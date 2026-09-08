Hà Nội sắp có "viện dưỡng lão" nằm trong phức hợp y tế 14.200 tỷ đồng, liền kề bệnh viện 1.600 giường, gắn với trường ĐH hơn 120 tuổi

Một "viện dưỡng lão" nằm trong phức hợp y tế quy mô hơn 9,2 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 14.229 tỷ đồng đang được Hà Nội triển khai tại phường Hoàng Mai.

Ngày 10/8/2026, HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất. Theo thông tin được Trường Đại học Y Hà Nội công bố, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 14.229 tỷ đồng, được quy hoạch trên 2 khu đất tại phường Hoàng Mai với tổng diện tích hơn 9,2 ha.

Nơi đây được định hướng như một hệ sinh thái kết hợp giữa y tế - đào tạo - nghiên cứu - chăm sóc dài hạn, thay vì một bệnh viện hoạt động độc lập.

“Viện dưỡng lão” 720 căn hộ nằm ngay trong phức hợp y tế

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất của dự án là khu dành cho người cao tuổi. Theo phương án được phê duyệt, khu 2 của dự án nằm tại lô B3, có diện tích khoảng 0,7 ha. Tại đây sẽ hình thành Tổ hợp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, gồm khu khám, điều trị y tế và chăm sóc sức khỏe; cùng khu căn hộ ở để kinh doanh gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Quy mô khu căn hộ khoảng 720 căn hộ, đây là điểm khiến dự án có thể được hình dung như một mô hình “viện dưỡng lão” quy mô lớn, nơi hoạt động lưu trú được đặt trong một hệ sinh thái có dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe đi kèm.

Phối cảnh khu 1 (lô D1) - Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội.

Dự án hướng tới cung cấp các dịch vụ điều dưỡng, hỗ trợ sinh hoạt 24/7, chăm sóc ngắn hạn và dài hạn, tạo môi trường sống an toàn, tiện nghi cho người cao tuổi. Điểm khác biệt nằm ở việc khu chăm sóc người cao tuổi được đặt trong cùng một dự án với bệnh viện quy mô lớn và cơ sở đào tạo y khoa. Điều này tạo nên một chuỗi dịch vụ khép kín hơn: người cao tuổi có nơi ở, có dịch vụ chăm sóc, có khu khám điều trị và có bệnh viện chuyên sâu ngay trong cùng hệ sinh thái.

Phối cảnh khu 2 (lô B3) - Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nộ

Nếu khu chăm sóc người cao tuổi là điểm nhấn về mặt đời sống, thì bệnh viện lại là “mảnh ghép” lớn nhất về quy mô y tế. Tại khu 1, lô D1 có diện tích khoảng 8,56 ha, dự án sẽ hình thành khu phức hợp chức năng y tế và giáo dục. Trong đó có Bệnh viện Đại học Y Hà Nội quy mô 1.600 giường, gồm bệnh viện đa khoa và các trung tâm chuyên khoa. Công trình được định hướng đáp ứng vai trò đầu ngành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ở cấp kỹ thuật chuyên sâu tuyến cuối.

Theo phương án của thành phố, khu phức hợp còn có không gian đào tạo thực hành cho khoảng 2.000 sinh viên.

Gắn với ngôi trường y khoa hơn 120 năm tuổi

Dự án được gắn liền với Trường Đại học Y Hà Nội - một trong những cơ sở đào tạo y khoa lâu đời nhất Việt Nam. Trường được thành lập từ năm 1902. Đến nay, nhà trường đã có hơn 120 năm hình thành và phát triển, đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ, cán bộ y tế và các nhà khoa học cho ngành y tế Việt Nam.

Trong khu 1 của dự án tại Hoàng Mai, cơ sở mới của Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến có quy mô đào tạo khoảng 3.000 sinh viên. Cùng với đó là khu ký túc xá phục vụ khoảng 2.000 sinh viên và chuyên gia, gồm 1.600 sinh viên Việt Nam, 300 sinh viên quốc tế và 100 chuyên gia nước ngoài. Trong cùng một quần thể sẽ có cả nơi đào tạo, nơi nghiên cứu, nơi thực hành và nơi khám chữa bệnh, đáp ứng vai trò đầu ngành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ở cấp kỹ thuật chuyên sâu tuyến cuối.

Đây cũng là lý do dự án được Hà Nội xác định theo hướng hình thành mô hình tích hợp y tế - giáo dục - nghiên cứu - chăm sóc dài hạn.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn bộ khu phức hợp là 14.229 tỷ đồng. Cụ thể, dự án được chia thành 3 thành phần.

Nguồn thông tin: Trường ĐH Y Hà Nội

Dự án thành phần 1 theo hình thức PPP có tổng mức đầu tư hơn 9.531 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 sử dụng ngân sách hoặc nguồn vốn công khác từ Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y có tổng mức đầu tư hơn 2.632 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, với tổng mức đầu tư hơn 2.064 tỷ đồng.

Theo tiến độ được công bố, dự án thành phần 1 và 2 dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028, trong khi dự án thành phần 3 dự kiến hoàn thành vào quý IV/2029.

Nếu hoàn thành theo kế hoạch, khu vực Hoàng Mai sẽ có thêm một mô hình khá đặc biệt: nơi một trường đại học y khoa có lịch sử hơn một thế kỷ hiện diện cùng bệnh viện 1.600 giường và hàng trăm căn hộ được thiết kế gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.