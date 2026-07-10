Người đàn ông 65 tuổi ngâm chân bằng nước muối mỗi tối, 5 tháng sau, trong một lần khám sức khỏe, bác sĩ đã hết lời khen ngợi

Sau khi chú Trần 65 tuổi nghỉ hưu, ông gặp phải hai vấn đề nhỏ: chân luôn lạnh vào mùa thu đông và không thể giữ ấm suốt đêm. Đồng thời, quanh năm anh khó ngủ. Anh ta chỉ có thể ngủ sau khi nằm trên giường một hoặc hai giờ. Thỉnh thoảng bé sẽ bị đau nhức và sưng nhẹ ở bắp chân.

Không phải thực phẩm chức năng đắt tiền hay liệu pháp chăm sóc sức khỏe cầu kỳ, một người đàn ông 65 tuổi chỉ duy trì thói quen ngâm chân bằng nước muối ấm mỗi tối trong suốt 5 tháng. Đến kỳ khám sức khỏe định kỳ, những thay đổi tích cực trên cơ thể khiến bác sĩ phải dành lời khen và khuyến khích ông tiếp tục duy trì.

Tuy nhiên, liệu nước muối thực sự có "thần kỳ" như nhiều lời truyền miệng hay lợi ích chủ yếu đến từ việc ngâm chân bằng nước ấm?

Từ chứng mất ngủ, chân lạnh đến một thói quen duy trì suốt nhiều tháng

Sau khi nghỉ hưu, ông Trần (65 tuổi) bắt đầu gặp nhiều vấn đề thường thấy ở người cao tuổi. Dù đã đi tất dày vào mùa lạnh, bàn chân vẫn luôn lạnh buốt về đêm. Việc ngủ cũng trở nên khó khăn hơn, có khi mất hơn một giờ mới có thể chợp mắt.

Bên cạnh đó, ông thường xuyên cảm thấy bắp chân mỏi, cổ chân hơi sưng sau khi đi bộ hoặc đứng lâu.

Trong một lần gặp lại bạn cũ, ông được chia sẻ mẹo ngâm chân bằng nước muối loãng trước khi đi ngủ. Ban đầu ông không đặt nhiều kỳ vọng, nhưng vì cách thực hiện đơn giản, gần như không tốn kém nên quyết định thử.

Mỗi tối, ông pha một chậu nước khoảng 38-40 độ C, cho thêm một lượng nhỏ muối hạt rồi ngâm chân khoảng 20 phút trước khi đi ngủ.

Điều quan trọng nhất là ông duy trì đều đặn mỗi ngày trong suốt 5 tháng.

Kết quả khám sức khỏe khiến chính bác sĩ cũng ghi nhận sự thay đổi

Trong lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ nhận thấy một số chỉ số của ông đã cải thiện so với trước.

Theo bài viết gốc, tình trạng tuần hoàn chi dưới tốt hơn, hiện tượng phù nhẹ ở chân giảm rõ rệt. Ông cũng cho biết chất lượng giấc ngủ được cải thiện đáng kể, thời gian đi vào giấc ngủ ngắn hơn và ít thức giấc giữa đêm hơn.

Sau khi hỏi kỹ về chế độ sinh hoạt, bác sĩ phát hiện ông không sử dụng thêm thuốc bổ hay thực phẩm chức năng đặc biệt nào. Thay đổi lớn nhất chỉ là việc duy trì ngâm chân nước muối mỗi tối.

Bác sĩ đánh giá đây là một thói quen tốt, dễ thực hiện và phù hợp để tiếp tục duy trì nếu không có chống chỉ định.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng cảnh báo rằng mặc dù ngâm chân nước muối có lợi cho sức khỏe, nhưng 90% người thực hiện sai cách. Ngâm chân trong nước muối đậm đặc thực tế có thể làm tổn thương mạch máu và da.

Ngâm chân nước muối tốt hay xấu?

Ngâm chân là phương pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà dễ thực hiện và tiết kiệm chi phí nhất dành cho người trung niên và người cao tuổi. Bàn chân có nhiều dây thần kinh ngoại vi và vùng phản xạ. Ngâm chân trong nước ấm trước khi ngủ có thể giúp thư giãn tinh thần và thể chất, cải thiện tuần hoàn máu ở chi dưới. Thêm một lượng muối thích hợp sẽ càng làm tăng thêm lợi ích cho sức khỏe, một điểm phù hợp với sự đồng thuận lâm sàng và khoa học trong nước.

Trong liệu pháp ăn uống của Y học cổ truyền Trung Quốc (TCM), muối được cho là có tác dụng làm mát, thanh huyết, dưỡng ẩm, trừ phong, kháng khuẩn và chống ngứa. Khi kết hợp với ngâm chân nước ấm, hơi ấm của nước cho phép muối nhẹ nhàng thấm vào da chân, giúp mở lỗ chân lông và thúc đẩy tuần hoàn máu khắp cơ thể.

Nó có tác dụng điều trị nhẹ nhàng các vấn đề thường gặp ở người trung niên và người cao tuổi như tuần hoàn ngoại vi kém, tay chân lạnh, ẩm thấp ở chi dưới, và bong tróc, ngứa chân.

Tuy nhiên, có một quan niệm sai lầm tai hại về ngâm chân: Nhiều người tin rằng càng cho nhiều muối thì hiệu quả càng tốt, và họ tùy tiện cho một lượng lớn muối để tạo ra nước muối có nồng độ cao.

Nước muối có nồng độ cao có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên bề mặt da chân, làm tổn thương hàng rào bảo vệ da và gây ra tình trạng khô, nứt nẻ và bong tróc da chân. Nó cũng có thể gây co mạch quá mức ở chân, làm tăng áp lực lên nguồn cung cấp máu cho chi dưới, và có khả năng gây ra sự dao động nhẹ trong huyết áp ở người cao tuổi có huyết áp không ổn định.

Cốt lõi của việc ngâm chân thực sự hiệu quả cho sức khỏe là nước muối nhẹ, nước ấm và thời gian được kiểm soát, thay vì chỉ thêm nhiều muối. Không cần phải trộn nó với các gói thuốc thảo dược Trung Quốc. Chỉ cần thêm nước ấm và một chút muối là đủ đáp ứng nhu cầu sức khỏe hàng ngày của người trung niên và người già.

Dựa trên quan sát sức khỏe lâm sàng tổng quát, người trên 60 tuổi có thể ngâm chân trong nước muối loãng tiêu chuẩn 20 phút trước khi đi ngủ mỗi tối trong vòng 3-5 tháng, cơ thể sẽ thấy những thay đổi tích cực có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều này đặc biệt phù hợp với người trung niên và người già, thể chất suy nhược, giấc ngủ kém.

Ngâm chân thế nào để an toàn?

Cần làm rõ rằng việc ngâm chân trong nước muối là một thói quen chăm sóc sức khỏe hàng ngày và không thể thay thế thuốc điều trị các bệnh mãn tính; nó chỉ có thể giúp cải thiện tình trạng sức khỏe kém.

Dưới đây là 4 mẹo ngâm chân nước muối đúng cách, tốt cho sức khỏe và không gây hại cho cơ thể:

Để có được những lợi ích sức khỏe tương tự như bác Chen mà vẫn tránh được những tác hại của việc ngâm chân, hãy chắc chắn tuân theo 4 hướng dẫn chuyên nghiệp này. Đọc chúng và bạn có thể làm theo ngay – không cần học hỏi gì cả!

Kiểm soát chặt chẽ nồng độ nước muối: Phải là dung dịch nước muối loãng: Với một chậu nước ngâm chân (khoảng 3000ml), chỉ thêm một thìa cà phê muối ăn gạt ngang. Nước muối nên có màu hơi trắng; không nên có vị mặn rõ rệt. Tránh ngâm chân trong nước muối đậm đặc để bảo vệ lớp biểu bì da chân và ngăn ngừa co mạch máu nghiêm trọng.

Kiểm soát nhiệt độ nước: 38℃-40℃, không quá nóng: Người trung niên và người cao tuổi có độ nhạy cảm ở chân giảm. Không nên theo đuổi sự thoải mái của nước quá nóng. Nước quá nóng có thể làm tổn thương da chân và gây thiếu máu tạm thời lên não, dẫn đến chóng mặt và tim đập nhanh. Nước chỉ nên ngập đến mắt cá chân; ngâm mình cho đến khi lưng hơi ấm là lý tưởng.

Thời gian cố định: 15-20 phút là tối ưu: Ngâm chân không nên dưới 10 phút để đạt được hiệu quả lưu thông máu mong muốn; cũng không nên quá 25 phút, vì ngâm quá lâu có thể làm tăng gánh nặng cho tim. Ngâm chân một giờ trước khi đi ngủ là hiệu quả nhất cho sức khỏe và giấc ngủ.

Bốn nhóm người sau đây nên tránh ngâm chân bằng nước muối: Người có vết thương hoặc loét ở chân, giãn tĩnh mạch nặng, kiểm soát đường huyết kém, hoặc bệnh tim mạch nặng nên tránh ngâm chân bằng nước muối để ngăn ngừa tình trạng khó chịu trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, tránh ngâm chân trong vòng nửa giờ sau bữa ăn để tránh ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa.

Duy trì sức khỏe tiết kiệm chi phí không bao giờ nằm ở các sản phẩm sức khỏe đắt tiền, mà là ở những thói quen hàng ngày nhất quán. Ngâm một bát nước muối loãng mỗi tối, không cần mua thêm thực phẩm chức năng, cũng có thể cải thiện các vấn đề sức khỏe thường gặp ở người trung niên và người cao tuổi như tay chân lạnh, mất ngủ và sưng bắp chân sau vài tháng.