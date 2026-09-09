Hai người trẻ nguy kịch vì sốt xuất huyết, chi phí điều trị tiền tỷ

Hai bệnh nhân mắc sốt xuất huyết rơi vào nguy kịch, một ca phải chạy ECMO hơn 1 tháng, chi phí điều trị gần 1 tỷ đồng, ca còn lại lọc máu 45 ngày để giành sự sống.

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt, mới đây, bệnh viện tiếp nhận và điều trị hai ca sốt xuất huyết nguy kịch ở người trẻ, từ một cơn sốt tưởng chừng thông thường nhưng nhanh chóng chuyển sang suy đa cơ quan, phải ECMO và lọc máu để giành lại sự sống.

Trường hợp bệnh nhân nữ 16 tuổi, nhập viện với chẩn đoán ban đầu là sốt xuất huyết Dengue . Chỉ trong vài ngày, bệnh diễn tiến nặng với nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Người bệnh bị sốc do biến chứng của sốt xuất huyết, viêm phổi, suy hô hấp cấp tiến triển nặng (ARDS), tràn khí màng phổi và tràn khí dưới da lan rộng. Đồng thời, người bệnh xuất hiện rối loạn đông máu, xuất huyết tại nhiều vị trí như chảy máu mũi, miệng, tiêu hóa và sinh dục, kèm suy đa cơ quan, suy tim ứ huyết và rối loạn điện giải.

Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. (Ảnh: BVCC)

Trước tình trạng suy hô hấp nặng, người bệnh phải đặt nội khí quản và thở máy. Khi tình trạng oxy hóa máu không cải thiện, các bác sĩ buộc phải chỉ định VV-ECMO, kỹ thuật oxy hóa máu ngoài cơ thể, thường được ví như một dạng “phổi nhân tạo”, nhằm hỗ trợ hô hấp ở mức cao nhất.

Quá trình điều trị kéo dài hơn một tháng. Người bệnh phải trải qua nhiều lần thay màng ECMO, truyền máu và các chế phẩm máu, đồng thời được phối hợp nhiều loại kháng sinh mạnh để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng bệnh viện do vi khuẩn đa kháng thuốc.

Dù có bảo hiểm y tế nhưng do quá trình điều trị đặc biệt phức tạp, bao gồm ECMO kéo dài, sử dụng kháng sinh thế hệ mới, truyền máu và các chế phẩm máu liên tục, tổng chi phí điều trị vẫn lên đến gần 1 tỷ đồng.

Một trường hợp khác là bệnh nhân nữ 21 tuổi, người bệnh khởi bệnh với triệu chứng sốt cao và mệt mỏi, những triệu chứng ban đầu khá mơ hồ nên dễ bị chủ quan.

Người bệnh từng đến khám tại hai cơ sở y tế tuyến trước. Khi tình trạng trở nặng, bệnh nhân được chuyển đến tuyến chuyên khoa sâu để tiếp tục điều trị. Tại đây, người bệnh được xác định bị sốc sốt xuất huyết và tái sốc. Tình trạng suy gan cấp mức độ nặng xuất hiện với men gan tăng rất cao, đe dọa tính mạng, kèm vàng da, vàng mắt.

Người bệnh đồng thời bị tổn thương thận cấp, vô niệu, phải đặt catheter và lọc máu liên tục (CRRT). Rối loạn đông máu nặng khiến người bệnh xuất huyết tại nhiều vị trí như răng miệng, mũi, âm đạo và quanh các vị trí đặt catheter. Ngoài ra, người bệnh còn bị tràn dịch màng phổi, màng bụng, màng tim với lượng nhiều.

Đáng lo ngại, tình trạng xuất huyết tiêu hóa tiếp tục tiến triển và người bệnh rơi vào suy đa tạng. Bệnh nhân phải sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp, đồng thời được an thần và thở máy hỗ trợ.

Sau 45 ngày điều trị với nhiều lần truyền máu, huyết tương, tiểu cầu và nhiều đợt lọc máu, tình trạng người bệnh dần cải thiện. Các cơ quan trở về hoạt động bình thường và bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Khuyến cáo của bác sĩ

Theo bác sĩ, sốt xuất huyết Dengue không phải lúc nào cũng diễn tiến nhẹ và tự khỏi. Bệnh thường trải qua 3 giai đoạn gồm sốt cao, nguy hiểm và hồi phục. Trong đó, giai đoạn nguy hiểm là thời điểm người bệnh có nguy cơ xuất hiện nhiều biến chứng nghiêm trọng nhất.

Bác sĩ cảnh báo, sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng, nguy hiểm tới tính mạng. (Ảnh: BVCC)

Ở giai đoạn sốt cao, người bệnh thường có biểu hiện sốt, dễ nhầm với cảm cúm hoặc nhiễm siêu vi thông thường. Sau đó, khoảng ngày thứ 3-7 kể từ khi khởi sốt, bệnh có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm. Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm người bệnh thường giảm hoặc hết sốt nên dễ khiến gia đình nghĩ rằng bệnh đang thuyên giảm.

Thực tế, trong giai đoạn này, tình trạng thoát huyết tương, cô đặc máu, sốc, xuất huyết nội tạng và suy các cơ quan có thể xảy ra âm thầm, ngay cả khi người bệnh đã bớt sốt. Nếu vượt qua được giai đoạn nguy hiểm, bệnh nhân sẽ bước vào giai đoạn hồi phục và các chức năng cơ quan dần trở lại bình thường.

Do đó, khi chăm sóc người mắc sốt xuất huyết, gia đình cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng dữ dội, liên tục; nôn ói nhiều; chảy máu chân răng, chảy máu mũi, ói ra máu hoặc đi tiêu phân đen; lừ đừ, bứt rứt, tay chân lạnh, mạch nhanh; khó thở hoặc tiểu ít.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào trên, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay, không nên tiếp tục theo dõi tại nhà hoặc chờ bệnh tự khỏi.

Người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách diệt muỗi, diệt lăng quăng, ngủ màn, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng và giữ vệ sinh môi trường. Hiện sốt xuất huyết Dengue đã có vaccine phòng bệnh, người dân có thể đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng phù hợp.