Cô gái 28 tuổi "sốc" khi bác sĩ gắp ra thứ "nổi da gà" trong bụng mình

Thường xuyên ăn khuya, bỏ bữa sáng, cô gái 28 tuổi không ngờ những thói quen này lại khiến bác sĩ phát hiện thứ "đáng sợ" màu xanh kỳ lạ trong túi mật, tại Trung Quốc.

Các bác sĩ tại một bệnh viện chuyên điều trị bệnh sỏi ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, mới đây tiếp nhận một nữ bệnh nhân 28 tuổi bị sỏi túi mật. Đặc biệt trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ Trương Trí Dũng, Phó chủ nhiệm Khoa Ngoại gan mật, lấy ra 4 viên sỏi có màu xanh lục nổi bật. Những viên sỏi có hình dạng tương đối tròn, bề mặt nhẵn, màu sắc đặc biệt khiến chúng trông giống những viên đá quý màu xanh.

Thay vì cắt bỏ túi mật, các bác sĩ lựa chọn phương pháp lấy sỏi và bảo tồn túi mật cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, cô hồi phục tốt và chức năng túi mật được giữ lại.

Cô gái 28 tuổi thường xuyên bỏ bữa sáng, ăn nhiều vào ban đêm và yêu thích các món nhiều dầu mỡ. Khi phẫu thuật, bác sĩ bất ngờ lấy ra 4 viên sỏi màu xanh lục hiếm gặp trong túi mật.

Theo thông tin được công bố, bệnh nhân họ Hứa có thói quen thường xuyên bỏ bữa sáng nhưng lại ăn khá nhiều vào ban đêm. Cô cũng thường xuyên sử dụng các món ăn nhiều dầu mỡ.

Bác sĩ Trương Trí Dũng nhận định việc bỏ bữa sáng, ăn khuya và tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất béo trong thời gian dài có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hình thành sỏi mật ở những người có nguy cơ. Túi mật có chức năng lưu trữ và cô đặc dịch mật do gan sản xuất. Khi cơ thể ăn uống, đặc biệt sau bữa ăn có chất béo, túi mật co bóp để đưa dịch mật xuống đường tiêu hóa, hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Nếu thường xuyên bỏ bữa, túi mật có thể ít được kích thích co bóp và giải phóng dịch mật. Dịch mật lưu lại lâu hơn có thể trở nên cô đặc, tạo điều kiện để cholesterol hoặc các thành phần khác kết tinh, hình thành sỏi.

Trong khi đó, những bữa ăn nhiều chất béo vào ban đêm có thể làm tăng nhu cầu sử dụng dịch mật. Nếu sau đó tiếp tục nhịn ăn vào sáng hôm sau, dịch mật lại có thể tiếp tục được lưu giữ trong túi mật. Do đó, duy trì thói quen tối ăn nhiều, sáng bỏ bữa trong thời gian dài không có lợi cho sức khỏe nói chung và có thể là một yếu tố bất lợi đối với túi mật.

Vì sao sỏi mật lại có màu xanh?

Sỏi túi mật thường được chia thành hai nhóm chính dựa trên thành phần là sỏi cholesterol và sỏi sắc tố mật. Sỏi cholesterol thường có màu vàng trắng hoặc vàng nâu, trong khi sỏi sắc tố mật thường có màu đen hoặc nâu sẫm. Vì vậy, những viên sỏi có màu xanh lục nổi bật như trường hợp của bệnh nhân họ Hứa là biểu hiện khá hiếm gặp.

Hình dạng và màu sắc đặc biệt khiến 4 viên sỏi trông giống những viên đá quý. Tuy nhiên, đây vẫn là những khối sỏi hình thành bất thường bên trong túi mật, không phải đá quý theo nghĩa thông thường.

Sỏi túi mật có thể gây biến chứng gì?

Sỏi túi mật có thể tồn tại mà không gây triệu chứng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, khi sỏi gây tắc nghẽn hoặc kích thích đường mật, người bệnh có thể xuất hiện các cơn đau và biến chứng.

Sỏi có thể kích thích thành túi mật, gây viêm, phù nề và làm thành túi mật dày lên. Trong một số trường hợp, bệnh có thể tiến triển thành viêm túi mật cấp hoặc mạn tính, tắc nghẽn đường mật hoặc viêm tụy cấp do sỏi.

Người bệnh có thể gặp các triệu chứng như đau vùng bụng trên, đặc biệt là phía bên phải, buồn nôn hoặc nôn. Cơn đau có thể xuất hiện sau những bữa ăn nhiều chất béo.

Không phải tất cả trường hợp phát hiện sỏi túi mật đều cần phẫu thuật. Hướng điều trị phụ thuộc vào triệu chứng, vị trí và đặc điểm của sỏi, tình trạng túi mật cũng như nguy cơ biến chứng. Người bệnh cần được bác sĩ thăm khám và đánh giá cụ thể.

Theo bác sĩ trường hợp của nữ bệnh nhân 28 tuổi là lời nhắc nhở về việc duy trì chế độ ăn uống điều độ. Bên cạnh đó cũng hạn chế tình trạng thường xuyên bỏ bữa, tránh ăn quá nhiều vào ban đêm và không nên lạm dụng các món chiên rán, nhiều dầu mỡ. Một chế độ ăn cân bằng, duy trì cân nặng hợp lý và vận động thường xuyên cũng góp phần bảo vệ sức khỏe tiêu hóa.

Khi xuất hiện tình trạng đau bụng kéo dài hoặc tái diễn, đặc biệt là đau vùng bụng trên bên phải kèm buồn nôn, nôn hoặc sốt, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra.

Với những người đã được chẩn đoán có sỏi túi mật, việc theo dõi và điều trị cần được thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ, thay vì chủ quan chỉ vì sỏi chưa gây triệu chứng.