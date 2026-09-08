Cô gái 24 tuổi thủng dạ dày vì kiểu uống cà phê cực quen của nhiều người

Rất nhiều người uống cà phê vào buổi sáng để tỉnh táo nhưng lại chỉ uống theo sở thích, thói quen mà không quan tâm uống thế nào mới tốt cho sức khỏe.

Giống như rất nhiều người trẻ tuổi khác, Tiểu Hạ (tên nhân vật đã được thay đổi ) luôn bắt đầu ngày mới với một cốc cà phê. Cô năm nay 24 tuổi, đang làm nhân viên truyền thông tại Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc). Theo chia sẻ của Tiểu Hạ, thói quen này giúp cô tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Đặc biệt, một cốc cà phê thực sự là “cứu cánh” cho cô vào những ngày thức khuya, căng thẳng hay không kịp ăn sáng.

Cho đến 2 tuần gần đây, cô phát hiện ra mình sụt cân, đau bụng âm ỉ, ăn uống không ngon miệng như trước. Thậm chí còn trở nên nhạy cảm với đồ ăn, rất dễ đầy bụng và buồn nôn. Tuy nhiên, vì quá bận rộn nên Tiểu Hạ không quá để tâm, chỉ tự mua thuốc tiêu hóa về uống. Cho đến một tuần trước, cơn đau bụng của cô trở nên dữ dội, cả người không còn sức lực đến mức phải nhờ đồng nghiệp đưa đến bệnh viện trong giờ làm.

Cô gái trẻ bị viêm loét, thủng dạ dày vì uống cà phê khi bụng đói vào buổi sáng (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Luo Jialin, người trực tiếp điều trị cho Tiểu Hạ cho biết, cô gái trẻ bị viêm loét dạ dày cấp tính dẫn tới thủng dạ dày. Ngay lập tức cô được chuyển tới phòng cấp cứu để phẫu thuật, may mắn là tình trạng đã được kiểm soát tốt và không ảnh hưởng tới tính mạng.

Hai ngày sau ca phẫu thuật, Tiểu Hạ được chuyển sang phòng bệnh thường. Khi trao đổi với bác sĩ về tình trạng bệnh của mình, cô tỏ ra ngạc nhiên vô cùng khi biết thói quen uống cà phê buổi sáng của mình lại là nguyên nhân gây viêm loét, thủng dạ dày nguy hiểm. Bởi vì từng nghe nói uống cà phê đen có thể hại dạ dày và làn da nên cô luôn uống latte, là một loại cà phê sữa khá ngọt.

Khi phân tích về ca bệnh này trên chương trình “Doctor Is So Hot”, bác sĩ Luo Jialin cảnh báo rằng có 2 thời điểm không nên uống cà phê đó là khi bụng đói và lúc đang căng thẳng hay tức giận. Với trường hợp của bệnh nhân, cô gái này thường xuyên uống cà phê khi bụng đói. Đặc biệt, gần đây để giảm cân cô còn dùng cà phê sữa thay thế luôn cho bữa sáng. Nếu quá đói, cũng chỉ ăn thêm một vài miếng trái cây.

"Phải khẳng định rằng, dù là cà phê sữa hay bất kỳ loại cà phê nào thì cũng không nên uống khi đói. Nhất là buổi sáng khi cơ thể thiếu năng lượng và dịch tiết dạ dày chưa ổn định, đường huyết dễ bị tác động. Caffeine trong cà phê và protein trong sữa đều thúc đẩy quá trình tiết axit dạ dày quá mức. Trong trường hợp đã ăn sáng và có thức ăn ở đáy dạ dày thì dù axit trong dạ dày có tăng lên vẫn có thể bị hòa tan và loãng đi. Vị đắng của cà phê cũng được xem là nhân tố ảnh hưởng xấu tới niêm mạc, sự co thắt và tiết axit ở dạ dày.

Còn protein trong sữa sau khi vào dạ dày sẽ được hệ tiêu hóa phân giải thành các loại acid amin, sau đó mới được hấp thụ. Nếu bạn uống sữa khi bụng đói sẽ làm protein không được phân giải thành acid amin, thành phần acid amin này trong tiểu tràng không kịp hấp thụ và đẩy vào đại tràng tạo thành hợp chất độc hại", bác sĩ Luo Jialin giải thích.

Uống cà phê loại nào khi đói cũng gây hại cho sức khỏe, nhất là với dạ dày (Ảnh minh họa)

Cô gái này còn thường không ăn thêm gì sau khi uống cà phê, hoặc chọn trái cây có vị chua để giảm béo nên càng không tốt cho dạ dày. Tất cả những điều kể trên hiệp đồng lại, lâu ngày gây tổn thương, viêm loét dạ dày.

Mặc dù xuất hiện nhiều triệu chứng viêm loét dạ dày như đau bụng vùng thượng vị, buồn nôn, đầy bụng, đi ngoài phân đen… nhưng bệnh nhân vẫn chủ quan, dẫn tới biến chứng thủng dạ dày. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, biến chứng này có thể dẫn tới tử vong.

Thông qua câu chuyện của Tiểu Hạ, bác sĩ Luo Jialin cũng cảnh báo rằng uống cà phê lúc đói buổi sáng còn gây tăng đường huyết lên tới 50%. Nếu duy trì lâu ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và một số bệnh rối loạn chuyển hóa khác. Nó cũng có thể kích thích nhu động ruột, gây tiêu chảy và nôn nao. Đồng thời tác động không tốt tới não bộ, nhịp tim và tăng cảm giác căng thẳng. Hãy luôn ăn sáng rồi mới được uống cà phê, dù là loại cà phê nào đi nữa.

Nguồn và ảnh: Skypost, Health 2.0, Doctor Is So Hot