Ngâm chân bằng muối hồng có tác dụng gì?

Liệu ngâm chân bằng muối hồng đem đến những lợi ích gì cho cơ thể bạn?

Ngâm chân với muối Himalaya là một trong những phương pháp chăm sóc cơ thể đơn giản, đã được sử dụng ở nhiều nền văn hóa trong nhiều thế kỷ. Nhưng liệu phương pháp này có thực sự hiệu quả? Và nếu có thì điều gì thực sự xảy ra khi bạn ngâm chân với nước muối?

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn hiểu liệu pháp ngâm chân với muối là gì, những lợi ích nào có cơ sở, cách thực hiện an toàn tại nhà và khi nào bạn nên tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ.

Câu trả lời nhanh

Ngâm chân với muối Himalaya có thể giúp làm dịu đôi chân mệt mỏi, đau nhức và giảm tạm thời cảm giác căng cơ nhẹ. Các khoáng chất trong muối có thể hỗ trợ độ ẩm cho da, trong khi nước ấm giúp thúc đẩy tuần hoàn và thư giãn.

Ngâm chân với muối Himalaya có thể giúp làm dịu đôi chân mệt mỏi, đau nhức và giảm tạm thời cảm giác căng cơ nhẹ (Ảnh minh hoạ: Internet)

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy ngâm chân với muối có thể giải độc cơ thể, chữa nhiễm nấm hoặc điều trị các bệnh lý nghiêm trọng ở bàn chân. Vì vậy, phương pháp này phù hợp hơn với mục đích thư giãn và chăm sóc bản thân, thay vì được xem như một phương pháp điều trị y khoa.

Những điều bạn cần biết

Ngâm chân với nước muối có thể mang lại cảm giác dễ chịu nhờ tác dụng của nước ấm, các khoáng chất và sự thư giãn, chứ không phải nhờ khả năng "giải độc thần kỳ".

Muối Himalaya chứa một lượng nhỏ các khoáng chất như magie, kali, canxi. Khi hòa tan trong nước, chúng có thể hỗ trợ duy trì độ ẩm cho da.

Ngâm chân trong nước muối ấm có thể tạm thời làm dịu tình trạng căng cơ và cải thiện tuần hoàn, đặc biệt sau khi phải đứng lâu hoặc vận động nhiều.

Liệu pháp ngâm chân bằng muối không thể thay thế việc điều trị y tế. Đau chân kéo dài, nhiễm trùng hoặc các bệnh lý về da cần được bác sĩ đánh giá.

Ngâm chân tại nhà khá đơn giản, tiết kiệm và nhìn chung an toàn nếu thực hiện đúng cách. Tuy nhiên, ngâm quá thường xuyên hoặc sử dụng nước quá nóng có thể khiến da bị khô.

Ngâm chân với muối Himalaya là gì?

Ngâm chân với muối Himalaya là phương pháp chăm sóc cơ thể trong đó bạn ngâm bàn chân vào nước ấm có hòa tan các tinh thể muối Himalaya. Phương pháp này kết hợp tác dụng thư giãn của nước ấm với thành phần khoáng chất có trong muối hồng Himalaya.

Ngâm chân với muối Himalaya là phương pháp chăm sóc cơ thể (Ảnh minh hoạ: Internet)

Muối Himalaya có thành phần chủ yếu là natri clorua (NaCl), chiếm hơn 98%, cùng một lượng nhỏ các khoáng chất như magie, kali, canxi và sắt. Chính những khoáng chất vi lượng này góp phần tạo nên màu sắc đặc trưng của loại muối này.

Ý tưởng đằng sau liệu pháp ngâm chân bằng muối là các khoáng chất có thể được hấp thụ qua da trong quá trình ngâm, trong khi nước ấm giúp thư giãn cơ bắp và thúc đẩy tuần hoàn.

Tuy nhiên, thực tế cần được nhìn nhận thận trọng hơn: da là một hàng rào bảo vệ cơ thể. Mặc dù một số chất có thể được hấp thụ qua da, lượng khoáng chất thực sự đi qua da trong một lần ngâm chân thông thường là rất nhỏ so với lượng khoáng chất cơ thể nhận được từ chế độ ăn uống cân bằng.

Điều đó không có nghĩa ngâm chân bằng nước muối là vô ích. Nó chỉ cho thấy lợi ích chính của việc ngâm chân nhiều khả năng đến từ hơi ấm của nước, cảm giác thư giãn và sự giảm căng thẳng tạm thời, chứ không phải từ khả năng “giải độc” cơ thể.

Ngâm chân với muối Himalaya thực sự tác động như thế nào?

Cơ chế của phương pháp này khá đơn giản và chủ yếu dựa trên những phản ứng sinh lý cơ bản.

Nước ấm

Nhiệt độ ấm làm tăng lưu lượng máu đến bàn chân và cẳng chân. Sự cải thiện tuần hoàn này có thể giúp giảm căng cơ, làm dịu những cơn đau nhẹ và mang lại cảm giác dễ chịu tạm thời. Thực tế, bạn có thể nhận được tác dụng tương tự từ một lần ngâm chân bằng nước ấm thông thường, không nhất thiết phải có muối.

Khoáng chất hòa tan

Khi muối Himalaya được hòa tan trong nước ấm, các khoáng chất tồn tại dưới dạng ion. Những ion này có thể được hấp thụ qua da, nhưng với lượng rất nhỏ. Chẳng hạn, magie có vai trò trong hoạt động của cơ bắp và có thể góp phần vào quá trình thư giãn. Tuy nhiên, để cung cấp đủ magie cho cơ thể và tạo ra tác động đáng kể, chế độ ăn uống vẫn là nguồn cung cấp quan trọng hơn.

Áp suất thẩm thấu

Nước muối có đặc tính thẩm thấu. Nó có thể giúp loại bỏ một phần tế bào da chết và các tạp chất trên bề mặt da. Đây cũng là lý do các phương pháp ngâm với nước muối đã được sử dụng trong chăm sóc da từ lâu.

Thư giãn

Việc dành một khoảng thời gian yên tĩnh để ngâm chân có thể giúp cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn, hay còn gọi là trạng thái "nghỉ ngơi và tiêu hóa". Giảm căng thẳng có thể mang lại những lợi ích về thể chất như giảm căng cơ và hỗ trợ giấc ngủ.

Đây không đơn thuần là một hiệu ứng tưởng tượng. Phản ứng thư giãn là một quá trình sinh lý thực sự của cơ thể.

Lợi ích được quảng bá và những gì bằng chứng thực sự cho thấy

Ngâm chân với muối Himalaya đã được gắn với rất nhiều lời quảng bá về lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, không phải tất cả đều có cơ sở khoa học.

Ngâm chân với muối Himalaya đã được gắn với rất nhiều lời quảng bá về lợi ích sức khỏe (Ảnh minh hoạ: Internet)

Có cơ sở: Ngâm chân bằng nước ấm có thể giúp giảm căng cơ tạm thời và cải thiện cảm giác dễ chịu ở bàn chân. Thành phần khoáng chất trong muối có thể hỗ trợ làn da, trong khi sự thư giãn có thể giúp giảm căng thẳng. Nước ấm cũng làm tăng tuần hoàn máu trong thời gian ngắn.

Chưa có bằng chứng mạnh: Ngâm chân bằng nước muối giúp giải độc cơ thể; chữa hoặc điều trị nhiễm nấm; đảo ngược viêm khớp hoặc tổn thương khớp; tăng cường miễn dịch; giúp vết thương lành nhanh hơn hoặc "kéo" độc tố ra khỏi cơ thể.

Những tuyên bố này nghe có vẻ hấp dẫn nhưng chưa được chứng minh đầy đủ qua các nghiên cứu lâm sàng nghiêm ngặt. Việc loại bỏ các chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể chủ yếu do các cơ quan như gan và thận đảm nhiệm, chứ không phải thông qua da ở bàn chân.

Những trường hợp cần được bác sĩ chăm sóc: Đau chân nghiêm trọng, nhiễm trùng, các bệnh lý về da hoặc những vấn đề ở bàn chân liên quan đến bệnh tiểu đường cần được bác sĩ hoặc chuyên gia y tế đánh giá.

Ngâm chân bằng nước muối có thể tạo cảm giác dễ chịu tạm thời nhưng không phải là phương pháp điều trị cho những tình trạng này.

Tóm lại, ngâm chân với nước muối có thể được xem là một cách thư giãn và giảm khó chịu nhẹ, nhưng không phải phương pháp chữa bệnh. Việc quảng bá nó như một phương pháp điều trị y khoa là không có cơ sở.

Cách ngâm chân với muối Himalaya tại nhà

Nếu muốn thử, bạn có thể thực hiện theo cách đơn giản sau.

Chuẩn bị:

Một chậu ngâm chân hoặc vật chứa sạch, đủ sâu để ngâm bàn chân.

Muối Himalaya, khoảng 2-3 thìa canh cho mỗi gallon nước ấm (khoảng 3,8 lít).

Nước ấm, không quá nóng, khoảng 33-40°C. Nước quá nóng có thể khiến da bị khô.

Có thể thêm vài giọt tinh dầu hoặc một số loại thảo mộc khô nếu muốn.

Một chiếc khăn sạch để lau khô chân.

Các bước thực hiện:

Ngâm chân với nước muối có thể được xem là một cách thư giãn và giảm khó chịu nhẹ (Ảnh minh hoạ: Internet)

1. Đổ nước ấm vào chậu Trước tiên, hãy kiểm tra nhiệt độ nước bằng tay. Nước nên có độ ấm dễ chịu, không nóng đến mức khiến da đỏ lên.

2. Hòa tan muối

Cho muối vào nước ấm và khuấy cho đến khi muối tan hoàn toàn.

3. Ngâm chân trong 15-20 phút

Khoảng thời gian này đủ để bạn cảm nhận sự thư giãn mà không khiến da bị ngâm quá lâu, trở nên mềm nhũn hoặc nhăn nheo quá mức.

4. Nhẹ nhàng massage bàn chân

Trong khi ngâm, có thể massage nhẹ bàn chân, chú ý đến lòng bàn chân, gót chân và khu vực giữa các ngón chân.

5. Lau thật khô sau khi ngâm

Đặc biệt cần làm khô kỹ vùng giữa các ngón chân để tránh tình trạng ẩm ướt kéo dài, vốn có thể tạo điều kiện cho nấm phát triển.

6. Dưỡng ẩm cho da

Sau khi lau khô, có thể thoa một lớp kem dưỡng ẩm mỏng. Việc ngâm nước và tiếp xúc với nhiệt có thể làm thay đổi độ ẩm của da, vì vậy dưỡng ẩm sau đó có thể giúp duy trì hàng rào bảo vệ da.

Nên ngâm chân bao nhiêu lần?

Với đa số mọi người, 1-2 lần mỗi tuần là mức hợp lý.

Ngâm chân hằng ngày có thể khiến da bị mềm quá mức và làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da. Hãy quan sát phản ứng của bàn chân và điều chỉnh tần suất dựa trên cảm giác của cơ thể.

Những ai cần thận trọng khi ngâm chân nước muối?

Ngâm chân bằng nước muối nhìn chung an toàn với phần lớn mọi người, nhưng một số trường hợp cần đặc biệt thận trọng. Nếu bạn có:

Bệnh tiểu đường hoặc tuần hoàn máu kém: Nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ngâm chân. Những người mắc bệnh tiểu đường không nên tự điều trị các vấn đề ở bàn chân bằng cách ngâm chân tại nhà.

Vết thương hở, vết cắt hoặc vết loét ở bàn chân: Nước muối có thể gây xót và việc ngâm nước có thể không phù hợp với quá trình lành thương. Nên chờ đến khi vùng tổn thương đã đóng kín.

Nhiễm nấm: Muối không thể thay thế thuốc điều trị nấm. Ngâm chân có thể giúp giảm cảm giác khó chịu tạm thời nhưng không loại bỏ được nhiễm nấm. Người bệnh nên được bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia y tế đánh giá.

Chàm, vảy nến hoặc làn da nhạy cảm: Muối có thể gây kích ứng vùng da đang viêm. Nếu vẫn muốn ngâm, nên rút ngắn thời gian hoặc ngừng nếu thấy kích ứng và dưỡng ẩm ngay sau đó.

Huyết áp quá cao hoặc quá thấp: Ngâm mình trong nước ấm trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Nên ngâm trong thời gian ngắn và tránh dùng nước quá nóng.

(Nguồn: Tổng hợp)