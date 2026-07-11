"Ranh giới sót và bắt": Khoảnh khắc 520X giữ lại ca mà nội soi thường bỏ qua

Hệ thống nội soi thông thường có thể chỉ thấy bề mặt, trong khi ENDOCYTO 520X phóng đại tới 520 lần để hé lộ những biến đổi ở cấp độ tế bào. Khoảnh khắc ấy có thể tạo nên ranh giới giữa một ca bệnh bị bỏ sót và một cơ hội phát hiện ung thư từ rất sớm.

"Không có gì bất thường, có thể kết thúc ca nội soi"

Đó là kết luận mà một bệnh nhân nào đó có thể suýt nhận được. Hình ảnh trên màn hình lúc ấy khá "êm": Niêm mạc mịn, không có khối u rõ ràng, không chảy máu, không loét. Nếu là một ca nội soi thông thường, mọi chuyện có lẽ đã dừng lại ở đó.

Nhưng bác sĩ quyết định phóng đại hình ảnh lên 520 lần bằng hệ thống ENDOCYTO 520X.

Chỉ trong một thời gian ngắn, bức tranh hoàn toàn thay đổi. Những cấu trúc tuyến bắt đầu méo mó, hình thái tế bào mất trật tự, nhân tế bào xuất hiện các dấu hiệu bất thường - những chi tiết gần như vô hình ở độ phóng đại thông thường. Chính những "manh mối" cực nhỏ ấy khiến bác sĩ quyết định sinh thiết ngay tại vị trí nghi ngờ. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác nhận đây là tổn thương ung thư ở giai đoạn rất sớm.

Trong nội soi tiêu hóa, ranh giới giữa "bỏ sót" và "phát hiện" đôi khi không nằm ở kinh nghiệm của bác sĩ hay triệu chứng của người bệnh, mà nằm ở việc thiết bị có đủ khả năng nhìn sâu đến đâu. Với ENDOCYTO 520X, bác sĩ không chỉ quan sát bề mặt niêm mạc mà còn có thể đánh giá hình thái tế bào ngay trong lúc nội soi. Đó là lý do công nghệ này được ví như mang một "kính hiển vi" vào bên trong cơ thể, mở ra cơ hội phát hiện những tổn thương mà trước đây chỉ có thể được xác định sau khi sinh thiết.

Khoảnh khắc 520X giữ lại ca mà nội soi thường bỏ qua.

Và cũng từ đây, một câu hỏi đáng đặt ra là: Điều gì khiến ENDOCYTO 520X có thể "giữ lại" những ca bệnh mà các hệ thống nội soi thông thường đôi khi vô tình bỏ qua?

Vậy nếu cùng quan sát một vị trí trong đại trực tràng, máy nội soi thông thường sẽ nhìn thấy gì? Và hệ thống nội soi siêu phóng đại ENDOCYTO 520X có thể cho bác sĩ thấy thêm những thông tin nào mà các thiết bị thông thường không có? Hôm nay, PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, chuyên gia tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI (Phụ trách Nội soi Tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc) sẽ giải đáp chi tiết cho chúng ta hiểu rõ vấn đề này.

ENDOCYTO 520X phóng đại 520 lần, còn các máy khác hiện nay có độ phóng đại cao nhất là hơn 130 lần

PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên cho biết, ngay từ tên gọi đã thể hiện sự khác biệt vượt trội của công nghệ này. Máy có thể phóng đại 520 lần để quan sát, các máy khác hiện nay có độ phóng đại cao nhất là hơn 130 lần.

Endo là từ viết tắt của nội soi. Cyto tức là tế bào học. Khi ghép 2 từ ENDOCYTO thì dịch sang tiếng Việt tức là nội soi tế bào học.

Vậy tại sao công nghệ này lại phát hiện ở mức độ tế bào học? BS Vũ Văn Khiên chia sẻ, công nghệ này được thực hiện lần đầu tại Nhật Bản vào năm 2016. Cho đến nay, tại Việt Nam, Thu Cúc TCI là cơ sở đầu tiên và duy nhất sở hữu công nghệ nội soi hàng đầu này.

Nói về máy nội soi tiêu hoá tích hợp công nghệ chẩn đoán ung thư sớm, trước đây chúng ta đã có nhiều dòng như máy nội soi tiêu hóa Olympus, là thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, nổi bật với các dòng máy chủ lực như CV-170, CV-190 và EVIS X1... Tuy nhiên, cấp độ phóng đại chưa phải là ưu việt nhất trong hiện tại, ví dụ máy Olympus CV-190 có độ phóng đại 67 lần. Đối với thế hệ cao cấp hơn thì cũng chỉ phóng đại tới hơn 100 lần, loại cao cấp nhất trong số đó là hơn 130 lần. "Hiện nay, tại các bệnh viện lớn tại Việt Nam cũng đang sử dụng máy nội soi cao cấp với mức phóng đại hơn 130 lần", BS Khiên nói.

"Đặc biệt, đối với ung thư đường tiêu hóa trên và đường tiêu hóa dưới, ENDOCYTO 520X không chỉ quan sát được các hình ảnh tổn thương trên hình ảnh nội soi như các máy thông thường khác mà nó có thể giúp áp sát các tổn thương ở mức phóng đại 520 lần, quan sát được các tế bào, giúp chúng ta phân định tổn thương này có phải là tổn thương bình thường hay đã có dấu hiệu ung thư? Đây là một kỹ thuật tiên tiến và hiện đại, lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam, cũng là lần đầu tiên được ứng dụng tại Đông Nam Á", BS Khiên cho hay.

BS Khiên nhấn mạnh, tính năng của máy ENDOCYTO 520X cũng giống như tất cả các loại máy nội soi thông thường khác, đều được trang bị bằng 2 hệ thống. Máy nội soi đường tiêu hóa trên bao gồm nội soi dạ dày đại tràng, nội soi dạ dày thực quản tá tràng và nội soi đường tiêu hóa dưới đại tràng. Chúng có 2 hệ thống máy soi khác nhau thể hiện qua 2 dây soi. Một dây soi để phục vụ cho đường tiêu hóa trên và một dây soi đường tiêu hóa dưới. Về mặt cấu trúc, chức năng cơ bản của các máy nội soi tiêu hoá này giống nhau. Tuy nhiên, chỉ có ENDOCYTO 520X là có cấp độ phóng cao nhất, có thể quan sát được cấu trúc tế bào và nhân tế bào ngay khi nội soi, trong khi thông thường chỉ soi ở cấp độ niêm mạc bề mặt và cấu trúc mạch máu.

Quá trình thực hiện nội soi bằng ENDOCYTO 520X lâu hơn các loại máy nội soi khác

"Kỹ thuật ENDOCYTO 520X có quá trình thực hiện lâu hơn so với các kỹ thuật thông thường 2-3 lần", BS Khiên khẳng định.

Theo chuyên gia, với công nghệ này thì đầu tiên vẫn cần phải thực hiện nội soi bằng kỹ thuật nội soi thông thường, sau đó chuyển sang chế độ gọi là nội soi nhuộm màu. Nó sẽ phân biệt được vùng lành và vùng ác tính. Sau khi phát hiện tổn thương thì sẽ áp sát soi vào vị trí tổn thương, rồi đưa vào phóng đại 520 lần.

"Như vậy giữa máy phóng đại 520 lần so với máy phóng đại 130 lần, bác sĩ có thể quan sát các tế bào tốt hơn, xác định hình dạng nhân tế bào có méo mó không, bị to hay teo nhỏ không, có bị phình hay không... Điều này phải dựa vào kinh nghiệm của bác sĩ nhưng đồng thời có kỹ thuật thông qua nhuộm màu và ENDOCYTO 520X thì bác sĩ xác định được vị trí chính xác hơn. Khi biết một tổn thương nhỏ, nếu bấm vào không đúng chỗ, chúng ta lại trả lời không phải ung thư, thành ra bỏ sót. Nhưng kỹ thuật này giúp xác định được đúng vị trí tổn thương để sinh thiết. Đối với ENDOCYTO 520X, kỹ thuật đã làm tốt rồi thì đôi khi không cần phải sinh thiết nữa. Bác sĩ sẽ dựa vào kết quả đó gửi lên trên, chuyển sang giai đoạn 2", BS Khiên cho hay.

Thời gian qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã thực hiện nội soi đường tiêu hóa bằng công nghệ ENDOCYTO 520X trên 600 bệnh nhân. ENDOCYTO 520X chính là kỹ thuật giúp sàng lọc ung thư đối với đường tiêu hoá trên cũng như đường tiêu hoá dưới, giúp phát hiện sớm ung thư đường tiêu hoá, định hướng cho bác sĩ trong việc đưa ra chiến lược điều trị nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho người bệnh.

Hiện nay, ENDOCYTO 520X đã được Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc triển khai tại các cơ sở, đánh dấu bước tiến trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán, hạn chế tối đa bỏ sót tổn thương và tăng cơ hội điều trị khỏi cho người bệnh.