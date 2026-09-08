Số ca sốt xuất huyết ở Đắk Lắk tăng hơn 200%

Đắk Lắk ghi nhận dịch sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng mạnh với 1.339 ca mắc trong tháng 8, tăng hơn 200% so với tháng trước. Toàn tỉnh hiện có 5.700 ca mắc và hơn 250 ổ dịch, tính từ đầu năm tới nay.

Ngày 8/9, tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, sốt xuất huyết tiếp tục là vấn đề dịch bệnh đáng quan tâm nhất trên địa bàn tỉnh khi số ca mắc vẫn ở mức cao, diễn biến phức tạp và xuất hiện nhiều ổ dịch mới.

Cụ thể, đến 11h ngày 6/9, toàn tỉnh ghi nhận 60 ca mắc mới trong ngày, giảm 7 ca so với ngày hôm trước. Lũy kế từ đầu năm tới nay, Đắk Lắk ghi nhận 5.700 ca sốt xuất huyết và 252 ổ dịch, trong đó còn 88 ổ dịch đang hoạt động.

Đáng chú ý, số ca mắc tăng mạnh trong tháng 8. Theo số liệu của ngành Y tế, trong tháng này toàn tỉnh ghi nhận 1.339 ca, tăng 207% so với tháng 7. Diễn biến này cho thấy dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng mạnh, nhất là trong thời điểm mùa mưa, điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh và lăng quăng phát triển.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt muỗi, lăng quăng để phòng sốt xuất huyết.

Qua phân loại nguy cơ, Sở Y tế xác định 5 địa phương thuộc nhóm nguy cơ rất cao gồm xã Cư M'gar, xã Ea Tul, phường Buôn Ma Thuột, xã Hòa Phú và phường Tân Lập.

Nhóm nguy cơ cao gồm xã Ea Drăng, xã Ea Súp, xã Ea Na, xã Krông Pắk, xã Ea Kao, xã Ea Ktul và xã Sông Hinh.

Không chỉ gia tăng số ca mắc, ngành Y tế cũng ghi nhận các trường hợp bệnh diễn biến nặng. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu thành công một bệnh nhân 31 tuổi mắc sốt xuất huyết Dengue nặng, biến chứng vỡ lách gây xuất huyết ổ bụng.

Bệnh nhân nhập viện sau nhiều ngày sốt, đau đầu, đau nhức toàn thân và nôn nhiều. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân xuất hiện bụng chướng, lượng dịch trong ổ bụng tăng. Kết quả chụp CT-Scanner cho thấy lách to, tụ máu quanh lách và nhiều dịch máu trong ổ bụng. Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu và truyền 13 đơn vị hồng cầu khối cùng 5 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu thành công một bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue nặng.

Theo các bác sĩ, vỡ lách là biến chứng rất hiếm gặp nhưng nguy hiểm ở bệnh nhân sốt xuất huyết. Bệnh nặng có thể gây giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu và xuất huyết tại nhiều cơ quan.

Trước tình hình trên, ngành Y tế Đắk Lắk tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý các ổ dịch, nhất là tại những địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao và rất cao.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng, loại bỏ các vật dụng có thể chứa nước quanh nhà và phối hợp với lực lượng chức năng khi triển khai xử lý ổ dịch.