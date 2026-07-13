Loại rau giá rẻ nhiều người ăn mỗi ngày, hóa ra là "kho dinh dưỡng" tự nhiên

Không chỉ là loại rau dân dã xuất hiện trong mọi khu chợ, rau bí còn chứa nhiều dưỡng chất quý, mang lại những lợi ích cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Ít ai biết rau bí có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe đến vậy

Nhiều người chỉ xem rau bí là món ăn dân dã, giá rẻ, nhưng ít ai biết đây là loại rau giàu dưỡng chất, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể nếu được sử dụng hợp lý.

Theo TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) chia sẻ với VTC News rau bí chứa tới khoảng 90% là nước nhưng vẫn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể.

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Trong thành phần của rau bí, chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, hỗ trợ ngăn ngừa táo bón và duy trì đường ruột khỏe mạnh. Hàm lượng vitamin A góp phần bảo vệ thị lực, nuôi dưỡng làn da và tăng cường hệ miễn dịch. Trong khi đó, vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa giúp nâng cao sức đề kháng và giảm tình trạng viêm nhẹ trong cơ thể.

Đặc biệt, rau bí còn cung cấp folate (vitamin B9) – dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu và rất cần thiết đối với phụ nữ mang thai.

Không chỉ vậy, các khoáng chất như kali, canxi và sắt có trong rau bí còn hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định, bảo vệ sức khỏe tim mạch, đồng thời góp phần tăng cường hệ xương và phòng ngừa thiếu máu.

Phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng

TS. Lê Thị Hương Giang cho biết, rau bí có hàm lượng calo thấp nhưng tạo cảm giác no khá lâu, vì vậy là lựa chọn phù hợp cho những người đang kiểm soát cân nặng hoặc xây dựng chế độ ăn lành mạnh.

Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, lượng rau bí khuyến nghị là khoảng 2–3 bữa mỗi tuần, mỗi bữa từ 100–150g rau tươi. Những người cần tăng cường chất xơ có thể sử dụng khoảng 150–200g mỗi bữa, tuy nhiên không nên ăn quá nhiều trong cùng một thời điểm. Người mắc bệnh tiểu đường cũng có thể bổ sung rau bí thường xuyên trong thực đơn hằng tuần.

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Những trường hợp cần lưu ý khi ăn rau bí

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, TS Giang nhấn mạnh rau bí không phải là thực phẩm có tác dụng "giải độc" và không thể thay thế chức năng của gan hay thận.

Việc ăn quá nhiều rau bí có thể gây đầy hơi, khó tiêu, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Vì vậy, người lớn tuổi nên chế biến rau chín mềm để cơ thể dễ hấp thu hơn.

Ngoài ra, người mắc bệnh thận cần hạn chế ăn rau bí trong thời gian dài do loại rau này chứa lượng kali tương đối cao. Những người đang bị tiêu chảy cũng nên tạm thời tránh sử dụng cho đến khi hệ tiêu hóa ổn định.

Cách ăn rau bí để phát huy tối đa lợi ích

Để đảm bảo an toàn và giữ được giá trị dinh dưỡng, người tiêu dùng nên lựa chọn rau bí có nguồn gốc rõ ràng, rửa sạch và sơ chế kỹ trước khi chế biến nhằm hạn chế dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, rau bí chỉ nên là một phần trong chế độ ăn cân bằng và đa dạng. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi người nên tiêu thụ ít nhất 400g rau và trái cây mỗi ngày để bổ sung đầy đủ chất xơ, vitamin và khoáng chất, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính và nâng cao sức khỏe lâu dài.

Gợi ý 4 món ngon lạ miệng từ rau bí, dễ làm mà đưa cơm

Rau bí không chỉ ngon khi luộc hay xào tỏi mà còn có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu để tạo nên những món ăn hấp dẫn, giàu dinh dưỡng. Nếu muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình, bạn có thể tham khảo 4 công thức dưới đây.

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1. Rau bí xào tôm ngọt thanh, giòn ngon

Nguyên liệu

300g rau bí

200g tôm tươi

2-3 tép tỏi

1 củ hành khô

Dầu ăn

Hạt nêm, mì chính (tùy chọn)

Cách chế biến

Rau bí nhặt sạch, rửa kỹ rồi vò nhẹ để rau mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn sau khi xào.

Tôm rửa sạch, bóc vỏ, bỏ chỉ lưng rồi ướp với một ít hạt nêm khoảng 10 phút.

Phi thơm hành khô, cho tôm vào xào trên lửa lớn đến khi vừa chín thì trút ra đĩa.

Tiếp tục phi thơm tỏi, cho rau bí vào đảo nhanh tay, nêm gia vị vừa ăn. Khi rau chín tới, cho tôm trở lại chảo, đảo đều khoảng 2 phút rồi tắt bếp.

Thành phẩm: Rau xanh giòn, tôm săn chắc, vị ngọt tự nhiên hòa quyện cùng mùi thơm của tỏi rất hấp dẫn.

2. Rau bí xào thịt bò mềm ngọt, đậm đà

Nguyên liệu

300g rau bí

200g thịt bò

3 tép tỏi

Xì dầu

Tương ớt

Dầu ăn

Cách chế biến

Thịt bò thái mỏng, ướp với một ít xì dầu khoảng 15 phút.

Làm nóng chảo, phi thơm tỏi rồi cho thịt bò vào xào nhanh trên lửa lớn. Khi thịt vừa tái, cho rau bí vào đảo đều.

Xào đến khi rau vừa chín tới thì thêm một ít tương ớt để tăng hương vị rồi tắt bếp.

Lưu ý: Không nên xào quá lâu vì rau sẽ ra nước, mất độ giòn còn thịt bò dễ bị dai.

3. Canh rau bí nấu hến thanh mát cho ngày hè

Nguyên liệu

1 bó rau bí

1kg hến (có thể thay bằng ngao hoặc don biển)

1 mẩu gừng

2-3 tép tỏi

1 củ hành khô

Thì là

Nước mắm, hạt nêm và gia vị

Cách chế biến

Ngâm hến với nước có vài lát ớt để nhả sạch cát rồi rửa kỹ. Luộc hến đến khi mở miệng, tách lấy phần thịt và giữ lại nước luộc, gạn bỏ cặn.

Phi thơm hành, tỏi và gừng, cho thịt hến vào xào cùng một ít nước mắm đến khi dậy mùi.

Ở chảo khác, xào sơ rau bí với chút gia vị rồi chuyển sang nồi. Thêm thịt hến và nước luộc đã gạn trong, đun sôi khoảng 2-3 phút. Cuối cùng cho thì là vào, nêm nếm vừa ăn rồi tắt bếp.

Thành phẩm: Nước canh ngọt thanh tự nhiên từ hến, rau bí mềm xanh, rất thích hợp cho những ngày nắng nóng.

4. Rau bí xào thịt ba chỉ béo thơm, đậm vị

Nguyên liệu

200g rau bí

150g thịt ba chỉ

3 tép tỏi

1 thìa dầu ăn

1 thìa cà phê nước mắm

1 thìa cà phê hạt nêm

1 thìa cà phê đường

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Cách chế biến

Thịt ba chỉ thái mỏng, ướp với nước mắm, hạt nêm, đường và một ít dầu ăn khoảng 10 phút.

Rau bí nhặt sạch, chần nhanh qua nước sôi rồi để ráo.

Phi thơm tỏi, cho thịt ba chỉ vào xào trên lửa lớn đến khi thịt săn và xém cạnh. Tiếp tục cho rau bí vào đảo đều, nêm nếm vừa ăn rồi cho thêm một ít tỏi đập dập trước khi tắt bếp.

Thành phẩm: Thịt ba chỉ béo ngậy kết hợp với rau bí giòn ngọt tạo nên món ăn dân dã nhưng rất đưa cơm.

Trúc Chi (t/h)