Vừa từ Nhật về chăm mẹ, chàng trai đột ngột qua đời, hiến tạng cứu nhiều người

Người mẹ ở Hà Nội nén nỗi đau, hiến tạng con trai sau khi anh qua đời đột ngột, giúp trái tim, gan, thận và giác mạc nối dài sự sống cho những người chờ ghép.

Người đàn ông sinh ra trong gia đình trí thức ở Hà Nội. Bố và em gái lần lượt qua đời từ sớm, những năm sau đó, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Khoảng hai năm trước, anh sang Nhật Bản học tập. Biết mẹ ốm, anh trở về nước để chăm sóc bà.

Một ngày, anh đau đầu dữ dội kèm đau vùng cổ, vai gáy. Khi nhập viện, các bác sĩ phát hiện anh bị chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch đốt sống trái. Dù được điều trị tích cực, tổn thương não quá nặng và không thể hồi phục. Anh rơi vào hôn mê sâu, phù não lan tỏa hai bán cầu, huyết áp tụt và các phản xạ mất dần.

Từ một người trẻ khỏe mạnh vừa trở về nước, anh rơi vào tình trạng nguy kịch. Khi các bác sĩ xác định tình trạng của anh không thể cứu, gia đình đứng trước quyết định đặc biệt khó khăn: hiến mô, tạng của anh để cứu những người bệnh khác.

“ Chúng tôi rất đau buồn khi con mình không may mắn, ra đi quá đột ngột. Từ khi còn bé, gia đình luôn dạy con trở thành người tử tế, một người tốt. Đây là việc tốt cuối cùng cháu được làm ở cõi trần gian này, giúp những người có bệnh hiểm nghèo có lại sức khỏe, cơ hội được sống ”, bà nói.

Phút tri ân trước nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình. (Ảnh: BVCC)

Điều bà mong muốn sau cùng là những người nhận tạng của con mình có thể khỏe mạnh, bình an. “ Tôi chỉ mong những người nhận tạng luôn bình an, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, để con tôi được thanh thản ở cõi vĩnh hằng”.

Khi gia đình đồng ý hiến tạng, các bác sĩ bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian. Hội đồng chuyên môn cùng các đơn vị trong mạng lưới hiến, ghép tạng quốc gia được huy động để thực hiện các bước đánh giá chết não, đánh giá chất lượng mô, tạng và tìm người nhận phù hợp.

PGS.TS Nguyễn Văn Chi, chuyên gia Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết để bảo đảm chất lượng mô, tạng, các quy trình tại bệnh viện được thực hiện nghiêm ngặt. Các ê-kíp chuẩn bị kỹ từng khâu, phối hợp liên tục trong quá trình lấy và bảo quản tạng.

Lần hiến này, anh để lại trái tim, hai quả thận, gan và hai giác mạc. Các mô, tạng được điều phối với sự phối hợp của Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trái tim được ghép cho phụ nữ 37 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim nặng. Gia đình chị có nhiều người qua đời khi còn trẻ vì bệnh tim. Bản thân chị thường xuyên phải nhập viện do những đợt suy tim cấp. Sau ca ghép, trái tim của người hiến bắt đầu đập trong lồng ngực mới. Sức khỏe người nhận tiến triển tích cực.

Hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, những người nhiều năm phải phụ thuộc vào lọc máu và đối mặt với các biến chứng của bệnh. Sau ghép, chức năng ban đầu của hai thận ghép được ghi nhận khả quan.

Lá gan của anh được trao cho những bệnh nhân mắc bệnh gan nặng, trong đó có một bé trai 6 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh. Bé từng phải phẫu thuật từ khi mới hai tháng rưỡi tuổi. Bệnh sau đó tiến triển thành suy gan kèm hội chứng gan - phổi nặng, khiến cơ thể ngày càng suy kiệt. Em đã nằm trong danh sách chờ ghép gần một năm.

Hai giác mạc cũng được hiến để ghép cho những người bị tổn thương thị lực. Một trong những người nhận là phụ nữ ở Hà Tĩnh bị viêm loét giác mạc trái nặng. Sau nhiều năm điều trị, mắt trái của chị chỉ còn khả năng cảm nhận ánh sáng.

Sau ghép, thị lực của người phụ nữ dần cải thiện. Từ chỗ chỉ nhận biết được ánh sáng, chị có thêm cơ hội nhìn rõ hơn và trở lại với cuộc sống thường ngày.