Đưa thi thể 15 nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc về TP.HCM

Tất cả 15 thi thể nạn nhân đều được máy bay đưa về các bệnh viện tại TP.HCM, không có trường hợp nào lưu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử VTC News sáng 12/7, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc - An Giang, cho biết khoảng 8h, xe cấp cứu đưa 15 thi thể các nạn nhân trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc ra sân bay, để chuyển về các bệnh viện tại TP.HCM trước khi làm thủ tục về Ấn Độ.

Lãnh đạo tỉnh cùng chính quyền đặc khu Phú Quốc có mặt tiễn đưa các nạn nhân.

Tất cả 15 thi thể nạn nhân đều được máy bay đưa về các bệnh viện tại TP.HCM, không có trường hợp nào lưu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

BS chuyên khoa II Trần Thanh Linh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (giữa) và Trưởng khoa Tim mạch can thiệp - BS chuyên khoa II Lý Ích Trung (bìa phải) và điều dưỡng khoa Hồi sức cấp cứu Nguyên Đức Trung (bìa trái) đã đến Phú Quốc hỗ trợ cấp cứu người bị nạn.

Đối với 2 nạn nhân nguy kịch, một người ổn định sức khỏe, người còn lại khoảng 50 tuổi vẫn nguy kịch vì có bệnh nền về tim mạch, chưa xác định được danh tính.

Lúc vào Bệnh viện Mặt Trời, nạn nhân hôn mê, huyết áp tụt, được đặt nội khí quản thở máy. Theo bệnh viện, nạn nhân bị xuất huyết dưới nhện lượng ít, gãy nhiều xương sườn, tổn thương nhu mô phổi vùng đáy phổi, nghi có tình trạng tổn thương mạch vành, tổn thương cơ tim do chấn thương.

Bệnh nhân có rối loạn đường huyết, điện giải đi kèm, đang thở máy.

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, các nạn nhân khỏe mạnh tiếp tục hành trình của chuyến du lịch.

Cơ quan chức năng của đặc khu luôn tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho những du khách này trong các hành trình trên đảo.

Cùng ngày 12/7, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc họp cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng và Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, để đánh giá về sự cố lật ca nô để có hướng xử lý vũ việc.

Toàn bộ du khách tại khu vực Hòn Mây Rút được đưa về đảo Phú Quốc an toàn ngay trong tối 11/7.

Vụ tai nạn lật ca nô xảy ra chiều 11/7. Ca nô Ocean Pearl Island xuất bến tại cảng quốc tế An Thới lúc 10h30, chở đoàn khách tham quan hòn Mây Rút Ngoài. Đến khoảng 13h, khi chở 32 hành khách nước ngoài cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên trở về cảng quốc tế An Thới, dông lốc mạnh khiến ca nô bị lật khi mới xuất bến được 400m.

Đến gần 16h ngày 11/7, toàn bộ 36 người trên ca nô gặp nạn đã được đưa vào bờ; trong đó 21 người được cứu sống, 15 nạn nhân tử vong. Trong những nạn nhân được cứu sống có 17 người điều trị tại bệnh viện. 4 người sức khỏe ổn định, đã xuất viện trong chiều 11/7.