Người phụ nữ 30 tuổi bỗng bị đột quỵ giữa đêm dù chỉ số sức khỏe cực đẹp, tất cả là vì 1 thói quen uống nước kéo dài suốt nhiều năm

Cô ngã quỵ xuống đất ngay khi vừa đứng dậy. Kết quả chụp CT khẩn cấp cho thấy mạch máu chính ở bên phải não của cô bị tắc nghẽn, đó là một trường hợp nhồi máu não diện rộng với tỷ lệ tử vong và tàn tật rất cao.

Không bị huyết áp cao, cholesterol cao hay đường huyết cao, không thức khuya, không hút thuốc hay uống rượu quá mức, vóc dáng cân đối... tất cả các chỉ số khám sức khỏe đều đạt tiêu chuẩn, thế nhưng người phụ nữ đột nhiên ngã quỵ và được chẩn đoán là bị đột quỵ thiếu máu cục bộ diện rộng.

Khi các bác sĩ xem xét bệnh án của người phụ nữ Trung Quốc này, họ đều khó tin bởi cô đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm, và huyết áp, đường huyết, mỡ máu đều bình thường; không có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch. Làm sao một người hoàn toàn khỏe mạnh lại có thể bị đột quỵ được?

Nhiều người tin rằng nhồi máu não hay đột quỵ là một căn bệnh nan y chỉ xảy ra ở người già và những người bị tăng huyết áp, tăng lipid máu và tiểu đường, còn người trẻ với sức khỏe tốt sẽ không bao giờ mắc phải. Tuy nhiên, gần đây, số lượng bệnh nhân nhồi máu não trẻ và trung niên ngày càng tăng, hơn một nửa trong số đó không có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tăng lipid máu hoặc tiểu đường. Nguyên nhân gốc rễ không bao giờ là lipid máu hay đường huyết, mà là những thói quen hàng ngày mà mọi người đều mắc phải.

Người phụ nữ nêu trên làm việc trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện. Cô không thức khuya, đi ngủ đúng 11 giờ đêm, tập thể dục đều đặn vào các ngày trong tuần, đã bỏ uống trà sữa và ăn đồ nướng. Cô hoàn toàn không hút thuốc lá hay uống rượu, và ý thức về sức khỏe của cô vượt xa so với bạn bè cùng trang lứa. Thói quen duy nhất cô duy trì trong hơn 10 năm là không bao giờ nhấp từng ngụm nước khi khát, mà thay vào đó uống trực tiếp hơn 500ml nước đá, và không bao giờ uống nước ấm.

Vào mùa hè, khi đổ mồ hôi nhiều, cô uống cạn nửa chai nước khoáng lạnh một hơi; vào mùa đông, khi không khí trong nhà khô hanh, cô uống nước đun sôi để nguội trực tiếp. Cô luôn tin rằng uống nhiều nước giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và làm tan cục máu đông, còn uống nước đá thì sảng khoái và giải nhiệt, nên đó là một thói quen hoàn toàn tốt cho sức khỏe.

Chiều hôm xảy ra vụ việc, cô đang làm thêm giờ và cảm thấy khát nước. Cô đã uống hết một chai nước đá 600ml trong vòng ba phút. Chưa đầy nửa tiếng sau khi đặt chai nước xuống, tay trái cô đột nhiên bị tê liệt và không thể cầm chuột được nữa. Sau đó, lưỡi cô cứng lại và giọng nói trở nên ngọng nghịu.

Cô ngã quỵ xuống đất ngay khi vừa đứng dậy. Kết quả chụp CT khẩn cấp cho thấy mạch máu chính ở bên phải não của cô bị tắc nghẽn, đó là một trường hợp nhồi máu não diện rộng với tỷ lệ tử vong và tàn tật rất cao.

Lưu ý khi uống nước cho cả gia đình

- Ưu tiên uống nước ở nhiệt độ phòng: Tránh uống nước đá trực tiếp trong những ngày hè nóng bức. Khi đổ mồ hôi và cảm thấy nóng, hãy nhấp từng ngụm nước đun sôi để nguội từ từ và tránh uống một hơi. Nước đá không chỉ làm tổn thương các mạch máu trong não mà còn gây kích ứng dạ dày và ruột, làm trầm trọng thêm chứng đau xương khớp và cảm giác lạnh ở người trung niên và người cao tuổi.

- Hãy bổ sung nước cho cơ thể suốt cả ngày, đừng đợi đến khi khát mới uống: Khi thức dậy vào buổi sáng, hãy ngồi xuống một phút và nhấp từng ngụm nhỏ từ 80 đến 120ml nước ấm, không uống quá 300ml một lần; sau khi đi bộ hoặc đi mua sắm, hãy nghỉ ngơi năm phút và bổ sung nước đều đặn, không nên uống nước ngay sau khi tập thể dục.

- Kiểm soát chặt chẽ lượng nước bạn uống mỗi lần: Không uống quá 150ml một lần. Bạn có thể uống lại sau 10 phút. Tổng lượng nước bạn uống trong một ngày nên phù hợp với cân nặng của bạn. Người cao tuổi thiếu cân hoặc có chức năng thận yếu không cần phải ép mình đạt tiêu chuẩn tám ly nước mỗi ngày.

- Khi thức dậy vào ban đêm, hãy uống từng ngụm nhỏ, chỉ vài ngụm mỗi lần. Tránh uống nhiều nước nửa tiếng trước khi đi ngủ để ngăn ngừa sự thay đổi đột ngột về thể tích máu vào ban đêm, điều này có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Nguồn và ảnh: Sohu