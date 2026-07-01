Phạm Băng Băng tái xuất trong Tuần lễ thời trang Paris với vóc dáng không thể rời mắt: Rất chăm ăn món tránh phù nề bảo sao cứ thon thả, nuột nà mãi

Ở tuổi 45, mỹ nhân họ Phạm tự tin diện những thiết kế ôm sát cơ thể, khoe vòng eo thon gọn và bờ vai thanh mảnh, không hề có cảm giác nặng nề hay sưng phù như nhiều phụ nữ cùng độ tuổi.

Tuần lễ Thời trang Paris một lần nữa trở thành sân khấu riêng của Phạm Băng Băng. Chỉ trong vài ngày, nữ diễn viên Trung Quốc liên tục xuất hiện với gần 20 bộ trang phục mang phong cách độc đáo, từ những thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật, thiên nhiên cho tới các bộ cánh đậm chất avant-garde. Mỗi lần xuất hiện, cô đều nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội và các chuyên trang thời trang quốc tế.

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ nằm ở những bộ trang phục "chơi lớn", mà còn là vóc dáng thon thả, săn chắc cùng làn da căng mịn của mỹ nhân họ Phạm. Ở tuổi 45, cô vẫn tự tin diện những thiết kế ôm sát cơ thể, khoe vòng eo gọn gàng và bờ vai thanh mảnh, không hề có cảm giác nặng nề hay sưng phù như nhiều phụ nữ cùng độ tuổi.

Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài ấy là một chế độ ăn uống được duy trì nhiều năm, đặc biệt chú trọng vào việc hạn chế tình trạng phù nề - vấn đề mà chính Phạm Băng Băng từng thừa nhận mình rất dễ gặp phải.

Những thực phẩm giúp Phạm Băng Băng hạn chế phù nề, giữ vóc dáng thanh thoát

Phù nề hay tích nước là tình trạng cơ thể giữ lại quá nhiều dịch trong các mô, khiến khuôn mặt hoặc tay chân trông sưng hơn bình thường. Không ít phụ nữ dù cân nặng không tăng nhiều nhưng vẫn cảm thấy cơ thể nặng nề, quần áo chật hơn chỉ vì tích nước.

Để cải thiện điều này, Phạm Băng Băng thường xuyên bổ sung những thực phẩm có tác dụng hỗ trợ đào thải dịch thừa và duy trì quá trình trao đổi chất.

Đậu đỏ

Đậu đỏ từ lâu đã được nhiều phụ nữ châu Á xem là thực phẩm hỗ trợ giảm phù nề.

Loại hạt này chứa nhiều kali - khoáng chất giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể. Khi lượng natri được kiểm soát tốt hơn, cơ thể cũng hạn chế giữ nước quá mức.

Ngoài ra, đậu đỏ còn giàu chất xơ và protein thực vật, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng mà vẫn cung cấp đủ năng lượng.

Nước lúa mạch

Nước lúa mạch là thức uống xuất hiện khá thường xuyên trong thực đơn của Phạm Băng Băng.

Lúa mạch chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin nhóm B cùng chất xơ hòa tan beta-glucan. Khi sử dụng với lượng phù hợp, thức uống này giúp cơ thể bổ sung nước, hỗ trợ chức năng tiêu hóa và góp phần duy trì quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn.

Nhiều người cũng lựa chọn nước lúa mạch như một loại đồ uống thay thế nước ngọt, nhờ đó giảm lượng đường nạp vào cơ thể.

Chuối

Chuối là loại trái cây khá quen thuộc nhưng lại được đánh giá cao trong việc hạn chế phù nề.

Một quả chuối cỡ vừa chứa lượng kali đáng kể, giúp điều hòa cân bằng nước và điện giải. Khi cơ thể có đủ kali, tác động giữ nước của natri sẽ giảm xuống, từ đó hạn chế cảm giác sưng mặt hoặc sưng chân sau khi ăn mặn.

Bên cạnh đó, chuối còn chứa chất xơ và carbohydrate tự nhiên, giúp cung cấp năng lượng ổn định trước hoặc sau khi tập luyện.

Bí đao

Bí đao có hàm lượng nước rất cao nhưng lượng calo lại thấp.

Đây cũng là thực phẩm thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của những người muốn kiểm soát cân nặng. Khi kết hợp cùng chế độ ăn cân bằng, bí đao giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ bổ sung nước và góp phần giảm lượng thực phẩm giàu năng lượng được tiêu thụ trong ngày.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc ưu tiên các loại rau củ giàu nước như bí đao cũng giúp cơ thể đào thải lượng dịch dư thừa hiệu quả hơn, thúc đẩy trao đổi chất để hạn chế tích nước.

Điểm chung của những thực phẩm kể trên là đều giàu nước, chất xơ hoặc kali. Những dưỡng chất này giúp quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa và chức năng bài tiết hoạt động hiệu quả. Khi cơ thể chuyển hóa tốt và loại bỏ chất thải đều đặn, nguy cơ tích tụ dịch thừa cũng giảm đi, nhờ đó vóc dáng trở nên gọn gàng và thanh thoát hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý không có thực phẩm nào có thể "đào thải độc tố" theo nghĩa làm sạch cơ thể một cách thần kỳ. Gan và thận mới là cơ quan đảm nhiệm vai trò chính trong việc xử lý và đào thải các chất chuyển hóa. Một chế độ ăn lành mạnh chủ yếu giúp các cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn và hạn chế tình trạng giữ nước.

Không chỉ ăn uống, Phạm Băng Băng còn duy trì 2 thói quen giúp giữ dáng suốt nhiều năm

Quyết tâm nói không với đường

Một trong những nguyên tắc ăn uống nổi tiếng của Phạm Băng Băng là cắt giảm gần như hoàn toàn đường.

Nữ diễn viên hạn chế bánh kẹo, nước ngọt, đồ uống có đường, đồng thời giảm cả tinh bột tinh chế như bánh mì trắng hay các món ăn chế biến từ bột mì.

Duy trì tập luyện đều đặn mỗi ngày

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, Phạm Băng Băng từng tiết lộ cô giảm thành công hơn 2 kg chỉ sau một tháng nhờ duy trì lịch tập rất đều.

Mỗi buổi tập bắt đầu bằng khoảng 45 phút aerobic để tăng nhịp tim và đốt cháy năng lượng. Sau đó, cô thực hiện thêm các bài tập chuyên biệt cho vùng bụng và kết thúc bằng plank kéo dài khoảng 4 phút.

Đây là sự kết hợp giữa bài tập tim mạch và bài tập tăng sức mạnh cơ, vừa giúp tiêu hao calo vừa cải thiện độ săn chắc của vòng eo.

Các chuyên gia cho rằng, không nhất thiết phải tập với cường độ quá cao. Điều quan trọng hơn là duy trì vận động đều đặn, kết hợp chế độ ăn cân bằng và ngủ đủ giấc. Chính những thói quen nhỏ nhưng được thực hiện trong thời gian dài mới là nền tảng giúp duy trì vóc dáng khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa.

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