sự chú ý.

Một phụ nữ 36 tuổi tại Milton Keynes, Vương quốc Anh, đã trải qua tai nạn hy hữu khi một hành động tưởng chừng vô hại là ngáp vào buổi sáng lại khiến cô bị tổn thương nghiêm trọng ở cột sống cổ, phải nhập viện cấp cứu và phẫu thuật khẩn cấp.

Người phụ nữ này là Hayley Black. Sự việc xảy ra vào năm 2016, khi cô đang chăm sóc con gái mới sinh Amelia. Trong một buổi sáng bình thường, sau khi nhìn thấy con gái ngáp, Hayley vô thức vươn người và ngáp theo. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô bất ngờ cảm nhận một cơn đau dữ dội như dòng điện chạy khắp cơ thể.

Cánh tay của Hayley bị kẹt ở tư thế giơ lên và cô không thể hạ xuống vì mỗi chuyển động đều gây ra cảm giác đau đớn tột cùng. Nhận thấy tình trạng bất thường, cô lập tức nhờ chồng là Ian, 39 tuổi, gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Ban đầu, kết quả kiểm tra không cho thấy dấu hiệu tổn thương rõ ràng khiến các bác sĩ gặp khó khăn trong việc xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, do cơn đau kéo dài và ngày càng nghiêm trọng, Hayley tiếp tục được thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu.

Kết quả cho thấy hai đốt sống cổ C6 và C7 của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng, bị dịch chuyển về phía trước cột sống. Các bác sĩ cảnh báo đây là chấn thương nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tủy sống và đe dọa khả năng vận động của cô. Trước ca phẫu thuật, Hayley được thông báo chỉ có khoảng 50% cơ hội hồi phục hoàn toàn.

May mắn, ca mổ diễn ra thành công, giúp ổn định lại cột sống và ngăn nguy cơ liệt vĩnh viễn. Tuy nhiên, cuộc sống của Hayley sau đó vẫn chịu nhiều ảnh hưởng. Cô phải sử dụng xe lăn trong sáu tháng, tập đi lại từ đầu và tiếp tục đối mặt với những cơn đau kéo dài do tổn thương thần kinh.

Ngoài những cơn đau ở cổ, lưng và cánh tay, Hayley còn mắc chứng đau xơ cơ – một tình trạng gây đau mãn tính. Cô cũng để lại một vết sẹo do quá trình phẫu thuật và phải dùng thuốc thường xuyên để kiểm soát triệu chứng.

Nhiều năm sau tai nạn, Hayley chia sẻ rằng cô vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi ngáp hoặc vươn người. Cô gọi đây là "một tai nạn kỳ lạ" đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

Dù phải sống chung với những di chứng lâu dài, Hayley vẫn cảm thấy may mắn vì có thể duy trì khả năng vận động và tự chủ trong cuộc sống. Câu chuyện của cô sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực và tinh thần vượt qua biến cố của người phụ nữ này.

Năm 2025, Hayley Black chia sẻ lại câu chuyện hy hữu của mình trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Dù tai nạn xảy ra từ năm 2016, những chia sẻ về khoảnh khắc sinh tử sau một cái ngáp tưởng chừng bình thường đã khiến nhiều người bất ngờ và đồng cảm với hành trình hồi phục đầy khó khăn của cô.